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Проєкт "Без цензури": Зовсім не наш. Як працює ватне телепекло і чи можна його закрити? ВIДЕО

Хто зараз на ТБ головний рупор російської пропаганди, просування "русского мира" і отруювання мізків українців?

Богдан Буткевич, не шкодуючи нервів і морального здоров'я, знову подивився ефіри каналу "НАШ" (який насправді дуже не наш, а просто рупор Кремля) і готовий вшкварити проросійський медіабордель.

- Як працює ватна хвойдарня "НАШ"?
- Які уроки вони винесли із санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука?
- Чому "НАШ" навіть небепечніший за закриті телепомийки?
- Хто фінансує вливання інформаційної отрути в мізки людей?
- У кого в нашій країні взагалі є важелі впливу на ОЦЕ і чому, найімовірніше, ніхто ними не скористається?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": ТОП-7 міфів про Чорнобиль: хто насправді винен в аварії на ЧАЕС? ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) телебачення (1170) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+13
вже давно пора всю цю рашапоїдну срань вишвирнути за поребрик, і не тому що вони є якоюсь серйозною загрозою для суверенної держави просто під час війни не можуть пропагандони з ворожого лагера сидіти в центі нашої столиці і про щось поносити, це всі розуміють ніхто нічого не робить. до влади апелювати смішно бо на троні кловун з усіма витікаючими, ветерани не хочуть серйозних неприємностей завдячуючи тому ж царю-кловуну, націоналістів у нас нема бо те що є більше схоже на фірму по замовленню проплачених масовок з національною символікою, а більше нікому.
дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
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30.04.2021 14:55
+7
Во время войны вещание откровенно вражеского канала недопустимо. Удивляет почему до сих пор это дозволено?
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30.04.2021 20:24
+4
закрыть притон упырьков красноперых и пусть харчуются вместе с Пропиховшиком и Ко на помойках..!)))
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30.04.2021 18:24
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вже давно пора всю цю рашапоїдну срань вишвирнути за поребрик, і не тому що вони є якоюсь серйозною загрозою для суверенної держави просто під час війни не можуть пропагандони з ворожого лагера сидіти в центі нашої столиці і про щось поносити, це всі розуміють ніхто нічого не робить. до влади апелювати смішно бо на троні кловун з усіма витікаючими, ветерани не хочуть серйозних неприємностей завдячуючи тому ж царю-кловуну, націоналістів у нас нема бо те що є більше схоже на фірму по замовленню проплачених масовок з національною символікою, а більше нікому.
дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
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30.04.2021 14:55 Відповісти
закрыть притон упырьков красноперых и пусть харчуются вместе с Пропиховшиком и Ко на помойках..!)))
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Надо полагать они - это ковид-вирусы?
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30.04.2021 20:06 Відповісти
Во время войны вещание откровенно вражеского канала недопустимо. Удивляет почему до сих пор это дозволено?
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30.04.2021 20:24 Відповісти
А кто эта девушка на стартовой картинке к видео?
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01.05.2021 09:30 Відповісти
Цей канал збiговисько кацапських сосок.
Всіх бак.
А хто цьому гівну мокшанському (Новінському) дав громадянство України?
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01.05.2021 10:10 Відповісти
Мы и порохоботы знаем ответ на этот вопрос, но порохоботы видимо стесняются этой неудобной правды
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01.05.2021 10:15 Відповісти
секрет Полішинеля(((:
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01.05.2021 10:22 Відповісти
дал то граждаство Януковощ а вот просил его об этом диабетик
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02.05.2021 09:28 Відповісти
Панове, я перепрошую, а що, доступ до Гавноньюсван, Зік і 112 на Ютубі з українських айпішників знову розблокували? Що відбувається??
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01.05.2021 10:20 Відповісти
цю сволоту закривати потрібно негайно
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01.05.2021 23:49 Відповісти
почему именно рыги (филиал фсб) привозят из Ерусалима Благодатный Огонь, а потом возят его по регионам ?
да потому что они потом с этим Огнём - проведут оголтелую антиукраинскую пропаганду в церквях московского патриархата, разжигая ненависть в обществе и раскол, но прикрываясь... конечно же любовью к ближнему и Богу !
они прекрасно понимают, что украинские спецслужбы ничего с этим не сделают !
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02.05.2021 09:03 Відповісти
Сделать как раз можно..но пилотов жалко гражданских ....
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02.05.2021 09:10 Відповісти
 
 