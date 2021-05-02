Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити. ВIДЕО

В Україні ставлення до людей значно людяніше, ніж в "русском мире", навіть до загиблих ворогів.

Так прокоментував у своєму влозі медійник і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський заходи щодо подiй 2 травня в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

"Увесь день 2 травня російські та проросійські ЗМІ пишуть про жахливі звірства "нацистів", "фашистів", "хунти" й одночасно з цим постять сьогоднішні фото та відео з Одеси, де люди несуть квіти на Куликове поле до Будинку профспілок, щоб вшанувати пам'ять загиблих сім років тому.

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Для безпеки людей встановлено рамки і загородження, чергує поліція. Всі охочі приходять, кладуть квіти. Приїхали, як зазвичай, попіаритися політики. Стоять фотографії загиблих, які намагалися перетворити Одесу на таку ж злиденну сіру зону, як нинішні Донецьк і Луганськ. Загалом все відбувається тихо і мирно, і нікому не заборонено прийти покласти квіти. Тобто ось це ось найстрашніша "хунта", ось ці ось найжахливіші у світі "карателі" нікому не перешкоджають сьогодні прийти в Одесі і вшанувати пам'ять прихильників Росії, навіть попри те, що ці прихильники Росії взагалі-то виступали за знищення України і намагалися розпалити в Одесі такий самий конфлікт, який розпалили на Донбасі.

Приходять туди люди, ніхто ж їм там не викручує рук, ніхто їх не заарештовує, не кидає їх "на підвал" і ніхто їм взагалі жодним чином не перешкоджає, а відповідно, проросійським блогерам ніхто не перешкоджає робити фото, відео і викладати все це в інтернет", - звертає увагу Казанський.

Він закликає запитати себе, чи можливий такий варіант на окупованих територіях.

"Тепер давайте запитаємо себе, а чи можна сьогодні так само в Луганську і Донецьку вдень у​ публічному місці вшанувати пам'ять прихильників України, тих людей, які у 2014 році виступали проти відділення Донбасу від України. Людей, які виступали за єдину Україну і були за це вбиті прихильниками Росії - не військових, наголошую, мирних людей, які загинули просто за свою громадянську позицію. Наприклад, чи можна вшанувати пам'ять Дмитра Чернявського? Це був мій хороший знайомий, якого вбили 13 березня 2014 року на площі Леніна в Донецьку під час масових заворушень. Це була перша жертва прихильників Росії. Чи можна вшанувати пам'ять депутата Володимира Рибака, якого стратили Гіркін і Безлер лише за те, що він займав проукраїнську позицію. Його викрали в Горлівці, вивезли у Слов'янськ і там убили. Він не воював. Рибак не був військовим, його вбили просто за позицію. Або чи можна вшанувати пам'ять 16-річного Степана Чубенка, воротаря краматорської футбольної команди "Авангард"? Ні, їхню пам'ять вшанувати не можна. Думаю, це очевидно для всіх. Не можна принести квіти до їхніх портретів, не можна взагалі публічно шкодувати про загиблих прихильників України. Це заборонено. Якщо сьогодні хтось у Донецьку чи Луганську спробує створити меморіал на честь загиблих українців, подібний до того, який створено в Одесі на Куликовому полі, то таку людину в Донецьку і Луганську оголосять нацистом, бандерівцем, її просто заарештують і відправлять "на підвал". І ось це і є основна відмінність України від "русского мира". В Україні, як би там не кричали про фашизм, утиски, кожен може вшанувати пам'ять людей, навіть якщо ці люди були ворогами України. У ОРДЛО ви не можете вшанувати пам'ять людей, які загинули від рук проросійських активістів. Це і є справжній фашизм. Скільки б російські ЗМІ не кричали про фашизм в Україні, сьогодні люди йдуть на Куликове поле, несуть квіти, і якби в Україні був справді фашизм, то ми розуміємо, що їм би ніхто не дав цього зробити, а російським блогерам і журналістам ніхто б не дозволив, відповідно, про це написати. Як не крути, в Україні ставлення до людей набагато людяніше, ніж в "русском мире", навіть до загиблих ворогів", - резюмує Казанський.

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