Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО
З космодрому Куру у Французькій Гвіані, 29 квітня відбувся успішний пуск ракети-носія Vega, оснащеної українським двигуном. 16-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega відбувся о 04:50 за київським часом.
Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Як основне навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю.
Також в рамках програми Європейського космічного агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбіту було виведено ще п’ять допоміжних корисних навантажень - мікросупутник спостереження Norsat-3 для Норвезького космічного агентства та чотири кубсати для операторів Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight і Spire", - йдеться у повідомленні.
Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".
Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це дві великі різниці!
і блєать крєміль на прутєнь розлетівся к чорним контрабандним прутням !!!
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
Походу то, что кацапы Калибрами иранских верблюдов поубивали вместо сирийских игиловцев в начале Сирийской войны - тоже враки.
Калибр просто не летает от слова "совсем".
При том последняя - конкретно по вине ступени с Украинским двигателем. Вот какие приводятся причины:
Через восемь минут после старта и первого зажигания двигателя разгонного блока AVUM было обнаружено отклонение от заданной траектории, повлекшее за собой потерю полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-51 [51] . Исходя из телеметрии и данных о производстве верхней ступени, было выявлено, что кабели, ведущие к двум приводам контроля вектора тяги двигателя были перепутаны и команды, предназначенные для одного привода отправлялись другому, что привело к потере управления. Технический директор компании Arianespace назвал причиной случившегося проблемы с контролем качества и ряд человеческих ошибок, а не недостатки конструкции ступениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-52 [52] .
А вы - мазохист!
https://newsyou.info/neudachnyj-pusk-rakety-fregatom-rf-popal-na-video-video Фрегат Маршал Шапошников пуск ракеты Калибр
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKrPuO-aXwAhXKAKIDHQB6DYEYABAnGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2QLsNypEN9BNt_yAht7R2Tdb1vNlfzTjFTwPjHojYua4indckB-nU0N_w3joSLzrP7Sk-K7Z15PobgrF7rWI&sig=AOD64_3bn-qQSs5w8LIRG2Zx1_bwDe0DFA&q&adurl&ved=2ahUKEwj2nvOO-aXwAhUj_CoKHXKXDCcQ0Qx6BAgCEAE
вона є в різних онлайн-книгарнях як в папері так і в електронній формі, ціни всюди майже однакові
Есть такой учёный и проект или это очередной распильщик?
Вакцина чем-то напоминает технологию Новавакс (но там протеины погружены в липосомы, чтобы медленнее контактировать с антителами.)
Прививка такой вакциной будет вызывать заметный подскок температуры и сильные аллергии у аллергиков.
У полученных протеинов профиль гликозилирования прилично отличается от тех, что продуцируют клетки человека, пораженные ковидом. Эффективнось вакцины може оказаться низкой.