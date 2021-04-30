Проєкт "Без цензури": Зовсім не наш. Як працює ватне телепекло і чи можна його закрити? ВIДЕО

Хто зараз на ТБ головний рупор російської пропаганди, просування "русского мира" і отруювання мізків українців?

Богдан Буткевич, не шкодуючи нервів і морального здоров'я, знову подивився ефіри каналу "НАШ" (який насправді дуже не наш, а просто рупор Кремля) і готовий вшкварити проросійський медіабордель.

- Як працює ватна хвойдарня "НАШ"?

- Які уроки вони винесли із санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука?

- Чому "НАШ" навіть небепечніший за закриті телепомийки?

- Хто фінансує вливання інформаційної отрути в мізки людей?

- У кого в нашій країні взагалі є важелі впливу на ОЦЕ і чому, найімовірніше, ніхто ними не скористається?

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