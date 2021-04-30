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Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував чутки про те, що його планують відправити у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"З травня минулого року МОЗ живе з розумінням того, що хтось збирає підписи, вимагаючи моєї відставки. Все це супроводжується загальними словами – провал тестування, провал з COVID-19, потім не такий карантин, треба інший вводити, потім не такі вакцини привозили, друга партія вакцин теж не така. Мене вже рік випробовують – що буде з моєю нервовою системою. З моєю нервовою системою все гаразд. Нарешті "велика перемога" - зібрали 150 підписів (нардепи. – Ред.). Так у нас відбувається в країні. Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною", - сказав він.

Степанов пояснив, чому вважає претензії до себе несправедливими.

"Наша медична система була повністю неготова, тим паче до такого виклику як COVID-19, вона зробила стрибок за цей рік. Спроможність медицинської системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів за рік. У нас на пікові третьої хвили епідемії на кисні перебувало 44 тис. людей. Рік тому система мала лише 3,5 тис. ліжок з киснем.

Що стосується вакцинації, ми зробили слайди – що зроблено МОЗ, щоб забезпечити країну вакцинами. Це статус забезпечення у 2021 році. Тут викладено включно те, на що в нас укладені, проплачені контракти – це 32 млн доз разом з COVAX. Я витримаю, тому що я точно знаю, що точно знаю, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде дійсно допомагати, і в людей не буде страху захворіти", - сказав він.

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Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Автор: 

МОЗ (5393) відставка (1464) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+39
на куртец себе наборол... борцун.
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30.04.2021 08:58
+35
Стандартный пример эффекта Даннинга-Крюгера.
Дурак не подозревает, что он дурак, потому что он дурак
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30.04.2021 08:59
+25
степашка уже год уничтожает украинцев, а они гады все никак не подохнут от ковида.
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30.04.2021 08:59
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на куртец себе наборол... борцун.
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30.04.2021 08:58 Відповісти
степашка уже год уничтожает украинцев, а они гады все никак не подохнут от ковида.
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30.04.2021 08:59 Відповісти
Стандартный пример эффекта Даннинга-Крюгера.
Дурак не подозревает, что он дурак, потому что он дурак
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30.04.2021 08:59 Відповісти
Тільки воно робить з нас дурнів - краде ж він .
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30.04.2021 09:34 Відповісти
І дійсно. Відчуваю себе старим дурнем, тому що не розумію нічого з тими соціальними ліфтами. От як? Як таке можливо?
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30.04.2021 09:39 Відповісти
Он не дурак, а хитрая криса.
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30.04.2021 12:58 Відповісти
Я год боролся за новую курточку! Будете болеть пока я не насобираю на новые штанишки. Нужно немножко потерпеть.
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30.04.2021 08:59 Відповісти
быдлоте можно втирать, что в голову придет - все схавают !
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30.04.2021 08:59 Відповісти
На пальтишко за 600к и плащик за 100к наборол это все видели, еще успехи есть какие "терминатор по борьбе с ковидом"?
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30.04.2021 09:00 Відповісти
Шоб у тебя пальтишко полиняло и покашлатилось, мудак!
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30.04.2021 09:00 Відповісти
ну не гнида зебильная же... все провалено - эпидемсостояние, вакцинация, медицина в критическом состоянии
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30.04.2021 09:00 Відповісти
Что касается вакцинации, мы сделали слайды - ну да, достижение
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30.04.2021 09:01 Відповісти
А чому зебіли досі доктором смерть називають Супрун, а не Степанова?
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30.04.2021 09:03 Відповісти
Данінг та крюгер це пояснили))))
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30.04.2021 14:30 Відповісти
Чё там бороться, украинцы сами выживают, потому что из за бедности не успели антибиотиками убить свою иммунную систему, потому более стойкие к Короне
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30.04.2021 09:05 Відповісти
Точняк. Поэтому по смертности Украина уже на первом месте в Европе.
Очень здоровые и имунно защищенные...
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30.04.2021 09:12 Відповісти
Это сейчас увеличилось, всё мутируется и бороться нужно как и везде это делают, но у нас в Украине всё на низком уровне.
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30.04.2021 09:16 Відповісти
В основном, социальная культура и умственное развитие.
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30.04.2021 10:10 Відповісти
Ну да развитие с совдеповскими моз гами
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30.04.2021 12:23 Відповісти
Степанов о слухах о своей отставке: "Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной" - Цензор.НЕТ 4532
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30.04.2021 09:05 Відповісти
А что вы хотели от человека, у которого от медицины только опыт работы санитаром?
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30.04.2021 09:12 Відповісти
Так в Украине все такие. У президента опыт работы клоуном, у нового министра энергетики вообще непонятно кем, Кива новый доктор наук и пр. Не страна, а сплошной цирк.
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30.04.2021 10:15 Відповісти
"Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною""- початок ранкового дайджесту кретинів на цензорі !?
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30.04.2021 09:16 Відповісти
Може піде виступати на чемпіонатах з боротьби?
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30.04.2021 09:21 Відповісти
Дядя, у нас уже третий год нет ни президента ни правительства, только деньги куда то уходят и какие то клоуны постоянно отжигают, загоняя Украину ниже плинтуса? Электорат, вы ещё это хаваете?
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30.04.2021 09:21 Відповісти
Не просто хавают, добавки просят!
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30.04.2021 11:01 Відповісти
Про твою боротьбу свідчить статистика смертності.Пальтечко не жме?
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30.04.2021 09:23 Відповісти
Мне Степанов нравится.Остальное- треп.
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30.04.2021 09:25 Відповісти
А Моргенштерну нравится Путин. А вот если бы он убил кого-то моргенштернового из семьи, то не нравился бы - так же и с тобой и Стебановым - нравится т.к. шо ниче лично тебе плохого не сделал, будто бы
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30.04.2021 09:32 Відповісти
та в таком прикиде как у него не удивительно . с другой стороны у нас толерантная страна . ну нравится тебе мужик . что сказать . напиши ему . назначь свидание
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30.04.2021 09:33 Відповісти
так найди его и трахни...
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30.04.2021 09:43 Відповісти
А хто ти такий, щоб твоя думка когось тут цікавила?))))
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30.04.2021 10:56 Відповісти
"они год борются со мной" - та тебя хер поборешь у тебя такие рыцарские доспехи ( по 620 000 за комплект ) ни одним Экскалибуром не прошибешь
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30.04.2021 09:27 Відповісти
не дурачка стіпашку треба гнати, а янілоха і всю його каманду.
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30.04.2021 09:34 Відповісти
Мурло ср..е ! Воно ще й більше знахабніло і почало всім хамити . І його підлеглі в поліклініках ще більше знахабніли .
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30.04.2021 09:36 Відповісти
Так вам и надо избиратели зеленского. То что вам срут на голову каждый день-ваша заслуга. Пользуйтесь плодами своей тупости,не обляпайтесь
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30.04.2021 10:03 Відповісти
Ти звичайний степашка-лялька з рукою ляльковода у дупі.
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30.04.2021 10:06 Відповісти
"борьба нанайских мальчиков" (С)
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30.04.2021 10:09 Відповісти
козёл
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30.04.2021 10:10 Відповісти
Вся эта синагога при власти уже давно и хочет продолжать воровать в спокойной обстановке. Отстроили свои законы и судейскую систему на защиту коррупции. Мирным эволюционным путем эти паразиты не уйдут никогда.
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30.04.2021 10:17 Відповісти
Борец за откаты
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30.04.2021 10:33 Відповісти
У пліснявій владі жодного професіонала. Самі словоблуди - маніпулятори. Як і їх зЕзідент.
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30.04.2021 10:40 Відповісти
Цей степанов - професійний жулик державного масштабу. Таким він був і працюючи свого часу в податковій, і будучи Головою Одеської ОДА при Президентові Порошенкові, і, "кинувши" на виборах Порошенка - Міністром ОЗ. Його головна мета не "боротися з КОВІД", а швирнути мільярди бюджетних грошей і отримати за те "відкати" (що він успішно і зробив, купивши для Українців всякий непотреб ч-з фірми-"прокладки". Доречі, керуючи галуззю Охорони Здоров"я, цей ... не має сірого поняття про медицину.
Думаю, що свої "відкати" він уже хапнув і тепер йому все грибоко до задниці. Тепер можете виганяти!
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30.04.2021 10:59 Відповісти
"Наша медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19 ..."
Ну конечно! Весь мир, типа, был готов, а мы не готовы. Кто-нибудь, спросите этого деятеля почему Украина 96-й в мире начала вакцинацию?
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30.04.2021 11:05 Відповісти
Потому что 95 квартал у власти.
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30.04.2021 11:12 Відповісти
Куртку сдал 620 гриваков в бухгалтеру и накуй....
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30.04.2021 11:11 Відповісти
Скромность, аж зашкаливает...
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30.04.2021 11:22 Відповісти
Степашка, смерти людей на твоих руках...Это и нехватка кислорода, это и отсутствие вакцин, это и выехавшие со страны 66 тыс врачей за последний год ...
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30.04.2021 12:27 Відповісти
Всё прекрасно сказано!! Но не сказано главное??Сколько наварил на всех этих куплях -продажах этот ворюга Степанов!! Сколько липовых фирм прокладок, кроме фирмы воровки-Богатырёвой, задействовано при купле вакцин против коронавируса и против дургих инфекций!????? Какая стоимость одной вакцины?? Судя по ценам на куртку, пальто,тренч-френч и т.д Степанов Наворовал не мало!!! А хвалится вам особо не чем!! 400 трупов от коронавирса, имеем каждый день!! Лидеры в ЕВРОПЕ!! Чемпионы Хреновы, в месте с Зеленским!!!
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30.04.2021 12:41 Відповісти
Во дибил, да какая разница сколько ты боришся, результаты где?
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30.04.2021 12:52 Відповісти
За такую борьбу тебя вздернуть нужно, криса ахметовская.
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30.04.2021 12:59 Відповісти
Как говорил мой начальник, незаменимых людей нет.
Вот когда они добираются до власти, становятся для себя дюже незаменимыми.
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30.04.2021 13:07 Відповісти
Верните Ульяну!
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30.04.2021 13:12 Відповісти
недалека особа і такі біля нього рулять галузю.....не відбувся попри посади на котрих був......ДЕРЖАВНИКИ мають бути щоб стеценкам і Ко херсьнским навіть не кортіло до посад наближатися....бо це зло і збитки для країни і людей
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30.04.2021 13:17 Відповісти
Як ви вважаєте, що несе більшу шкоду та загрозу для людства вірус ковіда, чи такі як цей вор та клептократ степанов і йому подібні, представники виду Супер Паразит.
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30.04.2021 13:31 Відповісти
журналист : скажите, почему вы купили себе куртку за 620 тыс. грн. ?
степанов : я сам офигел , как всё подорожало...
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30.04.2021 13:35 Відповісти
Як куртець, добре гріє?
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30.04.2021 14:20 Відповісти
цинизм зашкаливает
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30.04.2021 15:08 Відповісти
Прав был наш комбат , когда говорил , что в Украине идиот с инициативой куда страшнее чем война с Мордором.
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30.04.2021 16:15 Відповісти
Не правий був ваш комбат, вірніше правий частково, бо головним злом держави її внутрішнім ворогом є вори та корупціонери. Саме через них Україна втратила свої території і багато найкращих своїх людей.
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30.04.2021 18:13 Відповісти
В Германии коррупция достигла высочайшего уровня , Шредер яркий тому пример , но это чего то немцам не мешает . И в 14 -м году , коррупционеры финансируя добробаты , доказали , что они не главное зло в стране. Это как выбор между коррупционером Богданом и агентом ФСБ Козырем -Ермаком , надеюсь без коментариев понятно , где большее зло.
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30.04.2021 18:23 Відповісти
Через таких ідіотів як ти, Україна вже 1000 років з болота вилізти не може. Вибачай, що так мяко сказав. Корупція це ракова пухлина для будь-якої держави! А толерантні до корупції громадяни є примітивними, не далекоглядними і тупими хоча і вважають себе хитрожопими. Але це завжди для них сумно закінчується.
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30.04.2021 18:41 Відповісти
Меня всегда смешило , когда жертва теле пропаганды , всех считает идиотами , а себя умным , давай жги еще. .
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30.04.2021 18:46 Відповісти
Борюся, ты наш зашкваренный
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30.04.2021 17:55 Відповісти
борец за свой карман - поверю, с ковид не верю
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30.04.2021 18:26 Відповісти
Наша медична система була повністю неготова, тим паче до такого виклику як COVID-19, вона зробила стрибок за цей рік". - Ага. Стрибок у прірву - дякуючи степашці.
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30.04.2021 22:34 Відповісти
Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною" - Цензор.НЕТ 9331
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30.04.2021 23:12 Відповісти
приколы нашего городка: один видосиками бредит, другой - слайдами.
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01.05.2021 03:50 Відповісти
Хоть книжку пиши "Моя борьба 2"
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01.05.2021 10:37 Відповісти
Я вже все зрозумів!
Куртка теж заслуга попередниці... То вона її в шафі в кабінеті залишила...
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01.05.2021 20:33 Відповісти
 
 