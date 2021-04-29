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На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого. ВIДЕО

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина між військовими. Країни звинуватили один одного в ескалації конфлікту. В результаті інциденту постраждали щонайменше 18 осіб (про 16 постраждалих заявляє влада Киргизстану, про двох - Таджикистану), одна людина загинула (громадянин Киргизстану). Увага! В новини присутні кадри, нерекомендовані до перегляду дітям, вагітним і людям зі слабкою психікою!

За даними видання, перестрілка почалася після того, як представники Таджикистану почали встановлювати камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води "Головний" в селі Кок-Таш Баткенського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Після цього місцеві жителі зажадали зняти обладнання, проте після словесної перепалки почалися зіткнення. Зокрема, люди почали закидати один одного камінням.

У четвер, 29 квітня, обстановка в районі загострилася. Рано-вранці почалася перестрілка між військовими підрозділами країн. За даними видання, з боку Таджикистану був відкритий вогонь з вогнепальної зброї в бік військового підрозділу Киргизії, що розташований в селі Кок-Таш.

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Також за медичною допомогою звернулися ще десять осіб. Однак про характер їхніх поранень не повідомляється. Пізніше Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану повідомило, що загальна кількість потерпілих громадян Киргизстану становить 17 осіб, одна людина померла. Також повідомляється, що постраждалих доставляють в Баткенську обласну лікарню.

Одночасно пресцентр прикордонних військ Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Таджикистану виступив із заявою, в якій стверджує, що військові Киргизстану відкрили вогонь по таджицьких прикордонниках. За його даними, інцидент стався 29 квітня на ділянці водорозподільного пункту "Головний" у верхів'ях річки Ісфара в районі міста Ісфара. У ДКНБ Киргизстан в зв'язку з цим звинуватили в порушенні раніше досягнутих з Таджикистаном домовленостей і заявили, що той намагається незаконно захопити пункт "Головний".

У Душанбе повідомили, що двоє громадян Таджикистану були поранені в четвер у результаті обстрілу з боку Киргизстану.

У повідомленні зазначалося, що конфлікт почався в середу близько 16:00 на ділянці водорозподільного пункту "Головний". За даними таджицької влади, громадяни Киргизстану "почали закидати камінням мирних жителів" Таджикистану, в результаті чого постраждали семеро людей.

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Перестрілка між співробітниками силових структур сталася на кордоні Киргизстану та Таджикистану, четверо поранених доставлені в лікарню з вогнепальними пораненнями, повідомив в четвер "Інтерфаксу" заступник глави Баткенської області Киргизстану Маруфхан Тулаєв.

"Ситуація на кордоні вийшла з-під контролю. Зараз перестрілка триває, стріляють силовики", - повідомив Тулаєв.

Крім того, Державний комітет національної безпеки Киргизстану повідомляє, що війська і спецназ МВС Таджикистану почали масований обстріл з мінометів, кулеметів і автоматів водозабору "Головний".

Водночас президент Киргизстану Садир Жапаров провів оперативну нараду з членами уряду щодо ситуації на кордоні. За підсумками оперативної наради прийнято рішення про утворення робочої групи на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Артемом Новіковим з врегулювання і вивчення ситуації, що склалася.

Пізніше в селі Кок-Таші загорілися кілька будинків. У зв'язку з напруженою ситуацією з сіл Кок-Таш і Ак-Сай евакуювали 400 жителів.

Крім того, пресслужба Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану заявила, що прикордонні війська і спецназ МВС Таджикистану використовували міномети і кулемети проти військовослужбовців Киргизстану.

Жителі Баткенській області Киргизстану поширюють відео з місця подій, де можна почути, що не припиняються черги пострілів. До місця конфлікту стягується важка військова техніка.

Зазначимо, що Киргизстан і Таджикистан вважають територію в районі водорозподільного пункту "Головний" своєю.

кордон (4765) Киргизстан (145) стрілянина (1779) Таджикистан (43)


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Топ коментарі
+21
Что-то я не нашел на какой секунде кадры не рекомендуемые беременным и впечатлительным...
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29.04.2021 16:20
+17
https://censor.net/ru/user/52374 - "Я так и не понял кто из них русофобы" - Вот этот *******

На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4826
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29.04.2021 17:54
+15
занятно, что обе страны члены одкб
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29.04.2021 16:21
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Что-то я не нашел на какой секунде кадры не рекомендуемые беременным и впечатлительным...
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29.04.2021 16:20 Відповісти
Я нашел, на 19 секунде душман неожиданно крикнул в камеру.
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29.04.2021 16:25 Відповісти
https://censor.net/ua/user/442761 - "душман неожиданно крикнул в камеру" -
На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 3145
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29.04.2021 17:52 Відповісти
може таджицькі матюки?
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29.04.2021 17:28 Відповісти
занятно, что обе страны члены одкб
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29.04.2021 16:21 Відповісти
губит людей не пиво - губит людей вода...
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29.04.2021 16:25 Відповісти
ну вот и начались войны за воду. Давно предсказано.
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29.04.2021 16:33 Відповісти
а зе-билл думает поставить камеру на с-крымский канал? ах да, он бидонами будет возить воду крымчанам-"украинцам" ....
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29.04.2021 16:37 Відповісти
у нас будет другой прикол - крымский-канал-в-смарфоне
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29.04.2021 19:11 Відповісти
- ЭЙ ! ти зачэм баран мой взят?
- Я не брал твой баран. Он сам ко мне в гости пришоль...
- А чего его шкура на заборе висит?
- Жарко било и он разделся...
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29.04.2021 16:39 Відповісти
Я так и не понял кто из них русофобы.
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29.04.2021 16:40 Відповісти
Адназначна все! Щас раша туда влезет принуждать к миру и как всегда че-то хапанет...
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29.04.2021 16:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52374 - "Я так и не понял кто из них русофобы" - Вот этот *******

На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4826
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29.04.2021 17:54 Відповісти
Погсмеяло
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29.04.2021 18:10 Відповісти
"По данным таджикских властей, граждане Кыргызстана "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек".

Нехило так закидали...
Интересно, в коране где-то упоминается, что из-за воды оппонента нужно побивать камнями?
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29.04.2021 16:40 Відповісти
Надо сообщить крымским ватникам, где есть вода и камни с неба! Это же их мечта!
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29.04.2021 16:55 Відповісти
москаля зажмурили ?
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29.04.2021 16:41 Відповісти
Надеюсь...
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29.04.2021 16:49 Відповісти
да. там у точикстоне именно русня работает пограничниками.
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29.04.2021 16:53 Відповісти
Как-то вовремя этот конфликт разгорелся. Аккурат когда путе нужна очередная войнушка куда он пошлет рашоорков под видом миротворцев.
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29.04.2021 16:45 Відповісти
Путе надо своих орков занять войнушкой, иначе они съедят его самого. А так все средства якобы на войну уходят.
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29.04.2021 18:09 Відповісти
Следующие войны будут за воду...
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29.04.2021 16:47 Відповісти
В каждом военном конфликте на территории бывшего СССР есть кацапский след.
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29.04.2021 16:48 Відповісти
чтото подобное будет происходить и у нас на админгранице с крымом. и мы к этому готовы.
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29.04.2021 16:51 Відповісти
не готовы, ни у меня ни моих знакомых оружия нет, защищаться будет нечем
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29.04.2021 20:41 Відповісти
что то подсказыает без кацапов не обошлось
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29.04.2021 17:09 Відповісти
Кацапу вірити, себе не поважати. То бидло пробує сценарії, а ми готовимося, чистим кулемет шановні браття.
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29.04.2021 17:16 Відповісти
В новости присутствуют кадры, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой! цензорята вы там шары залили ?
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29.04.2021 17:28 Відповісти
кто то врёт. какие могут быть миномёты у спецназа мвд?
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29.04.2021 18:24 Відповісти
Ха! Да минометы есть даже у простых шахтеров и трактористов. а то - спецназ!
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29.04.2021 19:08 Відповісти
На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого - Цензор.НЕТ 4109
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29.04.2021 20:21 Відповісти
бамбарбия кергуду.
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30.04.2021 07:01 Відповісти
Чтобы не произошло в мире ищите следы лаптей.
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30.04.2021 10:01 Відповісти
 
 