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Новини Відео Репресії в окупованому Криму
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Дружина заарештованого окупантами в Криму журналіста Єсипенка виступила із заявою в День свободи преси: "Журналістика - це не злочин". ВIДЕО

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка - Катерина Єсипенко - виступила зі зверненням з нагоди Міжнародного дня свободи преси.

У відеозверненні 3 травня Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З 10 березня мій чоловік перебуває в СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопили наступного дня після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам'ятника Шевченку в Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з авто та показово повалили на землю, хоча він не чинив спротиву ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода в перевезенні вибухових речовин. Два дні його катували, роздягнувши догола, підключивши йому на вуха дроти, вони включали електричний струм, били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій. Не пускали до нього незалежного адвоката ... щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, але і шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від свідчень, даних під тортурами", – заявила вона.

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Катерина Єсипенко наголосила, що справа арештованого в Криму Владислава Єсипенка була "сфабрикована з самого початку".

"Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття та абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційної влади Криму", – сказала вона.

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка наголосила, що "готова в мільйонний раз повторювати, що журналістика – це не злочин", і що має намір боротися за повернення чоловіка.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Автор: 

журналістика (1757) Крим (14139) катування (598) росія (65122) свобода слова (391) ФСБ (1450) Єсипенко Владислав (41)


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Это смотря какая журналистика. Ежели на телеканале 1+1 или ему подобных то таки преступление. Впрочем в тех выгребных ямах от пинчуков с ахметовыми и фирташами с коломойскими и журналистов то ни когда и не было. Так, мальчики и девочки "чего изволите" и "любой каприз за ваши деньги и без табу".
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03.05.2021 15:07 Відповісти
ну и шо ) и тут точно так же моут подкинуть и подкидывают, делают обыск в доме а ты в это время сидишь в бобике ...ото таке ....а шо , нормально
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03.05.2021 15:30 Відповісти
В недемократичних країнах, якщо твоя позиція не збігається з офіційною, то це злочин.
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03.05.2021 15:39 Відповісти
До совісті окупантського мурла не достукатися, це просто орки.
Потрібно піднімати міжнародні правозахисні організації.

А паРашу давно вже необхідно оголосити країною-спонсором тероризму та гнати копняками з Ради безпеки ООН.
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03.05.2021 16:57 Відповісти
Чо?ты что несёшь?Ты в какой стране живёшь?Должны уже за 7 лет окупации привыкнуть что вы НИКТО!Это в Украине можно было что-то говорить, возмущается ,требовать.Ткперь только так,завалил **.о и в стойло!!!ура
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03.05.2021 22:10 Відповісти
Ну і шо? Хто такий Осипенко? Український розвідник? Доброволець? Людина, яка воювала за Україну? Напевно ні. Дуже дивно, що кожний фрілайсер (Фрила́нсер або фріла́нсер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. freelancer - «вільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA копійщик» ) - вільнонайманець, який сам шукає собі проєкти, може одночасно працювати на декілька фірм) , кого окупаційна влада росії схопила на окупованій території, стає ПРОУКРАЇНСЬКИМ. Я не розумію місію Осипенка. Я не розумію звернення його дружини. МІ ЄГО ТУДА НЄ ПОСІЛАЛІ.
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03.05.2021 22:13 Відповісти
 
 