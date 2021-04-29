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У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус. ВIДЕО

У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

За попередніми даними, постраждалих під час пожежі немає.

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пожежа (4325) ДСНС (5105) автобус (344)


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Спасатели прибыли оперативно, но по видосику выходит так, что догорело само.
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29.04.2021 10:20 Відповісти
 
 