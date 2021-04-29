У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус. ВIДЕО
У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.
За попередніми даними, постраждалих під час пожежі немає.
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Eugen Mk
показати весь коментар29.04.2021 10:20 Відповісти Мені подобається 1
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