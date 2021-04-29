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Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів. ВIДЕО

Депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв сказав депутату Нестору Шуфричу, що в разі воєнного стану в країні фракцію ОПЗЖ, до якої входить Шуфрич, потрібно було б розстріляти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Токшоу №1" на каналі "Україна 24".

Перед цим Шуфрич висловився про Майдан. Депутат вважає, що це державний переворот, в результаті якого президент був вигнаний з країни. На думку Шуфрича, в разі, якби був реалізований меморандум, підписаний бувшим на той момент міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, міністрами закордонних справ Франції і Польщі і Віктором Януковичем, то не було б війни на Донбасі і анексії Криму.

У свою чергу Потураєв жорстко відреагував на ці слова.

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"Зараз дуже спокійно так скажу тобі. Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію варто було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів", - сказав нардеп.

Проте, Потураєв, за його словами, не закликав до розстрілу.

"На щастя, Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів. Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при воєнному стані", - сказав депутат.

Автор: 

Шуфрич Нестор (391) Потураєв Микита (146) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+115
Полностью поддерживаю!
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29.04.2021 11:42
+54
Потураев - Шуфричу: В условиях войны вашу фракцию, конечно, следовало бы расстрелять. Быстро и без всяких сантиментов - Цензор.НЕТ 1088
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29.04.2021 11:51
+53
разве опзж и слугинарода не одно дерьмо ?
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29.04.2021 11:42
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Драстє.... Це народ так проголосував вже при Зеленському.
А винний Петро . Ой, зебіли, такі зебіли...
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29.04.2021 16:01 Відповісти
А при шоколадке зажопы в парламенте не было и ее деятельность была запрещена на фоне войны и оккупации наших территорий? Зебилы просто продолжили политику патриота панамы и это факт нравится ли они порохососам или нет.
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29.04.2021 16:10 Відповісти
На яких підставах можна заборонити діяльність партій ? Інша справа, що вони сиділи і рота не сміли розтулити. А потім з приходом ЗЕ пожвавішали.
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29.04.2021 16:19 Відповісти
Например на тех же основаниях что и компартию, при этом война в активной фазе развязывала украинской власти руки в данном вопросе и на ее фоне можно было вычистить всю ватную шваль, вот только шоколадка явно этого не хотел, тем боле что со многими зажоповцами у него давнее знакомство или бизнес партнерство, да и кацапы наверняка выдвигали свои требования по этому поводу. Ну а что касается про "сиділи і рота не сміли розтулити" так и вообще смешно, особенно на фоне скупки телеканалов мертветчуком и рассказами шоколадки про то, что он бедолашный с этим ничего не может сделать.
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29.04.2021 16:34 Відповісти
увы плюсег не могу поставить вы конечно правы а не могу только из-за петиной внешней
политики - а остальное да..... и тут у меня когнитивный диссонанс - шоэтобыло.......
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29.04.2021 20:55 Відповісти
Давайте введемо на одну добу. Вирішимо нарешті політичну проблему з п'ятою колоною.
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29.04.2021 16:08 Відповісти
Правильно сказав. Тільки но рашка піде в наступ вся Жопо фракція має бути заарештована і взята в заручники або частково розстріляна..
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29.04.2021 16:22 Відповісти
ШУФРИЧ, БОЙКО, РАБИНОВИЧ, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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29.04.2021 17:10 Відповісти
Плюсую.
=служка= правильно сказав.
Можна без формальностей. Війна йде вже 7 років - а ці вороги себе дуже добре почувають.
Розстрілюйте.
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29.04.2021 17:51 Відповісти
Шуфріча вже не пизжено декілько років. Він цього не цінує.
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29.04.2021 19:31 Відповісти
Очевидно Потураев не заметил, что война идет уже шесть лет и никого, ни одну прорашескую сволочь не расстреляли. Более того, они прекрасно себе живут и продолжают грабить украинский народ с удвоенной силой.
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29.04.2021 20:03 Відповісти
расстрел это так хлоп и нету на кол тварей в условиях войны
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29.04.2021 20:16 Відповісти
собственно можно и без расстрела как чечетова - польот з гніздакукушкі.......
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29.04.2021 20:50 Відповісти
І шо, Шуфричу дозволили отак просто піти зі студії після передачі?
Це зашквар, який потрібно виправляти...

Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів - Цензор.НЕТ 4828
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29.04.2021 21:01 Відповісти


Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів - Цензор.НЕТ 4357
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29.04.2021 21:04 Відповісти
" А что, с чубчиком я очень даже !.."
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29.04.2021 21:42 Відповісти
Илья Кива уточнил, что уволили его научного руководителя сегодня, 28 апреля.
«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю министром образования», - добавил Кива. https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra

https://hromadske.ua/ru/posts/kiva-govorit-chto-ego-nauchnogo-rukovoditelya-uvolili-s-raboty-deputat-obeshaet-emu-post-ministra
ВОТ КАКИЕ НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ У ФРАКЦИИ ОПЗЖ
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29.04.2021 21:44 Відповісти
...в шаражмонтажконторє

https://mobile.twitter.com/eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway



Тільки що впізнав на фото той "вищий навчальний заклад", де Кива "захистився".
Це на Протасовому Яру, кілька років поспіль кожного дня проходив повз. Думав - це кіоск з сигаретами чи маленький хостел. А це "Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України".

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1386989096338399232 27 апр.

А там плакату вже нема "Курси перекваліфікації - можливість змінити професію!"
Бо там по суті курси підвищення кваліфікації та перепідготовки дрібних державних службовців
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29.04.2021 21:59 Відповісти
Це я так розумію - Кива цілиться у президенти? Так тоді вже краще вибрать шимпанзе - йому грошей менше треба - лише на їжу...
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30.04.2021 03:40 Відповісти
как не крути, Валуев-2 получается, та й годi.

Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів - Цензор.НЕТ 4692
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30.04.2021 02:36 Відповісти
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