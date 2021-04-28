"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція. ВIДЕО
"Без цензури" в прямому ефірі наближається до вас так само неминуче, як черговий фейл Зе-команди.
Сьогодні поговоримо про злободенне.
🟢Зеленський кличе Путіна до Ватикану.
Як Офіс президента знову змістив акценти з невиконання Росією домовленостей на "треба ще раз подивитися в очі Путіну"?
Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним "обов'язково відбудеться" і це може статися у Ватикані.
Ватикан може бути "хорошим з усіх точок зору" місцем для зустрічі з Путіним, переконаний Зеленський. Що правда?
🤦Ківа - кандидат наук.
Ківа - не українська наука! Хоча б тому, що в Іллі Ківи і науки приблизно стільки ж спільного, як у міграцій полярної крячки і українського ВВП.
Але чому люди палять дипломи, посипають голову солодким попелом паніки і неповноцінності і поливають брудом самих себе і тих, хто захищався чесно та отримав звання кандидата наук заслужено? Ну, і про шкарлетизм і необхідність реформи системи освіти від "міцних господарників" теж обов'язково поговоримо.
🧨Теперь вже офіційно Росія вважає Україну ворогом.
Росія внесла Україну до списку недружніх країн, представлений в ефірі найбільшого пропагандистського токшоу. Що це для нас означає? І чи стало тепер більше шансів на те, що імперія відчепиться від нас?
💣Антіпутінська коаліція у Східній Європі.
Гуртом і батька добре бити, і російському агресивному ведмедю по зубах давати.
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури" у прямому ефірі!
Будь ласка, зачекайте...
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На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
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А всі марення бидла про Пороха втілюються в життя при зєлєнскаму.
Всі, без виключень. Це вражає.
Марили моторолою в Раді, отримали аксьонова.
Так, так, я знаю, що в цьому винний Порошенко. Тому що не посадив.
Але його вже скинули як два роки тому.
Тепер зєлєнскій всіх саджає.
Має