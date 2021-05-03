Посольство США в Україні: Закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, зокрема Шеремета і Гонгадзе. ВIДЕО

Незалежні ЗМІ надають громадськості інформацію, що дає змогу боротися з корупцією, порушенням прав людини і робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни.

Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні засоби масової інформації відіграють, надаючи громадськості інформацію, що дає змогу суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини і робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни", - зазначив він.

Лангенкемп зазначив, що журналісти часто працюють навіть з ризиком для себе, щоб донести інформацію до громадськості.

Пресаташе додав, що Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство проти журналістів і працівників ЗМІ: "Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, як-от Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інші. Сьогодні ми поважаємо їхній принцип свободи преси".

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всі затримані в даний момент під домашнім арештом.