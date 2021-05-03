Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Телеканал "Росія 24" показав репортаж про загострення відносин між Росією і Чехією. У ньому чех Мілош Флайшганс розкритикував позицію Праги, а також звинуватив чеські ЗМІ в нагнітанні істерії і русофобії: "Іде одна істерика, росіяни йдуть, все погано, нам гаплик".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У репортажі Флайшганса представили як чеського експата, який 6 років живе в Москві і зараз турбується про долю російського бізнесу чеської компанії, в якій він працює.
Як з'ясувала кореспондент "Чеського радіо" в Москві Івана Міленковічова, принаймні в 2019 році Флайшганс був кореспондентом державного російського агентства "Росія сьогодні" (до структури якого входять РІА Новини і RT). Зокрема, як празького кореспондента "Росії сьогодні" Флайшганс брав участь у форумі "Лівадія-2019".
Словацький сайт ExtraPlus згадує про нього як про кореспондента "Росії сьогодні" в березні 2021 року. На сайті російського журналу "Ідеї і новації" він згадується як "чеський журналіст, який працює в Росії" і автор статті "Досягнення інформаційної безпеки на рівні держави як складної соціальної системи", в якій стверджує, що "основним фактором, що забезпечує інформаційну безпеку, є наявність державної ідеології".
У своєму Facebook Флайшганс не вказує місце роботи. Там він публікує відео, записані в Москві, в яких розвиває конспірологічні теорії про коронавірус, критикує країни Заходу і хвалить владу Росії, зокрема главу Чечні Рамзана Кадирова.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
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Например Симоньян.
Или вот еще чудо в перьях - В.Корнилов с Донецка, который всю жизнь пасся в медиа Ахметова.
А пока стройка была заморожена бетонным забором одним утром на нем появилась надпись краской «Отстаивайте же Севастополь» и подпись Владимир Корнилов. Это слова адмирала Корнилова сказанные им после смертельного ранения.
Уже тогда у меня это вызвало недоумение - при чем в Донецке Севастополь? Какой идиот это мог написать? Спустя годы я узнал что есть такое чмо Вл.Корнилов, украинофоб и рашистская подстилка. Все стало на свои места - только такое ипанутое существо было способно на такое, и ведь удачно совпали имя и фамилия.
Сейчас Оно не пропускает ни один эфир со Скабеевыми. Когда спорит то рожа его так раскаляется что можно прикуривать.
а на счет хороших отношений Чехов с рабсиянами: дети рабсиянских чиновников уже орут и пишут смс своим родителям: вы что, совсем там сдурели, Чехию внесли в список враждебных рф стран? как нам теперь в Чехии жить?