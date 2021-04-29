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Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Журналісти "Слідство.Info" проаналізували інформацію з відкритих джерел про головних кандидатів на посаду міського голови Харкова - Ігоря Терехова та Михайла Добкіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт "Слідство.Info".

Вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня. До цього обов'язки мера виконує Ігор Терехов. Його, згідно з опитуваннями, готові підтримати під час голосування понад 29% харків'ян, Михайла Добкіна - 35%.

Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: звязки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ 01

Ігор Терехов

Ігор Терехов починав кар'єру із суддівства футбольних матчів. З 1994 по 1999 рік він працював у компанії з виробництва холодильного обладнання "Укркондиціонер", яка зараз частково належить його матері. Після цього Терехов перейшов на держслужбу.

З 2007 року Терехов працював у команді тодішнього голови Харківської ОДА Арсена Авакова, але через 3 роки перейшов у команду його політичного опонента Геннадія Кернеса.

Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: звязки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ 02

Ігор Терехов та Геннадій Кернес

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Ще в 2007 році Кернес називав Терехова одним із власників мережі тютюнових кіосків "Кисет". Кіоски цієї компанії досі можна зустріти по всьому Харкову. Офіційно прізвища Терехова серед бенефіціарів "Кисета" немає, але 30% компанії належить його колишній дружині Олені Винник. Також Винник володіє мережею з майже 10 розташованих по всій Україні медзакладів - переважно з мережі "Он Клінік". 89-річній матері Терехова, крім "Укркондиціонер", належать частки в клініках "Он Лаб" і "Он Клінік Луганськ". Крім того, спільно з Оленою Винник Терехова є бенефіціаркою компанії "Інтерспін", яка займається орендою нерухомості.

Згідно з декларацією, Терехову належить спільно з матір'ю половина квартири площею під 70 квадратних метрів, дві квартири - на 29,5 і 101 квадратнй метрів - він орендує. Також він орендує автомобіль - Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Задекларував Терехов і коштовний годинник Omega Speedmaster і заощаджень готівкою і на банківських рахунках загалом на понад 6,3 мільйона гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

У квітні цього року низка ЗМІ повідомили, що бачили Терехова на відпочинку в Туреччині з Ганною Кузнецовою - в минулому редакторкою комунальної газети "Харьковские известия", тепер - депутаткою облради від "Блоку Кернеса". У Кузнецової є спільний з родичами Терехова бізнес: вона володіє частками в медичних компаніях - "Он Клінік ЕДВАНСТ", "ДокторПРО Київ", "Медікал Адванст", "Бріют", "Медікал Рей" і "Он Клінік Харків Палац Спорту".

Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: звязки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ 03

Ганна Кузнецова - третя ліворуч

Головний суперник Терехова - колишній мер Харкова і екснардеп Михайло Добкін. Останні 2 роки він майже не вів політичну діяльність, але на початку 2021-го створив власний політпроєкт "Християнські соціалісти".

Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: звязки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ 04

Михайло Добкін

Добкін - фігурант кількох кримінальних справ. У 2014 році його підозрювали в посяганні на територіальну цілісність України і посадили під домашній арешт, але незабаром справу закрили.

У 2016 році Добкіну повідомили про підозру в причетності до незаконного привласнення майже 80 гектарів землі в Харкові вартістю понад 230 млн гривень. Його взяли під арешт, також заарештували майно - 2 будинки, 2 машини, земельну ділянку і винний льох. Згодом арешт зняли. Добкін досі є обвинувачуваним у цій справі, але з 2018 року не відбулося жодного засідання суду - не приходять то прокурори, то адвокати.

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В останній декларації, поданій у 2020 році, Добкін зазначив 9 коштовних годинників, старовинні статуетки, ікони, столітні книги, шуби, картини, колекцію зброї та діаманти. Також, згідно з документом, його родині належить 10 автомобілів, 4 водні засоби і 3 мотоцикли.

Велика частина майна Добкіна записана на його дружину Аллу. Вона - співзасновниця кооперативів (об'єднання громадян для спільної побудови житла) "Верес" і "Тріумф". Разом з дружиною Добкін володіє частками у Володимир-Волинській торговій та аграрній компаніях. За 2019 рік сім'я задекларувала заощаджень майже на 20 млн гривень.

Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: звязки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ 05

Михайло Добкін з дочкою Аллою

Одна із чотирьох дітей Добкіна, Алла, нині будує кар'єру співачки під псевдонімами ADMood і Dobkina. В її Instagram - фото в одязі загальною вартістю в десятки тисяч євро. Алла одружена з депутатом Харківської облради, директором паливної фірми Олегом Гуревичем. Чоловік не вніс її у свою декларацію за 2020 рік, пояснивши це тим, що вони не проживають разом (хоча за законом все одно мав вказати інформацію про дружину).

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Добкін виховує свого зведеного брата - дев'ятирічного Давида Добкіна. Їхній спільний батько помер у 2016 році, і через 2 роки Добкін отримав опіку над зведеним братом. Мати Давида, Марію Щеку, суд визнав нездатною виконувати батьківські обов'язки через серйозний психічний розлад. Її адвокат стверджував, що жінку силою помістили в психіатричну лікарню.

Автор: 

Добкін Михайло (359) мер (506) Харків (5594) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+32
согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Этот ипанутый город неизлечим - 35 процентам ушлепков пример Донецка не пошел впрок. Имбицилы гребаные...
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29.04.2021 16:28
+21
В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
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29.04.2021 16:23
+18
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5994
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29.04.2021 16:29
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В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
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29.04.2021 16:23 Відповісти
Щоб не Вінницький "Ягуар" то була ще ХНР
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29.04.2021 17:19 Відповісти
С Ягуаром тоже было очень непросто.Но свершилось!А мусора до сих пор в ожидании московского улуса.В харьковских пабликах в Телеграмме -тьма откровенных публикаций и цитирований ФСБ.Таких ,как Страна уа,Украина ру.Причем дискуссии нет,а в других есть,но откровенно антиукраинские.
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29.04.2021 17:48 Відповісти
Одна сплошная ОПГ в Харькове. Так что там министр ВСЕЯ дел Аваков думает и делает по этому поводу?
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29.04.2021 16:24 Відповісти
шо то не його вотчина, там свої князьки і наложники.
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29.04.2021 17:00 Відповісти
ви це жартома, чи реально такі далекі?
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30.04.2021 06:53 Відповісти
а проукраинских кандидатов никогда не выдвигают, только кацапских подстилок
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29.04.2021 16:24 Відповісти
Проукраїнські кандидати там звісно є, від партії Порошенко наприклад, але хто ж їх у ватному місті підтримає ? ) Той випадок, коли навіть кандидат від Слуг буде непоганим результатом
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29.04.2021 20:11 Відповісти
Ух ты какая у допкина молодая корабельная сосна, рабочая наверно
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 9025
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29.04.2021 16:26 Відповісти
Это его дочь. А жену зовут Алина, а не Алла.
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29.04.2021 16:57 Відповісти
Серйозна? Я статью не читал. А в прочем, какая разница?
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29.04.2021 17:06 Відповісти
Да все они мрази.
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29.04.2021 17:24 Відповісти
харьков это притон жопоблоковцев и разной кацапской шушары... это еще аукнется Украине
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29.04.2021 16:26 Відповісти
Ну так ригі з даунбасу розповзлися по країні - хто в Київ, хто в Одесу, хто в Харків, хто в Миколаїв.
Є ті, хто навіть у Львів подався. І всі вони падли дуже пов'язані між собою. Це щось на кшталт італійської мафії
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30.04.2021 08:17 Відповісти
Помню-помню, именно Добкин назначил Авакова министром МВД!
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29.04.2021 16:28 Відповісти
согласно опросам, готовы поддержать во время голосования более 29% харьковчан, Михаила Добкина - 35%.

Этот ипанутый город неизлечим - 35 процентам ушлепков пример Донецка не пошел впрок. Имбицилы гребаные...
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29.04.2021 16:28 Відповісти
Выбирать себе власть из воров, убийц и бандитов жалкая участь ватного электората. Не будь ватой!
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29.04.2021 16:28 Відповісти
В Харькове псесвдовыборы. независимо от того что ты выберешь, окончательный результат уже заранее нарисован.
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29.04.2021 16:30 Відповісти
путін стайл
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29.04.2021 17:01 Відповісти
знову жартома? Як, можливо зробити стільки помилок у слові *****?
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30.04.2021 06:56 Відповісти
Добкін переможе...
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29.04.2021 16:29 Відповісти
видел както в харькове проездом, доюкину плакаты краской испачкали. харьковечане.
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29.04.2021 16:31 Відповісти
Эта у него месячые !
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29.04.2021 18:37 Відповісти
У него скучное лицо и текст по-дебильному написан.
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29.04.2021 16:31 Відповісти
Кандидаты в мэры Харькова Терехов и Добкин известны связями с Аваковым, уголовными делами и отношениями с бизнес-вумен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5994
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29.04.2021 16:29 Відповісти
Саме головне, що жоден з виродків яких вам підсувають "рейтинги", ні в якому разі не має бути вашим вибором!
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29.04.2021 16:29 Відповісти
Тупі ви б***ь примати!
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29.04.2021 16:30 Відповісти
Факт наличия официально подтвержденного криминального прошлого, должен автоматически выводить кандидата во второй тур.
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29.04.2021 16:34 Відповісти
Ну, все,собственно , ясно. Вариантов то других нет.
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29.04.2021 16:36 Відповісти
так выбора нет нам все время подсовывают каких то ублюдков
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29.04.2021 16:43 Відповісти
******** маланська
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29.04.2021 16:50 Відповісти
Два сапога ( кацапского лаптя) пара, и оба с ноги фашиста )(уйла ....А проще они оба проклятые отъявленные продажные кремлёвские холуи.
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29.04.2021 17:00 Відповісти
Простите ! А не рано вы фаворитов называете? Надо посмотреть весь список.
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29.04.2021 17:05 Відповісти
Харків'яни , отямтеся та не обирайте відвертих ворюг ( добкін, терехов) мером !
Це ваш шанс , зробити кращий вибір для міста !
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29.04.2021 17:11 Відповісти
Крикну, а в ответ - тишина...
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30.04.2021 06:59 Відповісти
еврей глава политпроекта "Христианские социалисты". смишно.
Источник: https://censor.net/ru/v3262856
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29.04.2021 17:16 Відповісти
Та ладно там. Лет с 10 примерно назад этого наградили церковники орденом Михаила Архистратига---ну как? Кстати раньше при царях таким орденом награждали крупных военных за подвиг или смерть на поле брани. И конфетка в догон. Тогда же Кернесу вручили те же (не поверите) Андрея Первозванного! Это тот кого Христос призвал к себе первым! Ну вот сколько в гробу перевернулись праведников и героев при таком раскладе за много веков таким орденами награждёнными? Сюр, капец, армагедон общества!
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30.04.2021 00:25 Відповісти
За допу??? Не пойму. Харьковские ватники хотят ХНР? Жесть. Это какой-то неправдоподобный трэш. Хотя,зная что это просто кацапня с украинскими паспортами, удивляться нечему.
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29.04.2021 17:23 Відповісти
25+35% равно 60%. А еще есть кандидаты в мэры первой столицы Украины? Или тоже та же шобла?
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29.04.2021 17:32 Відповісти
БУ кандидатов вообще нельзя избирать в Харькове.Борьба за любимого Сралинского ката солдат. и украинцев только разгоранется.Сегодня обсадили квитами этого ката.Полный бардак с правами пешеходов в Харькове.Так их никогда не унижали,как сейчас ,при Зеленском.Пешеходов превратили в объект охоты для автохамов.Сбивают,избивают битами,стреляют,просто безнаказанно переезжают.Слава Зеленскому и Авакову! Это с их подачи.
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29.04.2021 17:56 Відповісти
ТОЛЬКО НЕ ЖИДОВСКУЮ МОРДУ
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29.04.2021 18:35 Відповісти
Харьковчане - отменные специалисты по выбору сорта говна?
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29.04.2021 18:44 Відповісти
Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6706
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Головні кандидати в мери Харкова Терехов і Добкін: зв'язки з Аваковим, кримінальні справи та відносини з бізнес-вумен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 364
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29.04.2021 23:42 Відповісти
Допа без Гепы - деньги на ветер!
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29.04.2021 20:50 Відповісти
Благодаря Добкину и его своре Украина сейчас в не НАТО, это он и остальные агенты путина воем выли в 2008 году, когда написали письмо для ПДЧ. Соответственно из-за него Украина сейчас без Крыма и части Донбасса, из-за него погибли и гибнут люди. А в Харькове вообще не видят и не понимают причинно-следственной связи и будут голосовать за агента Кремля. По нормальному должны были быть давно сроки лет так по 25, но это в нормальном государстве.
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29.04.2021 21:29 Відповісти
о главных кандидатах на должность городского головы Харькова - Игоре Терехове и Михаиле Добкине Источник: https://censor.net/ru/v3262856

Ні то й не інший - час цим сєпарам пійти по етапу
Харкову треба мера - патріота, як і депутатів, бо інвалід покійний Харків у борги перед банками загнав.
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29.04.2021 22:29 Відповісти
в продолжение истории с Кивой, хотя эта началась раньше.

Добкин - даже не кандидат, а целый дохтур юридических наук, защитился, когда был главой Харьковской ОГА в 2013 году.

Хоть один разумный человек поверит, что этот организм со скучным лицом способен написать самостоятельно, не то чтобы докторскую, а хотя бы небольшую научную статью?
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29.04.2021 23:16 Відповісти
Ой болеет Харьков....))))судЧи виберають по принцесу .., хто більший придурок або корупціонер...
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30.04.2021 01:10 Відповісти
Не думайте, що подібні дегенерати випадково ("або їх вибрали люди") опинилися при владі в Україні - це продумана стратегія для ослаблення України. Поки їх всіх не перевішають - Україна буде у великій небезпеці.
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30.04.2021 09:24 Відповісти
Країна буде у небезпеці поки вата буде обирати у владу таких дегенератів,а суспільство ніяк не буде цьому протидіяти.
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30.04.2021 10:16 Відповісти
 
 