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"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція. ВIДЕО

"Без цензури" в прямому ефірі наближається до вас так само неминуче, як черговий фейл Зе-команди.

Сьогодні поговоримо про злободенне.

🟢Зеленський кличе Путіна до Ватикану.

Як Офіс президента знову змістив акценти з невиконання Росією домовленостей на "треба ще раз подивитися в очі Путіну"?

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним "обов'язково відбудеться" і це може статися у Ватикані.

Ватикан може бути "хорошим з усіх точок зору" місцем для зустрічі з Путіним, переконаний Зеленський. Що правда?

🤦Ківа - кандидат наук.

Ківа - не українська наука! Хоча б тому, що в Іллі Ківи і науки приблизно стільки ж спільного, як у міграцій полярної крячки і українського ВВП.

Але чому люди палять дипломи, посипають голову солодким попелом паніки і неповноцінності і поливають брудом самих себе і тих, хто захищався чесно та отримав звання кандидата наук заслужено? Ну, і про шкарлетизм і необхідність реформи системи освіти від "міцних господарників" теж обов'язково поговоримо.

🧨Теперь вже офіційно Росія вважає Україну ворогом.

Росія внесла Україну до списку недружніх країн, представлений в ефірі найбільшого пропагандистського токшоу. Що це для нас означає? І чи стало тепер більше шансів на те, що імперія відчепиться від нас?

💣Антіпутінська коаліція у Східній Європі.

Гуртом і батька добре бити, і російському агресивному ведмедю по зубах давати.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури" у прямому ефірі!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+13
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6593
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28.04.2021 21:01
+11
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6256
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28.04.2021 20:52
+9
Проспект Науки в Киеве предлагают переименовать в честь Ильи Кивы.
На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 924

.
"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 5367

.
показати весь коментар
28.04.2021 21:09
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"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6256
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28.04.2021 20:52 Відповісти
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28.04.2021 21:08 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 7710
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28.04.2021 20:53 Відповісти
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28.04.2021 21:00 Відповісти
главное "пианиста" подальше от органа держать, уж больно его клавиши на пианино похожи
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28.04.2021 22:04 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6593
показати весь коментар
28.04.2021 21:01 Відповісти
Проспект Науки в Киеве предлагают переименовать в честь Ильи Кивы.
На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 924

.
"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 5367

.
показати весь коментар
28.04.2021 21:09 Відповісти
Пі... пі... п*здець © Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"
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28.04.2021 21:57 Відповісти
https://twitter.com/ItechVK Homer
А всі марення бидла про Пороха втілюються в життя при зєлєнскаму.
Всі, без виключень. Це вражає.
Марили моторолою в Раді, отримали аксьонова.
Так, так, я знаю, що в цьому винний Порошенко. Тому що не посадив.
Але його вже скинули як два роки тому.
Тепер зєлєнскій всіх саджає.
Має
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28.04.2021 21:09 Відповісти
А у Ватикані знають про зустріч двох ваванів ?🤣
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28.04.2021 21:18 Відповісти
Вован махнет стакан и в Ватикан...
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28.04.2021 21:20 Відповісти
І що у вас їсти проти Ківи? Молодець пацан, у підлоги країни нема сечі навіть отримати вище утворення! От смороду і заздрять, бо без борошна нема науки! Я вірю, що в нові годинники корупції вже ні, тому Ківа захистив лікарську дисертацію абсолютно чесно! 👩‍🎓 А хто заздрить - прикусіть мову!
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28.04.2021 21:54 Відповісти
Ну ви і видали. Ледь переклав з гуглівської на зрозуміло мову.
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28.04.2021 22:41 Відповісти
Це "Підлога-тест". Все добре.
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28.04.2021 23:42 Відповісти
Що їсти проти Киви... Ківі, природно!
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28.04.2021 23:37 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 3141
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28.04.2021 23:26 Відповісти
Що таке "гамадріло"? У відео це слово звучало кілька разів.
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28.04.2021 23:35 Відповісти
 
 