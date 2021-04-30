Чоловік на Одещині два роки ґвалтував 11-річну падчерку, погрожуючи смертю мами, - Нацполіція. ВIДЕО

У ході розслідування встановлено, що зловмисник більше двох років здійснював протиправні дії щодо 11-річної дочки своєї цивільної дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Щоб дитина тримала все в таємниці, чоловік залякував дівчинку, погрожуючи тим, що мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє і помре або її притягнуть до кримінальної відповідальності.

Згідно з чинним законодавством, за скоєне щодо малолітньої правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зараз судом першої інстанції йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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