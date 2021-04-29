Геращенко закликає нардепів дозволити поліції застосовувати шокери під час затримання: Це захистить як поліцейських, так і правопорушників. ВIДЕО

Сьогодні Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №4375, що дозволяє застосування електрошокерів для затримання людей, що чинять опір поліцейським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Цей Законопроєкт дозволяє застосування електрошкерів для затримання осіб які чинять злісний фізичний супротив поліцейським, або для тих хто чинить зброєний супротив, або для затримання злочинця, який намагається втекти. Електрошокери використовуються в більш ніж 100 цивілізованих країнах світу в тому числі в США і Європі", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника глави МВС, зараз у поліцейських, коли на них нападає хтось з ножем або сокирою, немає іншого виходу, крім застосування вогнепальної зброї, що призводить до загибелі або важких травм нападників. Це свідчить про необхідність застосування саме електрошокерів, а не вогнепальної зброї для запобігання протиправним діям правопорушників, спрямованим на загрозу життю поліцейського.

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"Законопроектом передбачено використання шокеров тільки в разі, коли особа вчиняє фізичний опір поліцейському. ... Кожному поліцейському, який пройде навчання, як законно і правильно використовувати електрошокери, буде запропоновано отримати удар струмом, для того щоб знати, що це таке на особистому досвіді. Кожен факт застосування електрошокерів буде перевірятися як керівництвом поліції так і прокурором, тому права громадян через незаконне використання цього спецзасобу будуть захищені законом", - підкреслив Геращенко.

"На відео затримання чемпіона Олімпійських Ігор з боротьби В'ячеслава Олійника, зупиненого за адміністративне правопорушення. Замість використання фізичної сили, небезпечної для правопорушника, було б достатньо використання електрошокера", - додав він.

Заступник міністра просить нардепів підтримати відповідний законопроєкт, щоб дати можливість захистити життя і здоров'я як поліцейських, так і громадян, які порушують закон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери при затриманні правопорушників.