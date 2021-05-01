Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту. ВIДЕО
Захисники України напередодні Великодня розповіли про своє ставлення до свята.
Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався з воїнами, які на передовій захищають Україну від російських окупантів.
Бійці розповіли про своє ставлення до цього свята і про те, як його святкують в тих регіонах, звідки вони родом.
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+3 Lvbnhj
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А вот перерабатывать парашников на фарш на своей земле Богом дозволяется и в пост.
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын.
Всё он верно подметил, просто нет в мире хуже врага народа для нас славян украинцев как фашистов татаро -угро - финских москалей - кацапов, которые скрыв свою наполовину монголоидную личину москаля выдумали себе с потолка только в 18 веке новое название даже якобы славян -русичей не имея к ним совершенно вообще никакого отношения (ДНК).