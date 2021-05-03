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Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Телеканал "Росія 24" показав репортаж про загострення відносин між Росією і Чехією. У ньому чех Мілош Флайшганс розкритикував позицію Праги, а також звинуватив чеські ЗМІ в нагнітанні істерії і русофобії: "Іде одна істерика, росіяни йдуть, все погано, нам гаплик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У репортажі Флайшганса представили як чеського експата, який 6 років живе в Москві і зараз турбується про долю російського бізнесу чеської компанії, в якій він працює.

Як з'ясувала кореспондент "Чеського радіо" в Москві Івана Міленковічова, принаймні в 2019 році Флайшганс був кореспондентом державного російського агентства "Росія сьогодні" (до структури якого входять РІА Новини і RT). Зокрема, як празького кореспондента "Росії сьогодні" Флайшганс брав участь у форумі "Лівадія-2019".

Також читайте: За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек

Словацький сайт ExtraPlus згадує про нього як про кореспондента "Росії сьогодні" в березні 2021 року. На сайті російського журналу "Ідеї і новації" він згадується як "чеський журналіст, який працює в Росії" і автор статті "Досягнення інформаційної безпеки на рівні держави як складної соціальної системи", в якій стверджує, що "основним фактором, що забезпечує інформаційну безпеку, є наявність державної ідеології".

У своєму Facebook Флайшганс не вказує місце роботи. Там він публікує відео, записані в Москві, в яких розвиває конспірологічні теорії про коронавірус, критикує країни Заходу і хвалить владу Росії, зокрема главу Чечні Рамзана Кадирова.

Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів Росія 24 розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT 01
Фото: twitter.com

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Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів Росія 24 розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT 02
Фото: twitter.com
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів Росія 24 розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT 03
Фото: twitter.com

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65122) ЗМІ (1359) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+23
Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT - Цензор.НЕТ 3430
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03.05.2021 20:08
+15
Ця кгбешна істота фактично вбила Стуса. До цього подібні яничари вбили Василя Симоненка, а ще раніше вбивства справжньої української еліти було поставлено на потік. Тепер маємо лише це гуано замість еліти. 🥴
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03.05.2021 20:14
+13
Хороші стосунки ? Оце ?
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5030
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03.05.2021 20:22
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"раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT". Такое бывает.
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03.05.2021 20:05 Відповісти
Имел ввиду что экспат вполне может пойти на работу в RT. Одно другого не отрицает.
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03.05.2021 20:06 Відповісти
"экспат" - це якась нова статева орієнтація ?
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04.05.2021 09:51 Відповісти
Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT - Цензор.НЕТ 3430
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03.05.2021 20:08 Відповісти
Ця кгбешна істота фактично вбила Стуса. До цього подібні яничари вбили Василя Симоненка, а ще раніше вбивства справжньої української еліти було поставлено на потік. Тепер маємо лише це гуано замість еліти. 🥴
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03.05.2021 20:14 Відповісти
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 7604.
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03.05.2021 20:25 Відповісти
Ви думаєте, що ті тисячі людей, котрі прийшли на «кулікова полє» відмітитись за погорілу вату не знали, що вони самі себе і спалили!?-Знали але вийшли не поплакатись за загиблими! Вони вийшли проти України і будуть виходити, поки не передохнуть всі! В Україні жахлива кількість людей, котрі на генетичному рівні ненавидять все українське!
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03.05.2021 20:49 Відповісти
Я от,власне,не розумію,а нахєра воно оце (експати,психопати,кацапопати), нам потрібно?
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03.05.2021 20:11 Відповісти
та й ще реклама лаптевставан24
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03.05.2021 20:59 Відповісти
Не забывайте что в Чехии есть и своя оппозиция и у нее есть свой взгляд на кацапию.
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03.05.2021 20:11 Відповісти
Земан предал Мавзолейное быдло...Зуб даю...,а еслди все Мавзолейные Штирлицы от Штатов до Австьралии сдадут мудаков кремля...то буде заваруха похлеще МОЛОТОВ-Риббентроп 1939 года
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03.05.2021 20:12 Відповісти
экспат-що то за диковинна тваринка?
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03.05.2021 20:13 Відповісти
Да что-то наподобе ипаната.
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03.05.2021 20:23 Відповісти
Це таке збочення.
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04.05.2021 09:52 Відповісти
Там у них работают одни отбросы.
Например Симоньян.
Или вот еще чудо в перьях - В.Корнилов с Донецка, который всю жизнь пасся в медиа Ахметова.
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03.05.2021 20:15 Відповісти
В Донецке стоял долгострой, кажется дом политпросвещения, пока Ахметов не прибрал его к рукам и сделал с него головной офис ПУМБ.

А пока стройка была заморожена бетонным забором одним утром на нем появилась надпись краской «Отстаивайте же Севастополь» и подпись Владимир Корнилов. Это слова адмирала Корнилова сказанные им после смертельного ранения.

Уже тогда у меня это вызвало недоумение - при чем в Донецке Севастополь? Какой идиот это мог написать? Спустя годы я узнал что есть такое чмо Вл.Корнилов, украинофоб и рашистская подстилка. Все стало на свои места - только такое ипанутое существо было способно на такое, и ведь удачно совпали имя и фамилия.

Сейчас Оно не пропускает ни один эфир со Скабеевыми. Когда спорит то рожа его так раскаляется что можно прикуривать.
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03.05.2021 20:42 Відповісти
Сейчас все зависит от расследования Христо Грозева...по Чехии Болгарии и Украине....Если Христо получит данные от очень осведомленного истточкника в Москве,то РАБссии ЗВИЗДЕЦ... Крысы Путлерские...покупайте ВАЗЕЛИН фирмы КороноВи-RUS///Крысы позорные...
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03.05.2021 20:16 Відповісти
Він уже явно отримав "дані". "Дані" в чемодані.
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04.05.2021 09:54 Відповісти
Главный храм ВС РФ... Какой то храм сатаны...
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 8392
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03.05.2021 20:17 Відповісти
Фуфельная РАБссия обосралась...Отсоссиновик ТУПОЙ Дрыстота МАВЗОЛЕЙНАЯ
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03.05.2021 20:19 Відповісти
Хороші стосунки ? Оце ?
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5030
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03.05.2021 20:22 Відповісти
але кацапи робили вигляд, що визволяють їх - насправді давили танками
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03.05.2021 20:46 Відповісти
роССия не славянская страна.
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03.05.2021 20:48 Відповісти
Опору фактично не було. Доволі сильна армія, як і у 1938, злилася.
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03.05.2021 20:30 Відповісти
чехи поверили рабсии, что руССкие - это славяне. А у самих «руССких» нету своей этнической территории в составе рф .. нету там ни руССкой республики, нету даже руССкой автономии ..
а на счет хороших отношений Чехов с рабсиянами: дети рабсиянских чиновников уже орут и пишут смс своим родителям: вы что, совсем там сдурели, Чехию внесли в список враждебных рф стран? как нам теперь в Чехии жить?
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03.05.2021 20:32 Відповісти
В світі незчисленна кількість кремлівських гнид ,особливо в постсовку та країнах колишнього РЕВ та Варшавського договора !!!)))
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03.05.2021 20:18 Відповісти
Советские танки на улицах ПРАГИ весной 1968 года ЧЕХИ И СЛОВАКИ сжигали НИТРОГЛИЦЕРИНОМ....
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03.05.2021 20:20 Відповісти
Крысы Мавзолейные,повторить можете? Стадо баранов...
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03.05.2021 20:23 Відповісти
рф - страна террорист, а хло - убийца и бандит.
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03.05.2021 20:24 Відповісти
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 8655.
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03.05.2021 20:29 Відповісти
ипаната нах з Чехии!
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03.05.2021 20:41 Відповісти
"Идет одна истерика, русские идут, все плохо, нам кирдык" ... интересно, Хирург Залдостанов, приедет на мотоцикле спасать руССких в Чехии?
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03.05.2021 20:45 Відповісти
НАТО со дня своего основания была беззубой, и фактически импотентной, кремлевский комуно-фашист, серийный убийца, бесцеремонно дебоширил, как у себя длма, первой подала голос маленькая Чехия, Болгария в догонку, остальные пока спрятали глоаву в плечи,и выжидают, шо будет.
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03.05.2021 20:46 Відповісти
Журношлюхи бывают разные...бывают они и чешскими...
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03.05.2021 20:50 Відповісти
Официальные власти Судана и Алжира отказались от сотрудничества с РАБссиянским быдлом по морфлоту....а что случилось Бараны Мавзолея?Агенство Блумберг не может врать... Стадо Мавзолейных дебилов...вас гнать будут отовсюду...Крысы позорные...
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03.05.2021 20:51 Відповісти
не гони, никто не отказывался.
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03.05.2021 20:54 Відповісти
Фуфел Мавзолейный...ты кроме Ольги ********** инет читаешь? Баран пля...
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03.05.2021 20:57 Відповісти
Россия- одна сплошная брехня.
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03.05.2021 20:55 Відповісти
Фуфлыжники Мавзоллейные...лавочка и сыр бесплатный ваш в мышеловке с дыркой в башке тупой дал трещину что СССр в августе 1991 года... там хоть 16 % Мирового ВВП было..,у вас нет и 3 %...ДЕБИЛЫ....питерской Чумы
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03.05.2021 20:56 Відповісти
1968г.
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 7051
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03.05.2021 20:56 Відповісти
Мавзолейные ДЕБИЛЫ включили Дурака 9 мая 1945 года,да так и остались в середине 20 века.... чЛенин Сралин и прочее краснопузое БЫДЛО
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03.05.2021 21:02 Відповісти
Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопрос вступления Украины в НАТО... Зеля мочит РАБссию по поллному тарифу...
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03.05.2021 21:06 Відповісти
пенсионеров он мочит пенсией 1700 грн
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03.05.2021 21:07 Відповісти
Минимальную пенсию моя мама получает 3 700 гривен,не гони пургу Мудак соленый
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03.05.2021 21:12 Відповісти
С января 2021 г минимальная пенсия 1769гр в Украине. С 1 июля будет повышение опять.
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03.05.2021 22:28 Відповісти
Нє гоні.
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04.05.2021 11:12 Відповісти
1769.
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04.05.2021 11:13 Відповісти
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 324
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03.05.2021 22:13 Відповісти
Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT - Цензор.НЕТ 5977
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03.05.2021 22:26 Відповісти
дзєньпабєдьі в Празі оркі раніше дуже широко прілівалі. цього року отримують пзд-лей.
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04.05.2021 11:10 Відповісти
 
 