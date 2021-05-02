"У світлий день Господнього Воскресіння вітаємо український народ із цим святом. Воскрес Христос - воскресне Україна", - привітання із нагоди Великодня від українських воїнів. ВIДЕО

Сьогодні вся Україна святкує велике світле свято Великодня. Не оминув він і території, де тривають бойові дії з російським окупантом.

Незважаючи на постійні обстріли з боку кремлівських найманців, наші бійці знаходять час, щоб накрити святковий стіл з продуктів: підручних і тих, що їм прислали українські волонтери, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято Великодня для кожного бійця - це можливість на кілька миттєвостей в думках повернутися в ті часи, коли вони перебували в сімейному колі.

Цензор.НЕТ поспілкувався з українськими воїніми і передав їх привітання всьому народу України і тим, хто протистоїть російському агресору.

Христос Воскрес!

Також дивіться: Українські воїни в зоні ООС: Великдень надихає на нове життя після воскресіння Христа і можливість їсти м'ясо після довгого посту. ВIДЕО