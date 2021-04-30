Чоловік на Одещині два роки ґвалтував 11-річну падчерку, погрожуючи смертю мами, - Нацполіція. ВIДЕО
У ході розслідування встановлено, що зловмисник більше двох років здійснював протиправні дії щодо 11-річної дочки своєї цивільної дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Щоб дитина тримала все в таємниці, чоловік залякував дівчинку, погрожуючи тим, що мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє і помре або її притягнуть до кримінальної відповідальності.
Згідно з чинним законодавством, за скоєне щодо малолітньої правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зараз судом першої інстанції йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Топ коментарі
+13 Vika Lysenko
показати весь коментар30.04.2021 13:40
+10 Дмитро Черних #470343
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+9 Имярек
показати весь коментар30.04.2021 13:21
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Школьник в психологе должен видеть друга и всё ему рассказывать...
Як можна жити з покидьком і не помічати того??
Дитина стала розмінною монетою. Виродку комфортно в таких "стосунках" з дівчинкою, дружині комфортно з виродком. В результаті постраждала дівчинка, отримавши психологічну травму на все життя