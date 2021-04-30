Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував чутки про те, що його планують відправити у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"З травня минулого року МОЗ живе з розумінням того, що хтось збирає підписи, вимагаючи моєї відставки. Все це супроводжується загальними словами – провал тестування, провал з COVID-19, потім не такий карантин, треба інший вводити, потім не такі вакцини привозили, друга партія вакцин теж не така. Мене вже рік випробовують – що буде з моєю нервовою системою. З моєю нервовою системою все гаразд. Нарешті "велика перемога" - зібрали 150 підписів (нардепи. – Ред.). Так у нас відбувається в країні. Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною", - сказав він.

Степанов пояснив, чому вважає претензії до себе несправедливими.

"Наша медична система була повністю неготова, тим паче до такого виклику як COVID-19, вона зробила стрибок за цей рік. Спроможність медицинської системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів за рік. У нас на пікові третьої хвили епідемії на кисні перебувало 44 тис. людей. Рік тому система мала лише 3,5 тис. ліжок з киснем.

Що стосується вакцинації, ми зробили слайди – що зроблено МОЗ, щоб забезпечити країну вакцинами. Це статус забезпечення у 2021 році. Тут викладено включно те, на що в нас укладені, проплачені контракти – це 32 млн доз разом з COVAX. Я витримаю, тому що я точно знаю, що точно знаю, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде дійсно допомагати, і в людей не буде страху захворіти", - сказав він.

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Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.