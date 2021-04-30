Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною". ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував чутки про те, що його планують відправити у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".
"З травня минулого року МОЗ живе з розумінням того, що хтось збирає підписи, вимагаючи моєї відставки. Все це супроводжується загальними словами – провал тестування, провал з COVID-19, потім не такий карантин, треба інший вводити, потім не такі вакцини привозили, друга партія вакцин теж не така. Мене вже рік випробовують – що буде з моєю нервовою системою. З моєю нервовою системою все гаразд. Нарешті "велика перемога" - зібрали 150 підписів (нардепи. – Ред.). Так у нас відбувається в країні. Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною", - сказав він.
Степанов пояснив, чому вважає претензії до себе несправедливими.
"Наша медична система була повністю неготова, тим паче до такого виклику як COVID-19, вона зробила стрибок за цей рік. Спроможність медицинської системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів за рік. У нас на пікові третьої хвили епідемії на кисні перебувало 44 тис. людей. Рік тому система мала лише 3,5 тис. ліжок з киснем.
Що стосується вакцинації, ми зробили слайди – що зроблено МОЗ, щоб забезпечити країну вакцинами. Це статус забезпечення у 2021 році. Тут викладено включно те, на що в нас укладені, проплачені контракти – це 32 млн доз разом з COVAX. Я витримаю, тому що я точно знаю, що точно знаю, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде дійсно допомагати, і в людей не буде страху захворіти", - сказав він.
Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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Думаю, що свої "відкати" він уже хапнув і тепер йому все грибоко до задниці. Тепер можете виганяти!
Ну конечно! Весь мир, типа, был готов, а мы не готовы. Кто-нибудь, спросите этого деятеля почему Украина 96-й в мире начала вакцинацию?
Вот когда они добираются до власти, становятся для себя дюже незаменимыми.
степанов : я сам офигел , как всё подорожало...
Куртка теж заслуга попередниці... То вона її в шафі в кабінеті залишила...