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Кандидат економічних наук Подолян зі сльозами на очах спалив диплом: Не хочу перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ" Ківою. ВIДЕО

Житель Черкас Іван Подолян показово спалив свій диплом кандидата економічних наук на знак протесту проти захисту кандидатської дисертації нардепом ОПЗЖ Іллею Ківою.

Відео спалення диплома вчений опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно зганьбила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука не має сенсу", - пояснив Подолян.

Він підкреслив, що не хоче перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ".

"Не хочу, не можу і не буду ... Хочеться вірити, що це те дно, від якого вже нарешті можна відштовхнутися. Хочеться вірити, що українську науку чекає очищення. Що цей фільтр нарешті запрацює, і доступ до академічної науки отримають ті, хто мають право так називатися і пишаються цим званням", - додав Подолян.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: 

наука (364) протест (2398) Черкаси (548) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+57
Де там наївність? Нормальний вчинок нормальної людини.
Наївні ті хто, обираючи міністром освіти Шкаралєта а президентом Зеленського, чекали іншого...
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28.04.2021 16:16
+49
Благодаря таким людям хоть останется надежда что не все прахфессоры и академики купили свои звания. Возможно эта ситуация и покажет кто прахфессор а кто профессор.
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28.04.2021 16:02
+42
Дивлюсь на свій диплом кандидата: палити чи ні? Дуже хочеться! Але ще більше хочеться палити це шапіто на Банковій!
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28.04.2021 16:04
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экономика в Украине наука не настоящая, правильно сделал что сжог, иди в поле работай видатний науковець, и киву с собой забери
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28.04.2021 17:47 Відповісти
Ще один дурень.
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28.04.2021 17:47 Відповісти
Чтоб я сожгла свой диплом , чтобы что/то доказать какому-то дегенерату? Да он переступит через тысячи умных и талантливых, честных и порядочных и все равно будет быдлом, на то он и легенерат. А раньше никто не замечал всех этих заслуженных юрыстов, молодых генералов, липовых дипломов ? Нужно менять саму систему продажности , дискредитирующую образование и даже образованность как таковые. Наоборот, спасибо киве, что этот дебил решил стать профессором. Он настолько очевидный придурок, что сам того не понимая, всколыхнул волну недовольства, заставил говорить о проблеме , стал последней каплей.
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28.04.2021 18:06 Відповісти
Нашел правильные слова: "люта зневага". Пусть у него все сложится. Бумага сгорела, а знания, опыт, характер остались. В отличии от "проффесоров". Страшно только представить, что новоиспеченный "кандидат сам не знающий точно каких наук" вздумает еще передавать молодому поколению свои "достижения".
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28.04.2021 18:23 Відповісти
Это всё трогательно, но у нас был президент-"проффесор", и никто не жёг дипломы. А сейчас жечь надо ОПЗЖ, а не дорогие вещи, полученные трудом и потом.
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28.04.2021 18:37 Відповісти
Забавно будет если благодаря КИВЕ начнётся чистка научного сообщества. У нас со времён СССР можно обнулять 90% дипломов всех вузов страны - в большинстве это профанация и защита "за колбасу", знаниями там и не пахнет. По-старинке выпускаются десятки тысяч "специалистов", которые фактически не работают по специальности, и просто 5 лет просиживают штаны. Ни знаний, ни квалификации. Тупо второе детство.
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28.04.2021 18:40 Відповісти
Інтеліґент, людина, що поклала на алтар науки багато своїх молодих років… А як ще можна висловити біль, протест?!… Надіюсь, що захист ківиної «дисертації» стане початком очищення нашої науки від фальшивих кандидатів,дОцентів та проффесорів. Хай буде так.
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28.04.2021 18:54 Відповісти
Вчера прочитал, что Кива защитил диссертацию, и стал кандидатом ,,каких то,, там наук! На ум пришло только одно: Так вот оно чё... Вот какая ,,новая,, украинская интеллигенция! Я уж подумал, что когда Бу бочка стал президентом-это дно....! Но снизу постучали...! И тарабанить, я так думаю,будут долго! Курва! Куда катимся? Кива и интеллигенция- понятия не совместимы! ,,Ну и домик у нас! То обваровывают, то обзывают! И мы ещё боремся за звание ,,Дома высокой культуры и быта!,, (из фильма ,,Иван Васильевич меняет профессию,,)!
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28.04.2021 19:09 Відповісти
Как там у Трофима - Тушите свет, попёрло было к верху, как будто дрожжи кинули в дерьмо. Украина(в оригинале росия) открывает путь к успеху тупому и отвязанному чмо...
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28.04.2021 19:15 Відповісти
Там ще в Полтаві доця-Кива підростає, та вже точно буде доктором наук!!!
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28.04.2021 19:25 Відповісти
Кандидат економічних наук Подолян зі сльозами на очах спалив диплом: Не хочу перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ" Ківою - Цензор.НЕТ 9326
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28.04.2021 19:37 Відповісти
Житель Черкасс Иван Подолян показательно сжег свой диплом кандидата экономических наук в знак протеста против защиты кандидатской диссертации нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой. Источник: https://censor.net/ru/v3262589

ТІЛЬКИ РЕСПЕКТ
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28.04.2021 19:38 Відповісти
Так, дійсно, це образа для усіх кандидатів наук. Ну не може цей маргінал з обличчям олігофрена бути науковцем. Насрати на науку, бабло рулить!!!
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28.04.2021 20:43 Відповісти
ой, бл.. со слезами.. науковцы хреновы..понауковывали, а теперь разгребай.. да пали, все ваши диссеры за сало куплены, мелом на асфальте писаны..
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29.04.2021 12:18 Відповісти
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