Кандидат економічних наук Подолян зі сльозами на очах спалив диплом: Не хочу перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ" Ківою. ВIДЕО

Житель Черкас Іван Подолян показово спалив свій диплом кандидата економічних наук на знак протесту проти захисту кандидатської дисертації нардепом ОПЗЖ Іллею Ківою.

Відео спалення диплома вчений опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно зганьбила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука не має сенсу", - пояснив Подолян.

Він підкреслив, що не хоче перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ".

"Не хочу, не можу і не буду ... Хочеться вірити, що це те дно, від якого вже нарешті можна відштовхнутися. Хочеться вірити, що українську науку чекає очищення. Що цей фільтр нарешті запрацює, і доступ до академічної науки отримають ті, хто мають право так називатися і пишаються цим званням", - додав Подолян.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.