Шахрайський call-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток, ліквідовано на Харківщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники управління протидії кіберзлочинності в Харківській області спільно зі слідчим відділом Харківського районного управління поліції викрили шахрайську схему, за допомогою якої працівники call-центру привласнювали гроші з банківських карток громадян.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники, використовуючи методи соціальної інженерії, спочатку випитували у людей інформацію про банківські картки, а отримавши доступ до рахунків - виводили гроші. Аби у людей не виникало підозр вони розробили цілу схему: представлялися працівниками банківських установ, повідомляли про підозрілі транзакції і навіть залучали до вирішення проблеми так званих "поліцейських", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, організував діяльність call-центру 25-річний місцевий житель спільно із двома адміністраторами. Фігуранти залучили до роботи операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. Також організатор на хакерських форумах купував бази даних клієнтів банків, яким телефонували працівники call-центру під виглядом працівників фінустанови.

Серед потерпілих від дій співробітників call-центру - громадяни України і країн СНД.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх постраждалих і остаточну суму збитків.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

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