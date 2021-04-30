Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька. ВIДЕО
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи варто президенту Зеленському зустрічатися з президентом Путіним віч-на-віч без західних партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "НВ".
"Варто. Зеленському не треба постійно нянька. Позиція США, ЄС, НАТО та всіх опонентів Росії і тих, хто підтримує Україну, - висловлена чітко і однозначно. Тому Зеленський може і повинен спиратися, зокрема, і на позицію наших друзів. Хоча головне для нього - національні інтереси України", - зазначив Кравчук.
За його словами, боятися, що "Путін може обіграти Зеленського", не варто.
"Зеленський має чітку, ясну, зрозумілу позицію. Його звинувачували не так давно в зраді, капітуляції. Як бачите, усе - з точністю до навпаки. Саме Зеленський розпочав із заборони російської пропаганди та інших питань п’ятої колони в Україні", - додав глава української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.
Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.
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А нянь-саме собою.
Встреться с куском говна в унитазе - результат будет тот же , только без позора .
Дідуган - твій язик застряг у дупі клована...
Витягай скоріше, бо ампутувати доведеться...
З ідіотом нема про що вести мову . В ігнор дебіла . Замість цього треба їхати на захід , наполягати на посиленні санкцій і вимагати зброї .
ВАЗеленськи вибачиться за те, що в 2014 не дали кацапам дійти до західних кордонів і перекрили воду в окупований крим?
Бо, про війну і крим фуйло говорити не збирається?
То про що планує говорити з загарбником підстаркуватий мАльчік?
А разве что-то именилось?
Жил в углу старичок с кочергой
И кричал-Я другой!Не такой!
На вопрос-А какой?
Только дрыгал ногой
И грозил из угла кочергой.