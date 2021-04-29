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Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО

З космодрому Куру у Французькій Гвіані, 29 квітня відбувся успішний пуск ракети-носія Vega, оснащеної українським двигуном. 16-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega відбувся о 04:50 за київським часом.

Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як  основне навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю.

Також в рамках програми Європейського космічного агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбіту було виведено ще п’ять допоміжних корисних навантажень - мікросупутник спостереження Norsat-3 для Норвезького космічного агентства та чотири кубсати для операторів Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight і Spire", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

 Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.

Також читайте: Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів

космос (861) ракети (4023) Південмаш (104) Південне (44)


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Топ коментарі
+19
Люди, которые создают авторитет стране. Снимаю шляпу.
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29.04.2021 21:42
+11
нема питань, звертайтеся, якщощо...
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29.04.2021 21:37
+8
И паРаша что там пыталась запустить....и сама не поняла что...то ли ракету...то ли торпеду...
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
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29.04.2021 21:53
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нема питань, звертайтеся, якщощо...
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29.04.2021 21:37 Відповісти
Респект Південмашівцям !!! Редакторе ,то КБ"Южное",чи таки "Пивденне"(рос.) ???)))
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29.04.2021 21:42 Відповісти
Та сам сайт кацапськомовний, про що тут говорити. А прикидаються патріотами.
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29.04.2021 22:14 Відповісти
Я сам користуюсь росверсією ,тому що вона чомусь на півгодини випереджає українську !!!))))
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29.04.2021 22:21 Відповісти
Так, правда може бути трохи менше ніж пів години, а може бути й більше. Але справа не в тому. Для чого взагалі на цьому сайті, та й взагалі на будь-якому українському сайті кацапське блеяння. Я ще розумію англійска якщо є, це добре, нехай нас в світі читають. Українську мову розуміють усі, якщо ні то тих лаптів вислати в кацапські *****.
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29.04.2021 22:32 Відповісти
Ну высылать можешь начинать хоть завтра, напишешь как успехи. А вот то что украинская версия сайта реально отстает и в целом лента отличается, это загадка. Юрий не прощает другим но у себя бревна не видит, на своем основном фронте ответсвенности. На 6й год войны создали ютуб канал нормального качества...
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30.04.2021 01:11 Відповісти
Ну тебе то висилати не потрібно, ти в лаптєландії живеш. А твоїх соратників потихеньку виселемо, тільки ти із-за залізного занавісу не побачиш, він вже опускається.
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30.04.2021 07:03 Відповісти
Люди, которые создают авторитет стране. Снимаю шляпу.
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29.04.2021 21:42 Відповісти
а потом ученые комисии дают докторов наук кивам...и весь престиж на мусорку
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29.04.2021 22:00 Відповісти
Є науковці, а є "науківці" від слова "ківа".
Це дві великі різниці!
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30.04.2021 10:04 Відповісти
Найкраща відповідь кацапам по КБ "Южне".
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29.04.2021 21:49 Відповісти
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане.......

і блєать крєміль на прутєнь розлетівся к чорним контрабандним прутням !!!
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29.04.2021 21:50 Відповісти
И паРаша что там пыталась запустить....и сама не поняла что...то ли ракету...то ли торпеду...
https://youtu.be/QJxe_epNVQ4 https://youtu.be/QJxe_epNVQ4
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29.04.2021 21:53 Відповісти
что-та пашло не так
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29.04.2021 22:07 Відповісти
Ну непредсказуемая траектория ж. Никто не знает, куда она полетит и попадет.
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29.04.2021 22:14 Відповісти
жаль что ета ракета собственный фрегат не накрыла- вот бы смеху было
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29.04.2021 23:33 Відповісти
Ракеты с ядерным оружием у них тоже так летают?
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30.04.2021 10:09 Відповісти
А где-то Рогозин нервно грызет ногти!!
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29.04.2021 21:57 Відповісти
Ще щось можемо.
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29.04.2021 22:00 Відповісти


Походу то, что кацапы Калибрами иранских верблюдов поубивали вместо сирийских игиловцев в начале Сирийской войны - тоже враки.
Калибр просто не летает от слова "совсем".
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29.04.2021 22:02 Відповісти
А в кацапів сьодня 27-махова по нєуправляємой траекторії стартанула😁
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29.04.2021 22:07 Відповісти
ура! не подпускать сюда зебилов, фотографы не в курсе, кроме расположения конверта с 25К USD
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29.04.2021 22:24 Відповісти
Радости много, но повода мало((( На этой, французской ракете, ЛЕГКОГО класса, от Украины, только 4-я ступень - двигатель РД-843, но он советской разработки. Всего было 11 запусков с этой ступенью, две предпоследние, неудачные. Упали ракеты со спутниками. Сейчас принято решение, двигатель РД-843, менять на германский. Это один из крайних запусков.
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29.04.2021 22:41 Відповісти
от ФАУ-2,походу ?
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30.04.2021 00:12 Відповісти
две предпоследние, неудачные

При том последняя - конкретно по вине ступени с Украинским двигателем. Вот какие приводятся причины:

Через восемь минут после старта и первого зажигания двигателя разгонного блока AVUM было обнаружено отклонение от заданной траектории, повлекшее за собой потерю полезной нагрузкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-51 [51] . Исходя из телеметрии и данных о производстве верхней ступени, было выявлено, что кабели, ведущие к двум приводам контроля вектора тяги двигателя были перепутаны и команды, предназначенные для одного привода отправлялись другому, что привело к потере управления. Технический директор компании Arianespace назвал причиной случившегося проблемы с контролем качества и ряд человеческих ошибок, а не недостатки конструкции ступениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-52 [52] .
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30.04.2021 00:56 Відповісти
И так, чтобы кацапов гнобить. Позавчера, рукожопые, произвели 56-й, безаварийный запуск ракероносителя, подряд. Рекорд СССР, и Раши
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29.04.2021 22:46 Відповісти
треба тихенько відновлювати збагачення урану і т.д. .......... тоді і кордони будуть цілі...
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29.04.2021 23:07 Відповісти
треба тихенько відновлювати збагачення урану і т.д. .......... тоді і кордони будуть цілі...
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29.04.2021 23:08 Відповісти
как-бы клево, но уже не те времена где ракетный двигатель является каким-то важным достижением. Нужно свои ракеты запускать, спутники высокотехнологичные, колонизировать Венеру, построить сферу Дайсона вокруг солнца
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29.04.2021 23:32 Відповісти
а в ето время в россии тоже сделали ракету:
Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані - Цензор.НЕТ 6222
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29.04.2021 23:37 Відповісти
да, только кроме этой на россии еще запускают полноценные ракеты тяжелого класса, свои и забугорные спутники, и не из гомна
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30.04.2021 00:30 Відповісти
колонизировать Венеру

А вы - мазохист!
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30.04.2021 00:52 Відповісти
думаешь переборщил, проще со сферы Дайсона начать?
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30.04.2021 01:14 Відповісти
Сфера Дайсона ДТЭК Ахметова, подключенная по Зеленому тарифу
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30.04.2021 01:21 Відповісти
"Гордые" кацапы на это отвеили так
https://newsyou.info/neudachnyj-pusk-rakety-fregatom-rf-popal-na-video-video Фрегат Маршал Шапошников пуск ракеты Калибр

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30.04.2021 01:20 Відповісти
Какое честное название - "Кал-ибр"
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30.04.2021 08:03 Відповісти
кстати, хотите книгу норм посоветую? очень неплохо для понимания причин почему гавнецо про доедание последнего полвереника для 73% зашло
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30.04.2021 14:16 Відповісти
Давай.
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30.04.2021 14:22 Відповісти
Фактологія. 10 хибних уявлень про світ
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKrPuO-aXwAhXKAKIDHQB6DYEYABAnGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2QLsNypEN9BNt_yAht7R2Tdb1vNlfzTjFTwPjHojYua4indckB-nU0N_w3joSLzrP7Sk-K7Z15PobgrF7rWI&sig=AOD64_3bn-qQSs5w8LIRG2Zx1_bwDe0DFA&q&adurl&ved=2ahUKEwj2nvOO-aXwAhUj_CoKHXKXDCcQ0Qx6BAgCEAE

вона є в різних онлайн-книгарнях як в папері так і в електронній формі, ціни всюди майже однакові
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30.04.2021 15:17 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3263186/razrabotchik_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_covid19_favorov_preparat_gotov_mojno_zapuskat_liniyu

Есть такой учёный и проект или это очередной распильщик?
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30.04.2021 22:10 Відповісти
На топорную работу смахивает. Сделать то, что Фаворов с научной точки зрения не особо сложно - закодировать белок ковида в плазмиду - это делают на заказ разные фирмы. затем трансфецируют в данном случае кишечную палочку, отбирают трансфецированные клетки и формируют мастер-штамм.
Вакцина чем-то напоминает технологию Новавакс (но там протеины погружены в липосомы, чтобы медленнее контактировать с антителами.)
Прививка такой вакциной будет вызывать заметный подскок температуры и сильные аллергии у аллергиков.
У полученных протеинов профиль гликозилирования прилично отличается от тех, что продуцируют клетки человека, пораженные ковидом. Эффективнось вакцины може оказаться низкой.
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30.04.2021 22:55 Відповісти
Иммунный ответ будет, но явно не тот, что ожидали. Опять совковая показуха, очередной гундосик снять и рассказать как добились космических успехов при мудром руководстве
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30.04.2021 23:25 Відповісти
Да, с высокой вероятностью таки будет, но надо бы проверять. Иногда это может сработать, но по поводу побочек надо подробно выяснять, тут нужны только эксперименты.
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01.05.2021 08:21 Відповісти
 
 