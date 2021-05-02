Поліція Київщини затримала псевдоперевізників, які незаконно заволоділи товаром на 5 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що працівники одного із агропідприємств втратили зв'язок з водієм фури, що перевозила засоби захисту рослин. Водій прямував з Фастова на Одещину, втім через деякий час перестав відповідати на дзвінки замовників транспортування.

Поліція встановила, що заявники стали жертвами шахрайської схеми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ. Під виглядом легальної служби перевезення, до транспортування пестицидів долучились особи, які діяли за підробленими документами, шахрайським способом заволоділи товаром та планували у майбутньому отримати дохід від його збуту.

Під час розшукових заходів та слідчо-оперативних дій правоохоронці визначили, що після завантаження водій скерував вантажну фуру не за пунктом призначення до Одещини, а в селище Чабани, до так званого "відстійника". Кілька годин зловмисники навіть намагались приховати свою дислокацію, аби мати час розвантажити і приховати товар.

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Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Фастівського районного управління поліції встановили місцезнаходження зниклого товару та затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Один із фігурантів справи - 34-річний водій, уродженець Хмельниччини - мав отримати за псевдоперевезення гонорар в сумі понад 3 тисячі доларів США. Другий фігурант - житель Фастівщини, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та опір працівнику поліції.

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за ч.4. ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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