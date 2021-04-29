"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Кива. ВIДЕО

Кандидат наук і нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що не підтримує європейський курс розвитку країни і з приходом до влади він його змінить.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у кулуарах Верховної Ради.

"Я не підтримую (європейський курс розвитку. - Ред.), але я є частиною країни і маю його вдосконалити. У будь-якому разі - підтримую я його чи не підтримую. Коли ми станемо владою, ми змінимо курс розвитку нашої країни", - сказав Кива.

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