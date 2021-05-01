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Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту. ВIДЕО

Захисники України напередодні Великодня розповіли про своє ставлення до свята.

Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався з воїнами, які на передовій захищають Україну від російських окупантів.

Бійці розповіли про своє ставлення до цього свята і про те, як його святкують в тих регіонах, звідки вони родом.

Великдень (359) Донбас (22356) військовослужбовці (4749) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+3
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8080
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01.05.2021 12:15
+2
Воины могут и не придерживаться поста. Бог их любит и без этого
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01.05.2021 12:07
+2
Есть мясо или не есть- личное дело каждого.
А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
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01.05.2021 12:12
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Віка вам та здоров"я !!! Наснаги та натхнення !!! Слава Україні!! Христос ,воскрес !!!
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01.05.2021 12:04 Відповісти
Воины могут и не придерживаться поста. Бог их любит и без этого
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01.05.2021 12:07 Відповісти
Есть мясо или не есть- личное дело каждого.
А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
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01.05.2021 12:12 Відповісти
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8080
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01.05.2021 12:15 Відповісти
Люди, которые размещают такие фото, абсолютно не владеют адекватной информацией. А если я напишу, что в ближайшие тысячу лет победы нам не видать, вы поверите?
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02.05.2021 11:46 Відповісти
Військові воюють, тримають оборону - в тилу цивільні політикани влаштували колаборантський ватний шабаш, якісь розбірки, бій за табуретки. Два різні світи. Десонанс від яких розриває мозок. Не передати. Давно час військовим посунути цивільне безпренципне гівно в політиці - інакше Україна ніколи не поверне кордони.
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01.05.2021 12:27 Відповісти
.....возможность есть мясо есть всегда. Но мясо ..УБИВАЕТ!!! Любое!!!, любое даже курица или кролик....поэтому скромность и умеренность вот основы поста. И сам пост это как вынужденная мера, что бы хоть как то очистить организм...и систему тоже!!!. Если же нормы соблюдаются то сам пост в принципе не нужен. Но....сказочка неплохая и полезная.
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01.05.2021 12:53 Відповісти
Путешественник и солдат едят мясо всегда. Без поповского поста.
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01.05.2021 13:24 Відповісти
Хлопцi,та Ви геть кровожаднi. Просто стрiляйте iх - не iжте .
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01.05.2021 17:03 Відповісти
Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту - Цензор.НЕТ 8240-А.И. Солженицын о фашистах кацапах ! О москаля -кацапах, как особенном этносе .
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын.
Всё он верно подметил, просто нет в мире хуже врага народа для нас славян украинцев как фашистов татаро -угро - финских москалей - кацапов, которые скрыв свою наполовину монголоидную личину москаля выдумали себе с потолка только в 18 веке новое название даже якобы славян -русичей не имея к ним совершенно вообще никакого отношения (ДНК).
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01.05.2021 19:12 Відповісти
 
 