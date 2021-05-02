Заради перемоги над смертю ми відзначаємо Великдень удома, і в цьому немає нічого гріховного, - Зеленський звернувся до українців із нагоди свята. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців з нагоди святкування Великодня.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Від щирого серця я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове! Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного.Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир", - зазначив президент.
Він також нагадав, що багато українців сьогодні святкують Великдень не вдома, а на передовій на Донбасі чи на медичному чергуванні, біля ліжок з хворими на коронавірус.
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поздравляй ******** Гундяева
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https://inforesist.org/zelenskie-nakanune-pashi-posetili-karpaty-ne-afishiruya-poezdku/ Накануне Пасхи, 1 мая, президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Верховину в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает туристический портал «Йо, новости Верховины«. Визит Зеленских в Верховину оказался для местных жителей неожиданным, так как не был анонсирован на официальных ресурсах и поездка не афишировалась. Отмечается, что супруги приехали в Карпаты отдохнуть.
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Знов збрехав, як плюнув у воду.
Гріхопад.
ему что б не сбрехать, он не может, брешет чаще чем дышит, повезло ему с 73% тупоголовым населением Украины вообщем..
поехал с семьей на Прикарпатье...
Занавес.
Для порівняння вітання справжнього лідера країни.
"Та якби воїн не вірив у перемогу, чи зміг би він протистояти агресору? Якби лікар не вірив, що вирве пацієнта з обіймів хвороби, чи стало б йому духу знову й знову заходити до палати? Якби ми всі не мали віри в себе, чи побачили б ми, як наші знання, хист і мрії втілюються у добрі справи для інших?
Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні і нещирі обіцянки. А от зневіра - то справжній гріх. Сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Ми все зможемо. Це залежить лише від нас, від нашої віри. У власні сили, в Україну, в Господа Бога.
Ми прийшли до Свята Свят через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості. Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, хворим і соціально незахищеним.
Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє.
Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов'язково!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав п'ятий президент". https://censor.net/ua/n3263312