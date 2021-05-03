Дружина заарештованого окупантами в Криму журналіста Єсипенка виступила із заявою в День свободи преси: "Журналістика - це не злочин". ВIДЕО

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка - Катерина Єсипенко - виступила зі зверненням з нагоди Міжнародного дня свободи преси.

У відеозверненні 3 травня Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З 10 березня мій чоловік перебуває в СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопили наступного дня після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам'ятника Шевченку в Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з авто та показово повалили на землю, хоча він не чинив спротиву ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода в перевезенні вибухових речовин. Два дні його катували, роздягнувши догола, підключивши йому на вуха дроти, вони включали електричний струм, били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій. Не пускали до нього незалежного адвоката ... щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, але і шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від свідчень, даних під тортурами", – заявила вона.

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Катерина Єсипенко наголосила, що справа арештованого в Криму Владислава Єсипенка була "сфабрикована з самого початку".

"Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття та абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційної влади Криму", – сказала вона.

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка наголосила, що "готова в мільйонний раз повторювати, що журналістика – це не злочин", і що має намір боротися за повернення чоловіка.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.