Проєкт "Без цензури": П'ять причин, чому зустріч із Путіним - ганьба для Зеленського. ВIДЕО

Прямі переговори з Путіним – це добре чи погано? Чого насправді хоче Володимир Зеленський і як він сам собі суперечить?

Марина Данилюк-Ярмолаєва знайшла п'ять причин, чому дещо нав'язлива ідея Володимира Зеленського зустрітися із Володимиром Путіним – це вкрай невдале рішення.

По-перше, польові табори російських військ у Воронезькій області лишаються на місці – попри те, що Сергій Шойгу обіцяв відведення військ від українських кордонів. По-друге, Кремль ніколи не вважав Україну самостійним політичним суб'єктом, а тепер ще й записали нас у список недружніх країн. Тож ненавидітимуть українців ще більше.

По-третє, росіяни не приховують, що хочуть уламати українську владу на прямі переговори із терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". А це матиме настільки сумні наслідки, аж уявляти боляче. І це тільки початок.

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