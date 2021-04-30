Проєкт "Без цензури": Зовсім не наш. Як працює ватне телепекло і чи можна його закрити? ВIДЕО
Хто зараз на ТБ головний рупор російської пропаганди, просування "русского мира" і отруювання мізків українців?
Богдан Буткевич, не шкодуючи нервів і морального здоров'я, знову подивився ефіри каналу "НАШ" (який насправді дуже не наш, а просто рупор Кремля) і готовий вшкварити проросійський медіабордель.
- Як працює ватна хвойдарня "НАШ"?
- Які уроки вони винесли із санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука?
- Чому "НАШ" навіть небепечніший за закриті телепомийки?
- Хто фінансує вливання інформаційної отрути в мізки людей?
- У кого в нашій країні взагалі є важелі впливу на ОЦЕ і чому, найімовірніше, ніхто ними не скористається?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Візор Гук
показати весь коментар30.04.2021 14:55
+7 Lev Zavago #462287
показати весь коментар30.04.2021 20:24
+4 tim link
показати весь коментар30.04.2021 18:24
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дурня якась вималювується, і абсолютна неспроможність українців навести елементарний лад в своїй країні.
Всіх бак.
А хто цьому гівну мокшанському (Новінському) дав громадянство України?
да потому что они потом с этим Огнём - проведут оголтелую антиукраинскую пропаганду в церквях московского патриархата, разжигая ненависть в обществе и раскол, но прикрываясь... конечно же любовью к ближнему и Богу !
они прекрасно понимают, что украинские спецслужбы ничего с этим не сделают !