Проєкт "Без цензури": П'ять причин, чому зустріч із Путіним - ганьба для Зеленського. ВIДЕО
Прямі переговори з Путіним – це добре чи погано? Чого насправді хоче Володимир Зеленський і як він сам собі суперечить?
Марина Данилюк-Ярмолаєва знайшла п'ять причин, чому дещо нав'язлива ідея Володимира Зеленського зустрітися із Володимиром Путіним – це вкрай невдале рішення.
По-перше, польові табори російських військ у Воронезькій області лишаються на місці – попри те, що Сергій Шойгу обіцяв відведення військ від українських кордонів. По-друге, Кремль ніколи не вважав Україну самостійним політичним суб'єктом, а тепер ще й записали нас у список недружніх країн. Тож ненавидітимуть українців ще більше.
По-третє, росіяни не приховують, що хочуть уламати українську владу на прямі переговори із терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". А це матиме настільки сумні наслідки, аж уявляти боляче. І це тільки початок.
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ці субботні люди як називав їх пророк, ведуть свій рід від обезяни та свині
- пояс шахида себе в штаны и бегом на переговоры!!!!!!!!!!
https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/ 29.04.2021
Наиболее вероятная дата широкомасштабного военного вторжения российских оккупационных войск на свободные территории Украины - 17 сентября 2021 года
https://cyprus-daily.news/yurij-*******-*******-plany-putina-protiv-ukrainy-na-2021-god/
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛМ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ВАМ ПОДАТЬ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
А Зеленський - глава демократичної держави, яку підтримує весь демократичний світ. І тому діяти він повинен УЗГОДЖЕНО з партнерами.
Неправда, що з терористами не ведуть переговори. Коли справа йде про тисячі, десятки, сотні тисяч і навіть мільйони життів співвітчизників - переговори ведуться.
Зеленський повинен шукати можливості для переговорів, бо навіть пауза, викликана переговорами, робить Україну сильнішою, а Росію слабшою. Рашку санкції нищать, і жодною пропагандою Кремлю це не вдається приховати.
Зараз Європарламент прийняв резолюцію: якщо Кремль почне відкриті військові дії проти України, то Україна дістане зброю, а Росія буде відключена від SWIFT, буде припинено закупки в Росії енергоносіїв, а також ліквідовано будівництво ,"Північного потоку -2". Передбачено низку інших санкцій, за теракти проти європейських країн, придушення опозиції тощо. "За" проголосувало понад 500 європарламентарів, "проти" - біля 60.
Безперечно, це не дає гарантії того, що Путіна зупинять. Проте є ще США, а це ще більш потужний демократичний, економічний та військовий прес, який чавить кремлівського фюрера. Позиція України зараз сильна, а дії Зеленського, безумовно, посилюють її. Бо УЗГОДЖЕНІ З ДЕМОКРАТИЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ.
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https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 Старший, но младший https://mobile.twitter.com/bazabatarey01 @bazabatarey01 https://mobile.twitter.com/bazabatarey01/status/1387814879826939908 58 мин
Ни один Президент України (кем бы он ни был) не сможет решить судьбу нации единолично. Один уже пробовал. Не получилось...
Не понимаю, почему ты здесь, а не в АТО?
І сором, і відповідальність - це з життя марсіан або самураїв.