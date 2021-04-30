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Шахрайський call-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток, ліквідовано на Харківщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники управління протидії кіберзлочинності в Харківській області спільно зі слідчим відділом Харківського районного управління поліції викрили шахрайську схему, за допомогою якої працівники call-центру привласнювали гроші з банківських карток громадян.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники, використовуючи методи соціальної інженерії, спочатку випитували у людей інформацію про банківські картки, а отримавши доступ до рахунків - виводили гроші. Аби у людей не виникало підозр вони розробили цілу схему: представлялися працівниками банківських установ, повідомляли про підозрілі транзакції і навіть залучали до вирішення проблеми так званих "поліцейських", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, організував діяльність call-центру 25-річний місцевий житель спільно із двома адміністраторами. Фігуранти залучили до роботи операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. Також організатор на хакерських форумах купував бази даних клієнтів банків, яким телефонували працівники call-центру під виглядом працівників фінустанови.

Серед потерпілих від дій співробітників call-центру - громадяни України і країн СНД.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх постраждалих і остаточну суму збитків.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

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Шахрайський call-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток, ліквідовано на Харківщині, - поліція 01
Шахрайський call-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток, ліквідовано на Харківщині, - поліція 02

Автор: 

шахрайство (1080) Нацполіція (15168) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Эх как прекрасно бы было. Организатору - пожизненное. Исполнителям по 10 лет
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30.04.2021 17:54
+3
Граждане, пользуйтесь своими мозгами!
Если конечно они у вас есть...
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30.04.2021 18:20
+3
У 73% нет мозгов.
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30.04.2021 18:27
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Эх как прекрасно бы было. Организатору - пожизненное. Исполнителям по 10 лет
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30.04.2021 17:54 Відповісти
а кому
банки размещают на своих оф. сайтах фото и телефон персонального банкира и строго запрещают сообщать кому -либо СVV-код карты ?
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30.04.2021 18:08 Відповісти
Граждане, пользуйтесь своими мозгами!
Если конечно они у вас есть...
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30.04.2021 18:20 Відповісти
У 73% нет мозгов.
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30.04.2021 18:27 Відповісти
Ліквідували сподіваюсь разом з співробітниками.
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Кацапа випустили в нічну зміну погадити? Правильно, скоро тільки зі сколково і зможете через грати на світ погавкати. Залізний занавіс вже опускається.
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01.05.2021 06:48 Відповісти
дивись, щоб на тебе не опустився, бо вся твоя тухла начинка витече, вона й так з усіх дирок лізе, а так ще й на людей може забризкати
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01.05.2021 08:20 Відповісти
Кацап, а ти що, не хочеш в сесесесер? Як заповідав вам вовка ульяновленин. Заоаз би на демонстрації крокував би, а тобі з трибуни якийсь хмирь розповідав як ти класно живеш і як загнивають західні капіталісти-імперіалісти. Хочеш ****, хочеш. Обгородять вас колючкою ваші ж середини, а зовні поставлять табличку на якій на відміну від 90-х буде написано "звіринець не кормити". І будеш потім про "вялічіє" говорити скільки хочеш.
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01.05.2021 14:50 Відповісти
фофа у тебе начинка протухла, ти ще якихось члєніних заповіді знаєш. що тебе так гребе шмарклявий, кидаєшся тут своєю начинкою тухлою.
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01.05.2021 21:30 Відповісти
Не поважаєш вождя краснопузих? Нічого скооо тобі нових придумають, і навчать поважати. А взагалі якщо теье цікавить твоє і твоєї лаптеландії жиьтя можеш почитати письменників антиутопістів. Наприклад Орвелла чи Войновича. Там дуже чітко описане твоє і твоєї параші майбутне.
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01.05.2021 21:48 Відповісти
Протухша начинка, параша твої існування. і не пиши мені, від тебе тухлою начинкою навіть через монітор смердить.
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02.05.2021 11:03 Відповісти
Ну на параші-раші існуєш ти, це як мінімум. А скаржишся на те що відповідаю чого? Ти ж щось хотів. Хоча ви всі кацапи мозахісти, любите жалітися. Платять хочь нормально за тупість яку людям показуєш?
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03.05.2021 09:14 Відповісти
скажи, а чому у тебе начинка протухла? чи для шмарклявих зебанатів це нормально?
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04.05.2021 07:47 Відповісти
Для зебанатів скоріш за все це нормально, тільки я тут до чого. А взагалі чого рогатокопитний так переймається проблемами України.
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04.05.2021 08:22 Відповісти
зебілку, дай просту відповідь на просте питання, чому у тебе начинка протухла?
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04.05.2021 10:01 Відповісти
Так відповідь можна дати людині, а не імбіцилу. З вами ж з бабуїнами ніхто не спілкується, не веде переговорів тому що знає що на території раші живуть одноклітинні інфузорії. Вас навіть до тваринного світу не відносять. Але ти не падай духом, можливо в наступному житті ти народишся не кацапом, а якимось котиком, або павучком, а вже потім людиною через три - чотири життя, але не раніше.
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04.05.2021 12:02 Відповісти
та я зрозумів, що ти імбецил, з протухшою начинкою.
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04.05.2021 18:48 Відповісти
А кто такие "граждане СНГ"? СНГ- это в каком полушарии?
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30.04.2021 19:59 Відповісти
Цікаво, хто їх кришував - СБУ чи мусора? Бо ці хитрожопці мені іще місяця з півтора тому телефонували, представившись співробітниками кол-центру Нацбанку. Мали ж бути якісь скарги від постраждалих. А накрили лише зараз.
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01.05.2021 00:08 Відповісти
 
 