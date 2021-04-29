Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів. ВIДЕО
Депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв сказав депутату Нестору Шуфричу, що в разі воєнного стану в країні фракцію ОПЗЖ, до якої входить Шуфрич, потрібно було б розстріляти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Токшоу №1" на каналі "Україна 24".
Перед цим Шуфрич висловився про Майдан. Депутат вважає, що це державний переворот, в результаті якого президент був вигнаний з країни. На думку Шуфрича, в разі, якби був реалізований меморандум, підписаний бувшим на той момент міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, міністрами закордонних справ Франції і Польщі і Віктором Януковичем, то не було б війни на Донбасі і анексії Криму.
У свою чергу Потураєв жорстко відреагував на ці слова.
"Зараз дуже спокійно так скажу тобі. Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію варто було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів", - сказав нардеп.
Проте, Потураєв, за його словами, не закликав до розстрілу.
"На щастя, Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів. Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при воєнному стані", - сказав депутат.
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А винний Петро . Ой, зебіли, такі зебіли...
политики - а остальное да..... и тут у меня когнитивный диссонанс - шоэтобыло.......
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
=служка= правильно сказав.
Можна без формальностей. Війна йде вже 7 років - а ці вороги себе дуже добре почувають.
Розстрілюйте.
Це зашквар, який потрібно виправляти...
«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю министром образования», - добавил Кива. https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra
https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra
ВОТ КАКИЕ НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ У ФРАКЦИИ ОПЗЖ
https://mobile.twitter.com/eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway
Тільки що впізнав на фото той "вищий навчальний заклад", де Кива "захистився".
Це на Протасовому Яру, кілька років поспіль кожного дня проходив повз. Думав - це кіоск з сигаретами чи маленький хостел. А це "Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України".
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1386989096338399232 27 апр.
А там плакату вже нема "Курси перекваліфікації - можливість змінити професію!"
Бо там по суті курси підвищення кваліфікації та перепідготовки дрібних державних службовців