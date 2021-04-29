Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення з новин. Можуть бути позови, - Разумков. ВIДЕО

Рішення про зміну керівників державних підприємств повинні прийматися відповідно до закону.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в ВР спікер Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення, як він зазначив, з новин. Інакше повинна працювати така машина, як державне управління. Усе має бути за законом", - зазначив Разумков, коментуючи вчорашнє рішення Кабміну про звільнення Коболєва.

Він також не виключив, що можуть бути позови у зв'язку з таким рішенням Кабміну, бо відповідно до закону, це рішення мала б ухвалювати Наглядова рада НАК.

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Говорячи про професійні якості Коболєва, Разумков зазначив: "я багато критикував Андрія Володимировича, але були і позитивні моменти в його роботі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

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