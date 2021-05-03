Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Телеканал "Росія 24" показав репортаж про загострення відносин між Росією і Чехією. У ньому чех Мілош Флайшганс розкритикував позицію Праги, а також звинуватив чеські ЗМІ в нагнітанні істерії і русофобії: "Іде одна істерика, росіяни йдуть, все погано, нам гаплик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У репортажі Флайшганса представили як чеського експата, який 6 років живе в Москві і зараз турбується про долю російського бізнесу чеської компанії, в якій він працює.

Як з'ясувала кореспондент "Чеського радіо" в Москві Івана Міленковічова, принаймні в 2019 році Флайшганс був кореспондентом державного російського агентства "Росія сьогодні" (до структури якого входять РІА Новини і RT). Зокрема, як празького кореспондента "Росії сьогодні" Флайшганс брав участь у форумі "Лівадія-2019".

Також читайте: За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

Словацький сайт ExtraPlus згадує про нього як про кореспондента "Росії сьогодні" в березні 2021 року. На сайті російського журналу "Ідеї і новації" він згадується як "чеський журналіст, який працює в Росії" і автор статті "Досягнення інформаційної безпеки на рівні держави як складної соціальної системи", в якій стверджує, що "основним фактором, що забезпечує інформаційну безпеку, є наявність державної ідеології".

У своєму Facebook Флайшганс не вказує місце роботи. Там він публікує відео, записані в Москві, в яких розвиває конспірологічні теорії про коронавірус, критикує країни Заходу і хвалить владу Росії, зокрема главу Чечні Рамзана Кадирова.

Також дивіться: На акції проти проросійського президента Чехії Земана в Празі розгорнули прапор України. ФОТО

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.