Російський фрегат "Маршал Шапошников" мало не влучив сам у себе під час запуску високоточної ракети "Калібр". ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри невдалого пострілу ракетою "Калібр" із російського фрегата "Маршал Шапошников".
Як передає Цензор.НЕТ, кадри пострілу було опубліковано в мережі.
Як наголошується у Фейсбук-співтоваристві ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю): "У Чорному морі під час навчально-бойових стрільб російського ВМФ із модернізованого фрегата "Маршал Шапошников" була випущена ракета "Калібр".
"Калібр" - це російська високоточна крилата ракета корабельного базування.
От тільки при запуску з точністю вийшла накладка. Ракета не полетіла в задану ціль, а, описавши кілька піруетів, впала в море у безпосередній близькості від "Маршала Шапошникова". Ніхто не постраждав.
Двигун крилатої ракети продовжував працювати деякий час, навіть уже перебуваючи під водою".
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...где НАШИ ракеты проверенные...испытанные поставлееные в серию...Где новейшие образцы???
Зеленые уроды и жополизы сывочолого ворюги... ГДЕ??!!!!
Трудно не согласиться с академиком....
это видно по пенному следу за кормой.
Тут на відео треба ще якусь комедійну музику накласти
Чуть не устроили пекло всемирным грешникам.
Курва!!!