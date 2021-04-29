У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус. ВIДЕО

У Києві на вулиці Заболотного під час руху загорівся мікроавтобус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, на місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

За попередніми даними, постраждалих під час пожежі немає.

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