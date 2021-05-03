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Посольство США в Україні: Закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, зокрема Шеремета і Гонгадзе. ВIДЕО

Незалежні ЗМІ надають громадськості інформацію, що дає змогу боротися з корупцією, порушенням прав людини і робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни.

Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні засоби масової інформації відіграють, надаючи громадськості інформацію, що дає змогу суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини і робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни", - зазначив він.

Лангенкемп зазначив, що журналісти часто працюють навіть з ризиком для себе, щоб донести інформацію до громадськості.

Пресаташе додав, що Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство проти журналістів і працівників ЗМІ: "Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, як-от Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інші. Сьогодні ми поважаємо їхній принцип свободи преси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всі затримані в даний момент під домашнім арештом.

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1757) США (22769) Шеремет Павло (520) Комаров Вадим (16)


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Топ коментарі
+16
Вот с Бузиной случай как раз понятный. 100%-ный самострел
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03.05.2021 18:45
+14
Доволі підозріло коли в одної жінки гине два коханці поспіль. Альону Притулу треба б перевірити.
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03.05.2021 18:54
+14
Бузина не може бути в списку журналістів. Бузина між Гебельсом і Кісельовим.
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03.05.2021 20:23
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"Посольство США в Украине: Призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе, Бузина пох"
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03.05.2021 18:42 Відповісти
Вот с Бузиной случай как раз понятный. 100%-ный самострел
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03.05.2021 18:45 Відповісти
Бузина не може бути в списку журналістів. Бузина між Гебельсом і Кісельовим.
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03.05.2021 20:23 Відповісти
Та він взагалі не був людиною! Мокшанська потвора з підмосковних боліт.
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03.05.2021 22:24 Відповісти
Зато ты можешь быть в списке между Ганимедом и Портниковым.
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04.05.2021 01:19 Відповісти
розмова на "ти" і про чоловіічі жопи. Москаль! ПНХ, москаль!
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04.05.2021 08:43 Відповісти
он был сексот на подсосе у кацапов
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03.05.2021 20:40 Відповісти
Похоже, едиественные кто не в курсе кто убил Гию и Чорновола - это посольство Штатов
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03.05.2021 18:43 Відповісти
Думаю наоборот - посольство Штатов намекает, что пора реализовывать информацию, сто лет назад переданную. Или они реализуют ее сами. ЦРУ в стол не работает. Скоро Британия так же поздравит - спросит как дела? Нашел ли Зе предателя, за которого в МИ 6 ему нашептали.
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03.05.2021 20:27 Відповісти
А пересічним громадянам??
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03.05.2021 18:45 Відповісти
торбите кучму тогда если гонгадзе интересует....
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03.05.2021 18:49 Відповісти
у Данилыча тут все схвачено, ему все должны как земля колхозу
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03.05.2021 19:28 Відповісти
Доволі підозріло коли в одної жінки гине два коханці поспіль. Альону Притулу треба б перевірити.
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03.05.2021 18:54 Відповісти
Вот вот,а всем почему то на нее пофиг,как будто один не из ее дома выходил перед смертью,а второй не на ее тачке взорвался...
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03.05.2021 18:59 Відповісти
Причем у Гонгадзе она отжала после смерти неплохую на то время сумму, и у семья пропагандона ватного сейчас судиться с ней за имущество которая она уже отжала ...
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04.05.2021 22:32 Відповісти
Не заважайте з журналістами. Вава вже майже вступив до ЄС.
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03.05.2021 18:54 Відповісти
В субстанцію - це вже без сумнівів і давно.
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03.05.2021 20:51 Відповісти
Кто из Фемиды ответит на призыв? Одна надежда на Гроздева и Луценко возможно найдет утерянные в его каденцию часть документации с фамилией заказчика Гонгадзе. В этом им обязаны активно содействовать расследователи- активисты Арьев,Яценюк.
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03.05.2021 19:32 Відповісти
Гроздев - отпадает, его власти давно подкупили, чтобы он фильм о "вагнеровцев" отменил или переделал...премьеру фильма, которая должна быть состояться 15 марта перенесли на когда-то!
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03.05.2021 20:27 Відповісти
Посольство США, давайте краще спочатку кацапів розх-яримо з вашою допомогою, а то ви обісралися по своєму "меморандуму", а потім довго і нудно будемо виясняти, хто кого вбив. Для українців і так ясно, одні ви очі круглі робите. Не відволікайте сили органів правопорядку на суттєво важливіші справи.
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03.05.2021 20:29 Відповісти
Янкі просто ведуть свою політику,нашій владі вони не вірять чого не сказати про народ України та Україну.
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03.05.2021 20:50 Відповісти
А попередній владі сиволапого гетьмана вони сильно вірили? До чого тут це?
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04.05.2021 07:03 Відповісти
Щас. Як тільки мощщний старік байден отримає чергову дозу стимуляторів, без яких він навіть з телепромптера читати не може - так і неодмінно і роз..пуярять. Таракани у вашій макітрі явно не дають вам можливості дружити з реальністю.
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04.05.2021 07:06 Відповісти
Зеленопузий, ти явно заблукав у просторах інтернету.
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04.05.2021 09:44 Відповісти
Зараз дозакликаються, що чорт знову ріфа закриє.
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03.05.2021 20:40 Відповісти
Ріфмайстер з великої літери звичайно, вибачаюсь.
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04.05.2021 12:22 Відповісти
А что где-то снова выборы?Раз вспомнили о Гонгадзе и Шеремете.
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03.05.2021 20:46 Відповісти
А доля Ріфмайстра. який 500 діб відбув в тюрмі ні за що, ліберастів не хвилює?
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03.05.2021 22:26 Відповісти
А вас не хвилюе , что зегнида иуда ?
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04.05.2021 01:55 Відповісти
А шо такоє?
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04.05.2021 07:06 Відповісти
Еще чуть чуть и потребуют восстановить NewsOne.
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04.05.2021 00:29 Відповісти
Кучма винен. Всі про це знають, як і про те, скільки хто краде, починаючи від голови села зі сворою депутатів на подсосі
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04.05.2021 09:54 Відповісти
 
 