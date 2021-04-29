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Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення з новин. Можуть бути позови, - Разумков. ВIДЕО

Рішення про зміну керівників державних підприємств повинні прийматися відповідно до закону.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в ВР спікер Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення, як він зазначив, з новин. Інакше повинна працювати така машина, як державне управління. Усе має бути за законом", - зазначив Разумков, коментуючи вчорашнє рішення Кабміну про звільнення Коболєва.

Він також не виключив, що можуть бути позови у зв'язку з таким рішенням Кабміну, бо відповідно до закону, це рішення мала б ухвалювати Наглядова рада НАК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg

Говорячи про професійні якості Коболєва, Разумков зазначив: "я багато критикував Андрія Володимировича, але були і позитивні моменти в його роботі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Також читайте: Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету

Автор: 

Нафтогаз (4415) звільнення (2675) Коболєв Андрій (822) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+9
Немного странно, что это странно Разумкову.
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29.04.2021 12:27
+4
У зелені все через сраку.
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29.04.2021 12:25
+4
Колбасы он тебе не должен?
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29.04.2021 12:34
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Коболев же сказал, что цирка не будет...
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29.04.2021 12:25 Відповісти
Так цирк уже есть.
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29.04.2021 12:40 Відповісти
У зелені все через сраку.
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29.04.2021 12:25 Відповісти
Немного странно, что это странно Разумкову.
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29.04.2021 12:27 Відповісти
Чим же таким зайнятий разумков, що не знає, що його зЕзідент творить?
"Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, - Витренко"

"Кабмин отменил конкурс для назначения Витренко главой "Нафтогаза""
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29.04.2021 12:31 Відповісти
Ребята заняты, прибархляются, не успевают за всем следить.
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29.04.2021 12:48 Відповісти
Коболев должен сидеть в тюрьме .
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29.04.2021 12:31 Відповісти
Колбасы он тебе не должен?
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29.04.2021 12:34 Відповісти
"Дайте ему селедки"
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29.04.2021 12:41 Відповісти
Криворожскому юрЫсту виднее !
Он так видит......
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29.04.2021 12:43 Відповісти
Ещё б тебя уволить ,чтоб ты узнал об этом из новостей
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29.04.2021 12:55 Відповісти
это не "немного странно", это нарушения договора - контракта, это тянет за собой колоссальные выплаты и сомнительный, очень сомнительный "позитив" для Нафтогаза и Украины. похоже на тупую,Зеленую чмырность и некомпетентность...
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29.04.2021 13:01 Відповісти
 
 