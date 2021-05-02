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Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома, і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців з нагоди святкування Великодня.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Від щирого серця я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове! Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного.Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир", - зазначив президент.

Він також нагадав, що багато українців сьогодні святкують Великдень не вдома, а на передовій на Донбасі чи на медичному чергуванні, біля ліжок з хворими на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові

Зеленський Володимир (23832) Великдень (360)


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Топ коментарі
+32
Вовік, гнида гундоса, обов'язково в цей день настрій українцям псувати? Відпочивай ото собі.
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02.05.2021 08:26
+26
Ради победы над смертью мы отмечаем Пасху дома и в этом нет ничего греховного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника - Цензор.НЕТ 8251
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02.05.2021 08:33
+18
Какая разница?
Там все до одного предатели и дегенераты.
Там нет ни одного вменяемого!
Воры и полудурки дорвались до власти!!!
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02.05.2021 08:28
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Вітаю усіх Українців, для кого Великдень - справді Великий День. Все у нас обов'язково буде добре!
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02.05.2021 09:31 Відповісти
Українцям каже сидіти вдома, а само поперлось на відпочинок. По їхніх справах впізнаєте їх.(С)
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02.05.2021 09:47 Відповісти
Зэля, а ти вдома? І ми - ні.
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02.05.2021 09:51 Відповісти
Что -же зимой на лыжах катался , а не сидел дома? Теперь сидите дома из -за тех, кто катался на лыжах и ездил загорать на 14 февраля.
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02.05.2021 09:53 Відповісти
брехло и кидала, подонок обвинивший Антоненко и Кузьменко в убийстве,
поздравляй ******** Гундяева
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02.05.2021 10:19 Відповісти
на кол укурка
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02.05.2021 10:19 Відповісти
ПУТИН *****!
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02.05.2021 12:34 Відповісти
Так помнится мне он говорил что он мастер спорта по борьбе с короновирусом и он его победил ну не победил а скрутил в бараний рог! Или не победил а опять зазвизделся?!
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02.05.2021 10:30 Відповісти
яке блюзнирство,- сказав і сам попер на Верховину, відірвавши від святкування купу прислуги і вірних пасіпак,- хто вже забув букавель,- тим нагадаємо, загнавши знову у червону зону
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02.05.2021 11:00 Відповісти
"А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, печального и тем более - греховного."
***
https://inforesist.org/zelenskie-nakanune-pashi-posetili-karpaty-ne-afishiruya-poezdku/ Накануне Пасхи, 1 мая, президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Верховину в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает туристический портал «Йо, новости Верховины«. Визит Зеленских в Верховину оказался для местных жителей неожиданным, так как не был анонсирован на официальных ресурсах и поездка не афишировалась. Отмечается, что супруги приехали в Карпаты отдохнуть.
Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята - Цензор.НЕТ 4800

***
Знов збрехав, як плюнув у воду.
Гріхопад.
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02.05.2021 11:02 Відповісти
какое ж оно брехло малоросское...!!
ему что б не сбрехать, он не может, брешет чаще чем дышит, повезло ему с 73% тупоголовым населением Украины вообщем..
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02.05.2021 11:49 Відповісти
Де маски? Чекає знову спалах ковіду. Сцикун тільки лайно розвозить.
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02.05.2021 20:11 Відповісти
Отмечайте дома, украинцы! - сказал президент и
поехал с семьей на Прикарпатье...
Занавес.
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02.05.2021 11:05 Відповісти
З такими збитими і незв'язаними інтонаціями у нас в школі читали розумово відсталі діти.
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02.05.2021 11:23 Відповісти
Ця зелена потвора ще не на відпочивалась.
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02.05.2021 11:36 Відповісти
Всіх зі святом шашлику!
Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята - Цензор.НЕТ 9523
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02.05.2021 11:49 Відповісти
Христос воскрес,Украина! С праздником Вас и чтобы все Ваши пожелания исполнились!
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02.05.2021 11:53 Відповісти
держитесь от поповников подальше - проживете подольше.
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02.05.2021 12:24 Відповісти
А еще резко с красной на желтую меняем зонность в Киеве.. ну вот чисто случайно.. ну все вдруг резко " улучшилось". Лицемерие.
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02.05.2021 12:32 Відповісти
Хочеться вірити, що президент справді хоче добра для України, а челядь збиває його з вірного шляху...
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02.05.2021 12:37 Відповісти
так а для чого тоді треба президент, якого так легко збити? Сидить вдома, щоб по башці не дали, і цим хвалиться.
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02.05.2021 14:45 Відповісти
А шо Буковель уже всьо?
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02.05.2021 13:38 Відповісти
ХТО ДОМА , А ХТО НА ВІДПОЧИНКУ ЗА НАРОДНІ ГРОШІ .
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02.05.2021 13:48 Відповісти
ВОНО ЩЕ ГРІХИ ВІДПУСКАЄ
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02.05.2021 14:26 Відповісти
Яке воно убоге душею й тілом.

Для порівняння вітання справжнього лідера країни.

"Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?
Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра - то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.
Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.
Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.
Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов'язково!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент". https://censor.net/ua/n3263312
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02.05.2021 17:33 Відповісти
А сцикуна хтось уповноважив визначати, що є гріховним а що ні?
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02.05.2021 20:10 Відповісти
всё правильно.
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03.05.2021 01:16 Відповісти
Циничное чмошное брехло
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03.05.2021 02:34 Відповісти
В каждой мелочи. В каждой фразе. В каждом действии. Слабоумные выбрали самого ничтожного и циничного из своей толпы тупорылого быдла себе в ,,предводители,,.
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03.05.2021 02:46 Відповісти
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