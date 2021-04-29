На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого. ВIДЕО

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина між військовими. Країни звинуватили один одного в ескалації конфлікту. В результаті інциденту постраждали щонайменше 18 осіб (про 16 постраждалих заявляє влада Киргизстану, про двох - Таджикистану), одна людина загинула (громадянин Киргизстану). Увага! В новини присутні кадри, нерекомендовані до перегляду дітям, вагітним і людям зі слабкою психікою!

За даними видання, перестрілка почалася після того, як представники Таджикистану почали встановлювати камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води "Головний" в селі Кок-Таш Баткенського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Після цього місцеві жителі зажадали зняти обладнання, проте після словесної перепалки почалися зіткнення. Зокрема, люди почали закидати один одного камінням.

У четвер, 29 квітня, обстановка в районі загострилася. Рано-вранці почалася перестрілка між військовими підрозділами країн. За даними видання, з боку Таджикистану був відкритий вогонь з вогнепальної зброї в бік військового підрозділу Киргизії, що розташований в селі Кок-Таш.

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Також за медичною допомогою звернулися ще десять осіб. Однак про характер їхніх поранень не повідомляється. Пізніше Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану повідомило, що загальна кількість потерпілих громадян Киргизстану становить 17 осіб, одна людина померла. Також повідомляється, що постраждалих доставляють в Баткенську обласну лікарню.

Одночасно пресцентр прикордонних військ Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Таджикистану виступив із заявою, в якій стверджує, що військові Киргизстану відкрили вогонь по таджицьких прикордонниках. За його даними, інцидент стався 29 квітня на ділянці водорозподільного пункту "Головний" у верхів'ях річки Ісфара в районі міста Ісфара. У ДКНБ Киргизстан в зв'язку з цим звинуватили в порушенні раніше досягнутих з Таджикистаном домовленостей і заявили, що той намагається незаконно захопити пункт "Головний".

У Душанбе повідомили, що двоє громадян Таджикистану були поранені в четвер у результаті обстрілу з боку Киргизстану.

У повідомленні зазначалося, що конфлікт почався в середу близько 16:00 на ділянці водорозподільного пункту "Головний". За даними таджицької влади, громадяни Киргизстану "почали закидати камінням мирних жителів" Таджикистану, в результаті чого постраждали семеро людей.

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Перестрілка між співробітниками силових структур сталася на кордоні Киргизстану та Таджикистану, четверо поранених доставлені в лікарню з вогнепальними пораненнями, повідомив в четвер "Інтерфаксу" заступник глави Баткенської області Киргизстану Маруфхан Тулаєв.

"Ситуація на кордоні вийшла з-під контролю. Зараз перестрілка триває, стріляють силовики", - повідомив Тулаєв.

Крім того, Державний комітет національної безпеки Киргизстану повідомляє, що війська і спецназ МВС Таджикистану почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів водозабору "Головний".

Водночас президент Киргизстану Садир Жапаров провів оперативну нараду з членами уряду щодо ситуації на кордоні. За підсумками оперативної наради прийнято рішення про утворення робочої групи на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Артемом Новіковим з врегулювання і вивчення ситуації, що склалася.

Пізніше в селі Кок-Таші загорілися кілька будинків. У зв'язку з напруженою ситуацією з сіл Кок-Таш і Ак-Сай евакуювали 400 жителів.

Крім того, пресслужба Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану заявила, що прикордонні війська і спецназ МВС Таджикистану використовували міномети і кулемети проти військовослужбовців Киргизстану.

Жителі Баткенській області Киргизстану поширюють відео з місця подій, де можна почути, що не припиняються черги пострілів. До місця конфлікту стягується важка військова техніка.

Зазначимо, що Киргизстан і Таджикистан вважають територію в районі водорозподільного пункту "Головний" своєю.