Ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО

З космодрому Куру у Французькій Гвіані, 29 квітня відбувся успішний пуск ракети-носія Vega, оснащеної українським двигуном. 16-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega відбувся о 04:50 за київським часом.

Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як основне навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю.

Також в рамках програми Європейського космічного агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбіту було виведено ще п’ять допоміжних корисних навантажень - мікросупутник спостереження Norsat-3 для Норвезького космічного агентства та чотири кубсати для операторів Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight і Spire", - йдеться у повідомленні.

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Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.

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