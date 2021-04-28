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Вілкул доповідає помічнику Путіна Суркову про результати парламентських виборів у 2014 році. ПЕРЕХОПЛЕННЯ РОЗМОВИ. АУДIО

Екснардеп "ОПЗЖ" Олександр Вілкул у 2014 році зв'язувався по телефону з експомічником Путіна Владиславом Сурковим, щоб обговорити можливі форми "взаємодії".

Запис телефонної розмову отримала у своє розпорядження редакція Цензор.НЕТ.

Обговорити "форми взаємодії" Сурков і Вілкул вирішили в Москві.

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Розшифровка телефонної розмови Суркова і Вілкула (мовою оригіналу):

Сурков: Алло.

Вілкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вілкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вілкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вілкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Вілкул: Не-не, хороший результат.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вілкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь - позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вілкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вілкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву - буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вілкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.

Вілкул: Хорошо.

Сурков: Угу.

Вілкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим - и с недели созвонимся.

Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.

Вілкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.

Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.

Вілкул: Спасибо.

Автор: 

Вілкул Олександр (329) перемовини (2876) Сурков Владислав (208)


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Топ коментарі
+84
Та щас) Теперь прямая дорога в ОП.
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28.04.2021 18:39
+82
Во время войны предателей расстреливают, но только не в Украине. Поэтому Украина столетиями ходит по историческим граблям теряя людей и территории.
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28.04.2021 18:39
+67
Вілкул, гайда в СІЗО СБУ!
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28.04.2021 18:37
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Все-таки на наступному Майдані треба буде вішати...
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28.04.2021 20:37 Відповісти
....Іноді декілька грам свинцю можуть врятувати життя цілої держави....
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28.04.2021 20:39 Відповісти
Алло, СБУ?
Це не держзрада часом?
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28.04.2021 20:43 Відповісти
Вілкулу з таким рилом тільки в фільмах для дорослих жопу лизати.
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28.04.2021 21:09 Відповісти
Тут некоторые любители Петра негодуют, что при зелёной власти его, конечно, не посадят за госизмену.
Мне непонятно, а почему его не посадили при порошенко, ведь записи разговора были сделаны ещё в 2014 году?
И не посадили, и не предали все это огласке, и дали ему спокойно баллотироваться.
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28.04.2021 21:10 Відповісти
будем ждать от зеленой власти профессионалов реальной посадки вылупка.
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28.04.2021 22:15 Відповісти
Плиз статью по которой можно посадить Вилкула. Можете даже посоветоваться с личным юрыстом Зе, Портновым
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28.04.2021 23:51 Відповісти
вот оно как оказывается - типа украинский "депутат", а на самом деле свино-собачья нелюдь... давно продавшая Украину своим московским хозяевам...
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28.04.2021 21:18 Відповісти
Сейчас это всплыло может быть из-за намечающегося раскола ОПЗЖ. Вилкул на выборах 2019 не был опасен - рейтинги Оппоблока были очень низкие. Они и сейчас у Оппоблока низкие в масштабах страны, но Вилкул может стать одним из лиц новой партии бывших регионалов, которая, может быть есть информация, может стать достаточно рейтинговой для парламентских выборов. Ну для власти без разницы ОПЗЖ или Оппоблок, поэтому может быть что Вилкула начали топить не ради Украины или даже власти, а ради одной из групп влияния среди партий бывших регионалов.
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28.04.2021 21:28 Відповісти
Бридко.
"На паклон в маскву - лєхко!"
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28.04.2021 21:35 Відповісти
ну і що далі? чи в сізо вже місця нема, зайнято патріотами?
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28.04.2021 21:50 Відповісти
ну чо так страшно..???- та вываливайте уже всё и сразу, шоб всё это дерьмо один (и последний) раз вычистить и забыть...))) окончательно!!!
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28.04.2021 22:05 Відповісти
падло кацапское
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28.04.2021 22:13 Відповісти
Вілкул доповідає помічнику Путіна Суркову про результати парламентських виборів у 2014 році. ПЕРЕХОПЛЕННЯ РОЗМОВИ - Цензор.НЕТ 4173
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28.04.2021 22:25 Відповісти
И что дальше? Даже если бы он участвовал в создании Днепропетровской народной республики ему бы ничего не было, пустые разговоры😁😁😁😁
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28.04.2021 22:38 Відповісти
Про що свідчить цей злив з унітаза СБУ, який за посмиком вервечки виливає якесь лайно?

Про те, що СБУ є чим завгодно, але не органом безпеки нашої держави - тримати по КІЛЬКА РОКІВ ІНФУ ПРО ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ, ТИМ ПАЧЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ З ТИМ ВОРОГОМ - це канєшно повний абзац.

Можна і потрібно лаяти Зе за нереформування цієї купи гною (і багатьох інших, до речі).
Але не можна забувати про те, що ця купа гною мала би бути ВЖЕ вичищена за попередні п"ять років перебування на президентському сідалі Порошенка - резинового надувного патріота-імітатора з величезною хапальною жабою на шиї, яку він не в стані подолати.

Що потрібно нам сьогодні, так це виконати нарешті вимоги міжнародних інституцій, які дійсно намагаються нам допомагати і які потрібні насамперед нам, а не тим інституціям, а це значить
- зробити з СБУ реальну службу захисту держави, а не совєцький придаток ("чого пан бажає") до правителів;
- вичистити суди від покидьків без страхів та докорів;
- НАСПРАВДІ реформувати поліцію;
- радикально зменшити податки;
- максимально дерегулювати економіку;

А як усе це зробити якнайшвише і найефективніше - запитати у Михайла Саакашвілі, чий досвід в такому ділі є неоціненним. І, головне, ЗРОБИТИ так як він порадить.
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29.04.2021 00:24 Відповісти
вилкинд конечно конченая гнида. но вопрос в другом. где все это время было мыролюбное сбу? почему только сейчас эта запись всплыла?
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29.04.2021 03:27 Відповісти
Те, кто больше всех втирает своим дебилам про "внешнее управление"
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29.04.2021 06:51 Відповісти
СБУ типа боиться предьяву *********** кинуть и слило инфу типа сами с ним разберайтесь а мы посмотрим на это
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29.04.2021 07:41 Відповісти
Видать на деньги Вилкул не богат, вот коммерсы , это другое дело.
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29.04.2021 07:49 Відповісти
Чому всі тут вирішили що ці чергові - пльонкі дєркача ,записало саме СБУ .? В публікції навіть натяку немає на СБУ , а проклинають в коментарях його .. ? Вілкул багатьом своїм ригівським корєшам " перейшов дорогу " то можливо вони й записали його розмову з кацапом . Немає навіть впевненості в достовірності тих плівок .

Взагалі , сьогодні довіряти любим плівкам , всеодно що признатись в тому що ти ідіот . ! В теперішній час , любі плівки , за наявності навіть звичайної недорогої студії звукозапису , може підробити хоч і студент першокурсник .
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29.04.2021 09:09 Відповісти
Сивохрячина з своїми кумами-пгакугогамі його прокришувала (а як же, риг, радная душа, любий друзь), хоча за один Антимайдан і тітушню, калічившу людей в 2014 у Дніпрі, мав би сидіти давно. Священниє непрікаснавєнниє дєлавиє партньори. Повбивав би.
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29.04.2021 12:28 Відповісти
Кстати никакого наказания вилкулу и мертветчуку за их контакты и договоренности с врагом не будет, потому что это не предусмотрено нашим законодательством (во всяком случае за те разговоры которые были обнародованы), а вот почему у нас нет запрета и уголовного преследования за подобное во время войны большой вопрос. Впрочем у нас и за войну против Украины дают мизерные сроки и даже скидочку в виде закона гади сявченко организовали, и это все наталкивает на мысль о том, что власть в Украине явно не украинская, и это относится как к нынешней, так и к предыдущей.
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29.04.2021 15:44 Відповісти
Разговор же точно записан в 14м. Какого хера тогда ещё он не был посажен, а вся партия ********** не закрыта, её члены не вызваны на допросы?
Пишу как тот, что голосовал за Петю во 2м туре...
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29.04.2021 17:24 Відповісти
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