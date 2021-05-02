"Геть звідси! Це моя територія!" - в Москві священник побив парафіян через зйомку. ВIДЕО

Напередодні Великодня в московському храмі Симеона Стовпника на Новому Арбаті священник побив парафіян.

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував телеграм-канал "Подъем".

За словами одного з потерпілих, приводом для конфлікту стало те, що він сфотографував іконостас. До нього підійшов священник і вдарив по телефону зі словами: "Це моя територія".

"У мене друг стояв, фотографував, він його теж вдарив по телефону, а я в цей момент почав знімати відео. Він продовжував наносити удари, накидатися, порвав мені одяг і став виштовхувати з храму", - розповів прихожанин.

Чоловік стверджує, що священник почав бити їх без попередження і повідомлень про те, що зйомка заборонена: "Якась невмотивована агресія".

Потерпілий подав заяву в поліцію за фактом події.

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