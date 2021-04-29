Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Журналісти "Слідство.Info" проаналізували інформацію з відкритих джерел про головних кандидатів на посаду міського голови Харкова - Ігоря Терехова та Михайла Добкіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт "Слідство.Info".

Вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня. До цього обов'язки мера виконує Ігор Терехов. Його, згідно з опитуваннями, готові підтримати під час голосування понад 29% харків'ян, Михайла Добкіна - 35%.

Ігор Терехов

Ігор Терехов починав кар'єру із суддівства футбольних матчів. З 1994 по 1999 рік він працював у компанії з виробництва холодильного обладнання "Укркондиціонер", яка зараз частково належить його матері. Після цього Терехов перейшов на держслужбу.

З 2007 року Терехов працював у команді тодішнього голови Харківської ОДА Арсена Авакова, але через 3 роки перейшов у команду його політичного опонента Геннадія Кернеса.

Ігор Терехов та Геннадій Кернес

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Ще в 2007 році Кернес називав Терехова одним із власників мережі тютюнових кіосків "Кисет". Кіоски цієї компанії досі можна зустріти по всьому Харкову. Офіційно прізвища Терехова серед бенефіціарів "Кисета" немає, але 30% компанії належить його колишній дружині Олені Винник. Також Винник володіє мережею з майже 10 розташованих по всій Україні медзакладів - переважно з мережі "Он Клінік". 89-річній матері Терехова, крім "Укркондиціонер", належать частки в клініках "Он Лаб" і "Он Клінік Луганськ". Крім того, спільно з Оленою Винник Терехова є бенефіціаркою компанії "Інтерспін", яка займається орендою нерухомості.

Згідно з декларацією, Терехову належить спільно з матір'ю половина квартири площею під 70 квадратних метрів, дві квартири - на 29,5 і 101 квадратнй метрів - він орендує. Також він орендує автомобіль - Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Задекларував Терехов і коштовний годинник Omega Speedmaster і заощаджень готівкою і на банківських рахунках загалом на понад 6,3 мільйона гривень.

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У квітні цього року низка ЗМІ повідомили, що бачили Терехова на відпочинку в Туреччині з Ганною Кузнецовою - в минулому редакторкою комунальної газети "Харьковские известия", тепер - депутаткою облради від "Блоку Кернеса". У Кузнецової є спільний з родичами Терехова бізнес: вона володіє частками в медичних компаніях - "Он Клінік ЕДВАНСТ", "ДокторПРО Київ", "Медікал Адванст", "Бріют", "Медікал Рей" і "Он Клінік Харків Палац Спорту".

Ганна Кузнецова - третя ліворуч

Головний суперник Терехова - колишній мер Харкова і екснардеп Михайло Добкін. Останні 2 роки він майже не вів політичну діяльність, але на початку 2021-го створив власний політпроєкт "Християнські соціалісти".

Михайло Добкін

Добкін - фігурант кількох кримінальних справ. У 2014 році його підозрювали в посяганні на територіальну цілісність України і посадили під домашній арешт, але незабаром справу закрили.

У 2016 році Добкіну повідомили про підозру в причетності до незаконного привласнення майже 80 гектарів землі в Харкові вартістю понад 230 млн гривень. Його взяли під арешт, також заарештували майно - 2 будинки, 2 машини, земельну ділянку і винний льох. Згодом арешт зняли. Добкін досі є обвинувачуваним у цій справі, але з 2018 року не відбулося жодного засідання суду - не приходять то прокурори, то адвокати.

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В останній декларації, поданій у 2020 році, Добкін зазначив 9 коштовних годинників, старовинні статуетки, ікони, столітні книги, шуби, картини, колекцію зброї та діаманти. Також, згідно з документом, його родині належить 10 автомобілів, 4 водні засоби і 3 мотоцикли.

Велика частина майна Добкіна записана на його дружину Аллу. Вона - співзасновниця кооперативів (об'єднання громадян для спільної побудови житла) "Верес" і "Тріумф". Разом з дружиною Добкін володіє частками у Володимир-Волинській торговій та аграрній компаніях. За 2019 рік сім'я задекларувала заощаджень майже на 20 млн гривень.

Михайло Добкін з дочкою Аллою

Одна із чотирьох дітей Добкіна, Алла, нині будує кар'єру співачки під псевдонімами ADMood і Dobkina. В її Instagram - фото в одязі загальною вартістю в десятки тисяч євро. Алла одружена з депутатом Харківської облради, директором паливної фірми Олегом Гуревичем. Чоловік не вніс її у свою декларацію за 2020 рік, пояснивши це тим, що вони не проживають разом (хоча за законом все одно мав вказати інформацію про дружину).

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Добкін виховує свого зведеного брата - дев'ятирічного Давида Добкіна. Їхній спільний батько помер у 2016 році, і через 2 роки Добкін отримав опіку над зведеним братом. Мати Давида, Марію Щеку, суд визнав нездатною виконувати батьківські обов'язки через серйозний психічний розлад. Її адвокат стверджував, що жінку силою помістили в психіатричну лікарню.