"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Кива. ВIДЕО
Кандидат наук і нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що не підтримує європейський курс розвитку країни і з приходом до влади він його змінить.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у кулуарах Верховної Ради.
"Я не підтримую (європейський курс розвитку. - Ред.), але я є частиною країни і маю його вдосконалити. У будь-якому разі - підтримую я його чи не підтримую. Коли ми станемо владою, ми змінимо курс розвитку нашої країни", - сказав Кива.
Топ коментарі
+98 abc123
показати весь коментар29.04.2021 12:09
+59 Maksim Perepelitca
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+58 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар29.04.2021 12:11
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Якби так робили то і Крим з Донбасом були б на місці.
Если завтра поставят к стенке все ОПЗЖ, не удивляйтесь что позавчера он уже был зарегистрирован депутатом в фракции "слуга народа"...
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Зєлю геть. Дострокові.
Надіюсь викриття зради по "Вагнеру" , буде холодним душем для багатьох .
- Я не Света, я Таня.
СЄПАР МАВПОВИДНИЙ БУДЕ ЩОСЬ МІНЯТИ, хай почне зі свого кремлівського інтелекту ...
цензор и др,нужно просто забыть о таком
Не падайте в обморок! ВАК разберется и если были нарушения присуждение степени отменит
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-KYVA-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo
По манере разговора видно,гопник из ОПЗЖ,что бы они **** все здохли,твари.
в смысле, доктора ему!
Он приглашал в туалет хотел чтобы его трахнули
А то очко чешется