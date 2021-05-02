Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома, і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців з нагоди святкування Великодня.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Від щирого серця я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове! Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного.Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир", - зазначив президент.

Він також нагадав, що багато українців сьогодні святкують Великдень не вдома, а на передовій на Донбасі чи на медичному чергуванні, біля ліжок з хворими на коронавірус.

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