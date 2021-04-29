УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11912 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 916 51

Геращенко закликає нардепів дозволити поліції застосовувати шокери під час затримання: Це захистить як поліцейських, так і правопорушників. ВIДЕО

Сьогодні Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №4375, що дозволяє застосування електрошокерів для затримання людей, що чинять опір поліцейським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Цей Законопроєкт дозволяє застосування електрошкерів для затримання осіб які чинять злісний фізичний супротив поліцейським, або для тих хто чинить зброєний супротив, або для затримання злочинця, який намагається втекти. Електрошокери використовуються в більш ніж 100 цивілізованих країнах світу в тому числі в США і Європі", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника глави МВС, зараз у поліцейських, коли на них нападає хтось з ножем або сокирою, немає іншого виходу, крім застосування вогнепальної зброї, що призводить до загибелі або важких травм нападників. Це свідчить про необхідність застосування саме електрошокерів, а не вогнепальної зброї для запобігання протиправним діям правопорушників, спрямованим на загрозу життю поліцейського.

Також читайте: Геращенко закликав Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

"Законопроектом передбачено використання шокеров тільки в разі, коли особа вчиняє фізичний опір поліцейському. ... Кожному поліцейському, який пройде навчання, як законно і правильно використовувати електрошокери, буде запропоновано отримати удар струмом, для того щоб знати, що це таке на особистому досвіді. Кожен факт застосування електрошокерів буде перевірятися як керівництвом поліції так і прокурором, тому права громадян через незаконне використання цього спецзасобу будуть захищені законом", - підкреслив Геращенко.

"На відео затримання чемпіона Олімпійських Ігор з боротьби В'ячеслава Олійника, зупиненого за адміністративне правопорушення. Замість використання фізичної сили, небезпечної для правопорушника, було б достатньо використання електрошокера", - додав він.

Заступник міністра просить нардепів підтримати відповідний законопроєкт, щоб дати можливість захистити життя і здоров'я як поліцейських, так і громадян, які порушують закон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери при затриманні правопорушників.

Автор: 

ВР (14972) зброя (7461) Нацполіція (15164) Геращенко Антон (935) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Вангую что по сле таких событий как кагарлык шокеры будут использоваться для пыток а не задержаний.
показати весь коментар
29.04.2021 13:46
+8
Геращенко согласен сесть в кутузку при первом же трупе от щокера? Лет на 20. Т к походе он готов взять на себя за это ответственность.
показати весь коментар
29.04.2021 13:45
+7
Можна собі уявити,як буде прокурор перевіряти правомочність застосування шокера. Це проти мітингарів,а не задля безпеки поліції
показати весь коментар
29.04.2021 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правонарушителей? У нас треть сердечники.
показати весь коментар
29.04.2021 13:44 Відповісти
Вангую что по сле таких событий как кагарлык шокеры будут использоваться для пыток а не задержаний.
показати весь коментар
29.04.2021 13:46 Відповісти
После кагарлыка новости о фигурантах замяли. А там ни много ни мало изнасилование ментами прям в райотделе.
показати весь коментар
29.04.2021 13:48 Відповісти
Геращенко согласен сесть в кутузку при первом же трупе от щокера? Лет на 20. Т к походе он готов взять на себя за это ответственность.
показати весь коментар
29.04.2021 13:45 Відповісти
та ему на рать на жителей
показати весь коментар
29.04.2021 13:53 Відповісти
А многие боятся клоунов . Можно просто пугать .
показати весь коментар
29.04.2021 13:46 Відповісти
Разрешите им брать взятки уже. Это защитит и правонарушителей и полицейских.
показати весь коментар
29.04.2021 13:49 Відповісти
Пусть этот боров на себе испытает.
показати весь коментар
29.04.2021 13:49 Відповісти
Справочку о сердечно-сосудистых заболеваниях предъявлять до использования шокера или уже после летальног исхода?
показати весь коментар
29.04.2021 13:51 Відповісти
У нас слышком не готовая правоохранительная система для этого ноухау. По сути вооружение беркутовцев средствами запугивания граждан во время митингов.
показати весь коментар
29.04.2021 13:53 Відповісти
Согласны, но при условии, что на хряке-антохе каждый закупленный шокер будут испытывать
показати весь коментар
29.04.2021 13:54 Відповісти
О, вже готуються до напливу ощасливлений кінцем епохи бідності?
показати весь коментар
29.04.2021 13:55 Відповісти
Можна собі уявити,як буде прокурор перевіряти правомочність застосування шокера. Це проти мітингарів,а не задля безпеки поліції
показати весь коментар
29.04.2021 13:57 Відповісти
руками пусть работают), понабирали блондинок с тату и хлюпиков с вейпами и давай им шокеры.....
показати весь коментар
29.04.2021 14:11 Відповісти
Читаючи коментарі, можна подумати, що коментують люди, котрих постійно затримує поліція. Тобто одні антисоціальні елементи, що мають проблеми з правоохоронними органами.
Питання - Когось з вас затримувала поліція, а ви в цей час опиралися?
показати весь коментар
29.04.2021 14:15 Відповісти
Вангую что сейчас Вас определят в кацапы... Думаю что это показатель доверия к полиции, и зная в какой стране они живут, они осознают что могут ощутить все прелести этого шокера на себе, даже не будучи преступником или нарушая что либо. Реформированная полиция не несет никакой ответственности за свои действия, какие либо попытки привлечь полицейского к ответственности в лучшем случае приведут к привлечению его к дисциплинарной ответственности. Поэтому расширять права или давать дополнительные рычаги воздействия в такой ситуации чревато последствиями в первую очередь для граждан...
показати весь коментар
29.04.2021 14:30 Відповісти
А я, дивлячись на цю поліцію, взагалі вважаю їх "імпотентами". Кожен неадекват пригає до них, а вони я діти малі - нічого зробити не можуть.
показати весь коментар
29.04.2021 14:53 Відповісти
Когда они чувствуют слабость, они сразу показывают какие они не в рот ...ать круты копы. Если они чувствуют силу и знание законов, воздух сразу портится.... Вежливое поведение по отношению к ним они принимают за слабость.... Но то что он может сделать с Вами все что угодно и ему за это ничего не будет, если у Вас нет корочки или много денег, это факт.
показати весь коментар
29.04.2021 14:59 Відповісти
многие моих знакомых, будучи подростками становились жертвами рекета со стороны полиции. Плюс количество произвола мелькающего в сми - этого достаточно.
показати весь коментар
29.04.2021 14:33 Відповісти
Я зрозумів. Мабуть було до чого причепитися поліції. А ось особисто вас колись затримувала поліція?
показати весь коментар
29.04.2021 14:50 Відповісти
В том то и дело что не было за что. Просто паковали в уазик и пытались забрать деньги вешая несуществующие обвинения 14-16летним ребятам.
показати весь коментар
29.04.2021 15:09 Відповісти
І скільки років назад це було?
показати весь коментар
29.04.2021 15:21 Відповісти
А особисто вас якийсь террорист вбивав? Для того чтобы понять что чтото плохое не обязвтельно это опробовать на себе. Головой пользоваться надо и анализировать к чему это приведет. Методичку смени. От твоих постов аваковым несет.
показати весь коментар
29.04.2021 15:11 Відповісти
А від вашого посту віє замством і не вмінням відповіст на конкретні питання.
показати весь коментар
29.04.2021 15:22 Відповісти
Я вам ответил. И не только я. Читать надо уметь.
показати весь коментар
29.04.2021 15:42 Відповісти
Все зрозуміло. Здувся...
показати весь коментар
29.04.2021 16:47 Відповісти
Тазеры вообще категорически запрещены в ряде цивилизованных стран где оружие гражданам вообще разрешено. Это так, для подумать, и сравнить.
показати весь коментар
29.04.2021 15:12 Відповісти
Ну так вони ( тазерри) й заборонені для звичайних громадян. Бо використання тазера важко відслідкувати. Й в той час вони є у поліції.
показати весь коментар
29.04.2021 15:30 Відповісти
Они вообще запрещены, в т ч для полиции. Не передергивайте слова.
показати весь коментар
29.04.2021 15:43 Відповісти
Вони є поліції США, Франції, Германії, Британії та інших країн.
показати весь коментар
29.04.2021 16:45 Відповісти
Вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко), регулярно делающий довольным самого Рюкзакова-Авакова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Жаждущую фактов аудиторию безжалостно порвал поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
показати весь коментар
29.04.2021 14:23 Відповісти
Нам тут Кацапию с Беларусью построить хотят?
показати весь коментар
29.04.2021 14:26 Відповісти
"Законопроектом предусмотрено использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление полицейскому".

А они его действительно только в таких случаях применять будут, или всё таки по своему усмотрению?
Зная юридическую "подкованность" наших "правохранителей" склоняюсь ко второму варианту.
показати весь коментар
29.04.2021 14:28 Відповісти
А к чему это видео? Если десять полицаев не могут заломать одного борца, так может дело не в шокере, а в подготовке этих организмов.
показати весь коментар
29.04.2021 14:31 Відповісти
ублюдок !!!!!!! а кардиостимулятор ........... сразу покойник!!!!
показати весь коментар
29.04.2021 14:47 Відповісти
Хотел сразу такое пропечатать---потом решил проверить коменты. Сам ношу 12 лет уже такое. Скоро опять ложится менять---батарейка на исходе. Витатрон стоит. Этого Ге пристрелить бы. Или пусть у кого стоит кардиостимулятор выдали бы ПМ---отстреливаться от ментиков. Возьму с удовольствием.
показати весь коментар
29.04.2021 15:59 Відповісти
я перечитал полностью этот пост как понять две цитаты :
1, Это защитит как полицейских, так и правонарушителей (Карл)

2,Вместо использования физической силы, опасной для правонарушителя, было бы достаточно использования электрошокера


феерично написаноИсточник: https://censor.net/ru/v3262806
показати весь коментар
29.04.2021 14:47 Відповісти
Именно так, а мы удивляемся,что Кива -доцент.
показати весь коментар
29.04.2021 14:50 Відповісти
как Антоха вообще не убедил- что убивать нарушителей надо наперед для профилактики что б они не нарушили второй раз .а вдруг они еще окажутся агентами путена или еще хуже
показати весь коментар
29.04.2021 16:37 Відповісти
Може для початку слід ввести выдповідальнысть для поліцейських за неправомірне затримання, неправомірну зупинку транспортного засобу, неправомірно складену постанову і тд???
Бо шокером махати всі орли, а відповідати за свої неправомірні дії бажання не мають...
показати весь коментар
29.04.2021 14:57 Відповісти
Які там орли? На днях якесь пяне чмо на крузаку у Львові мєнтів на х.й посилало на камеру , вони до нього підійти боялись.
показати весь коментар
29.04.2021 15:21 Відповісти
Тазеры запрещкны большинстве цивилизованных стран.
показати весь коментар
29.04.2021 15:13 Відповісти
Геращенко а давай тебе шокер засунем и твоим близким?
А также близким из близким?!вам понравится
показати весь коментар
29.04.2021 15:26 Відповісти
недавно предлагали гранату, наверно
придеться брать против шокер- мусоров
показати весь коментар
29.04.2021 15:59 Відповісти
В США є хороша традиція - новоспеченому оператору Тейзера ввалють заряд з нього. Щоб на своїй шкурі відчув ціну питання. Так чому б не тейзонути для початку жирного кабана Антошку, під відеозапис? А вже потім хай лобіює.
показати весь коментар
29.04.2021 20:12 Відповісти
Пора бы этому ХЕРращенко электрошокером по яйцам и на помойку. Урод аваковский.
показати весь коментар
30.04.2021 02:27 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
30.04.2021 06:36 Відповісти
Пусть эта жирная сволочь на себе и своём семействе всё это испытывает, если сердечники там есть, то сразу им будет хана.
показати весь коментар
04.08.2021 19:45 Відповісти
 
 