Командувач ОС ЗСУ Наєв розповів про військові загрози на південному напрямку і здатність підрозділів протистояти вторгненню РФ. ВIДЕО

На військових полігонах Херсонської області з підрозділами, підпорядкованими Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України і які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, щотижня проходять тренування і навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю, опублікованому Командуванням ОС у YouTube.

Наєв розповів про мету цих маневрів, військові загрози на південному напрямку і здатність українських підрозділів протистояти російському вторгненню, а також про сьогодення Командування як структури стратегічного рівня.

"Для того, щоб військові мали можливість виконувати завдання за призначенням, вони завжди мають бути в постійній бойовій готовності. Але водночас їм необхідно щодня підвищувати свої навички та вміння. Ця буденна солдатська робота, дещо рутинна, але дуже потрібна для того, щоб усі розуміли, що в Україні є військо, є органи військового управління і є командири, які здатні правильно ухвалювати рішення, доводити їх до завершення і досягати поставленої мети!" - зазначив Наєв.

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Також він зазначив, що нинішнє скупчення військ РФ поблизу кордонів України схоже на те, що було в 2014-му і мета їхня не змінилася - демонстрація сили і готовність до вторгнення, щоб вплинути на керівництво нашої країни.

За його словами, в 2014 році Збройні сили РФ були зосереджені уздовж державного кордону України для демонстрації військового впливу на керівництво України.

"Така ж ситуація сталася цього разу, коли відбулося накопичення з 28 батально-тактичних груп до більш ніж 50 (до 105 тисяч особового складу). Мета таких дій - демонстрація військової присутності навколо кордону України на тих напрямках, які, можливо, становитимуть загрозу Україні. Мета одна - показати їхню готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажання їхнього військово-політичного керівництва", - сказав Наєв.

Генерал також підкреслив, що українська розвідка спостерігала за стягуванням Росією військ до України і у відповідь ЗСУ посилювали потенційно небезпечні напрямки, де агресор міг напасти.