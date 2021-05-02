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Новини Відео Трагедія в Одесі
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Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити. ВIДЕО

В Україні ставлення до людей значно людяніше, ніж в "русском мире", навіть до загиблих ворогів.

Так прокоментував у своєму влозі медійник і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський заходи щодо подiй 2 травня в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

"Увесь день 2 травня російські та проросійські ЗМІ пишуть про жахливі звірства "нацистів", "фашистів", "хунти" й одночасно з цим постять сьогоднішні фото та відео з Одеси, де люди несуть квіти на Куликове поле до Будинку профспілок, щоб вшанувати пам'ять загиблих сім років тому.

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Для безпеки людей встановлено рамки і загородження, чергує поліція. Всі охочі приходять, кладуть квіти. Приїхали, як зазвичай, попіаритися політики. Стоять фотографії загиблих, які намагалися перетворити Одесу на таку ж злиденну сіру зону, як нинішні Донецьк і Луганськ. Загалом все відбувається тихо і мирно, і нікому не заборонено прийти покласти квіти. Тобто ось це ось найстрашніша "хунта", ось ці ось найжахливіші у світі "карателі" нікому не перешкоджають сьогодні прийти в Одесі і вшанувати пам'ять прихильників Росії, навіть попри те, що ці прихильники Росії взагалі-то виступали за знищення України і намагалися розпалити в Одесі такий  самий конфлікт, який розпалили на Донбасі.

Приходять туди люди, ніхто ж їм там не викручує рук, ніхто їх не заарештовує, не кидає їх "на підвал" і ніхто їм взагалі жодним чином не перешкоджає, а відповідно, проросійським блогерам ніхто не перешкоджає робити фото, відео і викладати все це в інтернет", - звертає увагу Казанський.

Він закликає запитати себе, чи можливий такий варіант на окупованих територіях.

"Тепер давайте запитаємо себе, а чи можна сьогодні так само в Луганську і Донецьку вдень у​ публічному місці вшанувати пам'ять прихильників України, тих людей, які у 2014 році виступали проти відділення Донбасу від України. Людей, які виступали за єдину Україну і були за це вбиті прихильниками Росії - не військових, наголошую, мирних людей, які загинули просто за свою громадянську позицію. Наприклад, чи можна вшанувати пам'ять Дмитра Чернявського? Це був мій хороший знайомий, якого вбили 13 березня 2014 року на площі Леніна в Донецьку під час масових заворушень. Це була перша жертва прихильників Росії.  Чи можна вшанувати пам'ять депутата Володимира Рибака, якого стратили Гіркін і Безлер лише за те, що він займав проукраїнську позицію. Його викрали в Горлівці, вивезли у Слов'янськ і там убили. Він не воював. Рибак не був військовим, його вбили просто за позицію. Або чи можна вшанувати пам'ять 16-річного Степана Чубенка, воротаря краматорської футбольної команди "Авангард"?  Ні, їхню пам'ять вшанувати не можна. Думаю, це очевидно для всіх. Не можна принести квіти до їхніх портретів, не можна взагалі публічно шкодувати про загиблих прихильників України. Це заборонено. Якщо сьогодні хтось у Донецьку чи Луганську спробує створити меморіал на честь загиблих українців, подібний до того, який створено в Одесі на Куликовому полі, то таку людину в Донецьку і Луганську оголосять нацистом, бандерівцем, її просто заарештують і відправлять "на підвал". І ось це і є основна відмінність України від "русского мира". В Україні, як би там не кричали про фашизм, утиски, кожен може вшанувати пам'ять людей, навіть якщо ці люди були ворогами України. У ОРДЛО ви не можете вшанувати пам'ять людей, які загинули від рук проросійських активістів. Це і є справжній фашизм. Скільки б російські ЗМІ не кричали про фашизм в Україні, сьогодні люди йдуть на Куликове поле, несуть квіти, і якби в Україні був справді фашизм, то ми розуміємо, що їм би ніхто не дав цього зробити, а російським блогерам і журналістам ніхто б не дозволив, відповідно, про це написати. Як не крути, в Україні ставлення до людей набагато людяніше, ніж в "русском мире", навіть до загиблих ворогів", - резюмує Казанський.

Дивіться також: Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. Зокрема, хто винен у трагедії 2 травня 2014?

Автор: 

Одеса (5458) пропаганда (2802) росія (65162) Донбас (22356) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+40
"не мечите бисер перед свиньями ибо попрут и вас растопчут"
если эти прокремлевские ******** придут к власти, они вас не пощадят
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02.05.2021 23:06
+37
Денис, благородством и своими хорошими делами русскомирный биологический мусор не удивишь и не расчувствуешь. Там понимают только силу
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02.05.2021 23:04
+30
ICTV пускає вітати на мові окупанта у своїй рекламі Суку Православну поперед Єпіфанія.
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02.05.2021 22:59
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ICTV пускає вітати на мові окупанта у своїй рекламі Суку Православну поперед Єпіфанія.
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02.05.2021 22:59 Відповісти
І Бойка там. Вата поминає вату.
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02.05.2021 23:02 Відповісти
Заметка на страничку ЮТУБ блогера "Одесская хунта". Настоящая не то что трагедия, но просто несправедливость, в том что не удалось в Одессе 2 мая 2014 года, упаковать в дом профсоюзов всех бандитов и их сторонников, которые с битами, цепями и арматурой напали на участников мирного шествия за единство Украины. Именно эта несправедливость должна быть темой и предметом для дискуссии на всех сайтах и по группах украинского и российского сегмента инета.
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03.05.2021 18:09 Відповісти
Денис, благородством и своими хорошими делами русскомирный биологический мусор не удивишь и не расчувствуешь. Там понимают только силу
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02.05.2021 23:04 Відповісти
сущая правда, так что не стоит метать бисер перед свиньями
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03.05.2021 01:33 Відповісти
жаль, что почитаемые уже никогда не узнают,
что их не стало лишь по вине их почитающих !
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02.05.2021 23:04 Відповісти
Нашел чем гордиться!
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02.05.2021 23:06 Відповісти
Точно. Всіх, хто прийшов з квітами під профсоюзи, потрібно вислати в кацапію.
Україна щоб вижити і піднятися повинна бути хижаком без всяких сентиментів
Нічого хвалитися миролюбністю. Наша беззубість - це сором!
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04.05.2021 11:13 Відповісти
"не мечите бисер перед свиньями ибо попрут и вас растопчут"
если эти прокремлевские ******** придут к власти, они вас не пощадят
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02.05.2021 23:06 Відповісти
Полная тухта терпильная,поэтому и проиграем,бо врага нужно уничтожать,а не играть с убийцами в благородство,нет шансов,доказано историей.
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02.05.2021 23:07 Відповісти
Я дам вам Парабеллум.
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02.05.2021 23:11 Відповісти
Дякую,дуже дякую.
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02.05.2021 23:21 Відповісти
А хто для тебе зєлєнський, як людина?
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02.05.2021 23:32 Відповісти
Коли це воно людиною стало?
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02.05.2021 23:33 Відповісти
яснапанятна.
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02.05.2021 23:37 Відповісти
Не хочеш?
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02.05.2021 23:34 Відповісти
Што?
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02.05.2021 23:37 Відповісти
Што, што... Парабеллум.
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02.05.2021 23:38 Відповісти
Ніт.
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02.05.2021 23:46 Відповісти
Ну як хош.
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02.05.2021 23:48 Відповісти
Што?
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02.05.2021 23:50 Відповісти
Я тебе впізнав.Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 6551
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02.05.2021 23:59 Відповісти
жалость к кацапу является
частой причиной смерти
не только на фронте
но и в тылу !
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02.05.2021 23:11 Відповісти
загнать тварей с цветочками в дом профсоюзов и поджарить чтоб за одного убитого или раненного на фронте жарить одного ватного *********** ****** из опозажопных
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03.05.2021 06:46 Відповісти
Это потому, что там более однородное общество. Более половины абсолютно ассоциируют себя с москвой. У нас больше расслоение и много детей империи, которые рассажены в ключевых управленческих точках.
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02.05.2021 23:15 Відповісти
Очень сожалею, просто очень.., ведь можно было спалить всех ********** жуков!
Придёт время и лишнехромосомы позавидуют тем, спалённым в Одессе, уже идёт!!!
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02.05.2021 23:20 Відповісти
https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1
https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1

Светлана

@mqvMWylYnhiPwR1

·https://twitter.com/mqvMWylYnhiPwR1/status/1388852271400824833 6 ч

Это Владимир Боделан. Это он запретил в 2014 году тушить пожар в Доме Профсоюзов. Он возглавлял МЧС Одессы и запретил выезжать экипажам по вызову на Куликово поле. Сейчас он работает в Крыму. Заместитель главы администрации Симферопольского района. Такие дела.
Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить - Цензор.НЕТ 2391
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02.05.2021 23:21 Відповісти
Я би йому якусь медаль дав за заборону гасіння пожежі.
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03.05.2021 10:33 Відповісти
... то його нагородити потрібно..а він втік..)))
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03.05.2021 23:20 Відповісти
зацените!.. это "празднование" Пасхи в главном храме ВС РФ вместе с Кирилкой Гуньдяевым и картонным маршалом Шойгу.. А я считаю, что это больше похоже на "Черную Мессу" и сатанинский шабаш..
Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить - Цензор.НЕТ 4237
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02.05.2021 23:28 Відповісти
Очень красиво.
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02.05.2021 23:32 Відповісти
???
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02.05.2021 23:35 Відповісти
Капище дикарей.
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03.05.2021 02:46 Відповісти
кроваво-красная подсветка отталкивающе зловеща особенно в день воскрешения Христа.
жесть!
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03.05.2021 14:44 Відповісти
Вгадайте країну:

Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 4200
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02.05.2021 23:36 Відповісти
елку забыли выкинуть после Нового Года?
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03.05.2021 00:08 Відповісти
и вовсе они ничего не забыли, берегут, до следующего, Нового года
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03.05.2021 00:16 Відповісти
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03.05.2021 14:45 Відповісти
Це сюжет для фільму-жахів.
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02.05.2021 23:38 Відповісти
а вы заметили,что Кирилку Гундяева охраняют люди в штатском?
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03.05.2021 00:07 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3263355/kazanskiyi_o_godovschine_tragedii_v_odesse_v_ukraine_spokoyino_razreshayut_pochtit_pamyat_vragov_v_ordlo

Так, кто почитает память врагов - сам, скорее всего, враг.
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02.05.2021 23:30 Відповісти
Смерть ворогам України!
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02.05.2021 23:47 Відповісти
Традиция поминать сепаратистами сепаратистов заложена самим порошенко, чего казанский только счас рот открыл? Чи тогда нельзя было раскачивать будку, бо ***** нападэ?
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02.05.2021 23:53 Відповісти
Кто про что а зебил про Порошенко.
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03.05.2021 10:35 Відповісти
Бо порошенко предатель Майдана, а значит предатель украинского народа.
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04.05.2021 12:02 Відповісти
Проблема в том, что такие "политики", а по сути открытые агенты путина существуют в Украине. И не просто существуют, а жируют, пьют кровь украинского народа. А что же Украина? Заглядывает в рот этим, предателям, рабам путина. В нормальной стране все бы давно сидели или лишение гражданства и чемодан-Россия.
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02.05.2021 23:55 Відповісти
так и будет, но не сейчас
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03.05.2021 00:09 Відповісти
когда к власти придет Президент патриот Украины
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03.05.2021 00:10 Відповісти
Какой нахрен трагедии? Трагедия в Донецке, а здесь от колорадских жуков избавились
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03.05.2021 00:14 Відповісти
Мало того!Казанский не упомянул такую дикость как проход пленных.Такое действо,могли придумать, только отбитые наглухо мракобесы.В такой логике,Украина строит свиньёй ОПЗЖ,и под стволами ведёт на День Незалежности по Крещатику.Як вариант
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03.05.2021 01:15 Відповісти
Тщательно подготовленная совместная операция Киева и Лубянки.

За два дня до событий в Одессу приезжает Секретарь СНБО Парубий для сверки часов и окончательно инструктирует ментов и контору. На кого работает этот комендант Майдана со справкой, который и снайперов выводил? - А Косатая ещё устраивает на сцене Майдана танго с инвалидной коляской.

На кону были большие бабки. Крым (операция «Медаль») продали без неё (торчала в люксе в Качановской). Но вот в операции «Подкова» (продажа Малороссии) хотела урвать побольше (вплоть до 150, со всеми откатами кремлёвским). Всё, вроде бы, они подготовили на всех уровнях. Но не проканало, слава богу и Украине!
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03.05.2021 01:36 Відповісти
Брехунчик, розберемо все те, що ти понаписував? Давай по черзі. "Комєндант со справкой"- довідка фейкова по одній простій причині: дата видачі довідки і назва вулиці. Адреса установи вказана нова, вже після перейменування. А дата- 70-ті роки. Висновок- фейк.
Далі фейки будемо розбирати?
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03.05.2021 04:34 Відповісти
Яка трагедія??? Це перемога одеситів над російськім міром
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03.05.2021 06:07 Відповісти
Добрые мы, блт.
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03.05.2021 06:34 Відповісти
русский фашизм в Одесе не прошел.
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03.05.2021 07:54 Відповісти
Слава Богу, тоді вдалось відстояти мир і Україну в Одесі. Агресивними методами. Попри кров. ТАК !
А то був би другий Донецьк зараз..
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03.05.2021 08:30 Відповісти
Якщо чесно то вони самі себе піджарили. Ми дуже толерантні. Кацапею як мінімум треба викидати з України.
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03.05.2021 09:25 Відповісти
Скоріш за все. Але я радію, що наші не зупинились попри товпища озброєних рашистів, яких покривала міліція.
Мене будь- які варіанти влаштовують.
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03.05.2021 09:27 Відповісти
Казанський про річницю трагедії в Одесі: В Україні спокійно дозволяють вшанувати пам'ять ворогів, в ОРДЛО таке неможливо уявити - Цензор.НЕТ 2126
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03.05.2021 09:59 Відповісти
Жаль только Шуфрича не было и он по морде не получил.
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03.05.2021 10:36 Відповісти
Тренд втрачається...
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03.05.2021 18:47 Відповісти
у кацапья только вперде,в перьми то есть,в клубе сгорело 156 человек...
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...

А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
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03.05.2021 11:50 Відповісти
Шановне товариство! Я особисто шкодую за тим, що тоді, 2-го травня в Одесі не вибили фізично всю ось цю мразоту-кацапню.Щоб цим "русским миром" в Україні не смерділо. А на рахунок святкування в головному храмі військових терористів із шойгу та гундяєвим, так в ерефії нема православних храмів є храми московського сатанату, які діють не зважаючи ні на що і в нашій Україні, а всі попи московського сатанату це не приховані аганти фсб та гру ерефіїї. Я бажаю смерті всім ворогам України і в першу чергу всім представникам сатани московського сатанату. Слава Україні! Смерть ворогам!
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03.05.2021 13:11 Відповісти
Пам ятаю ти події в Одесі, пкам ятаю як мєнти промосковськи роздали тітушкам зброю і вони стріляли у демонстрантів - патріотів. пам ятаю як головний ментівський чин Фучиджи який
топив за антимайдан після цих подій і прогррашу сєпарні в Одесі втік ло Придестрів я, є що
згадати - ватні люди і сєпари не розуміють демократію і толерантність і тому вони хочуть реваншу, а там і кров Українців полється рікой як що такі виродки прийдуть до влади
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03.05.2021 14:23 Відповісти
Маю надію що цю сатанинську шоблу Мацковського патріархату виженуть з України зі всіх ії областей, особливо Мацковський Православний сатанат викурять з Київо Печерської Лаври і всихї ії закутків і комплексів, сатанизму немає місця в Україні
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03.05.2021 14:25 Відповісти
це ти про тих уродів які вбивали на перетині Дерибасівської і Преображенскойї, а зараз прийшли з кацапстану і убивають на сході?
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03.05.2021 22:13 Відповісти
Заметка на страничку ЮТУБ блогера "Одесская хунта". Настоящая не то что трагедия, но просто несправедливость, в том что не удалось в Одессе 2 мая 2014 года, упаковать в дом профсоюзов всех бандитов и их сторонников, которые с битами, цепями и арматурой напали на участников мирного шествия за единство Украины. Именно эта несправедливость должна быть темой и предметом для дискуссии на всех сайтах и по группах украинского и российского сегмента инета.
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03.05.2021 18:10 Відповісти
 
 