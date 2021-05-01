Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту. ВIДЕО

Захисники України напередодні Великодня розповіли про своє ставлення до свята.

Кореспондент Цензор.НЕТ поспілкувався з воїнами, які на передовій захищають Україну від російських окупантів.

Бійці розповіли про своє ставлення до цього свята і про те, як його святкують в тих регіонах, звідки вони родом.