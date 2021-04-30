Російський фрегат "Маршал Шапошников" мало не влучив сам у себе під час запуску високоточної ракети "Калібр". ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри невдалого пострілу ракетою "Калібр" із російського фрегата "Маршал Шапошников".

Як передає Цензор.НЕТ, кадри пострілу було опубліковано в мережі.

Як наголошується у Фейсбук-співтоваристві ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю): "У Чорному морі під час навчально-бойових стрільб російського ВМФ із модернізованого фрегата "Маршал Шапошников" була випущена ракета "Калібр".

"Калібр" - це російська високоточна крилата ракета корабельного базування.

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От тільки при запуску з точністю вийшла накладка. Ракета не полетіла в задану ціль, а, описавши кілька піруетів, впала в море у безпосередній близькості від "Маршала Шапошникова". Ніхто не постраждав.

Двигун крилатої ракети продовжував працювати деякий час, навіть уже перебуваючи під водою".