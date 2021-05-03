Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва. ВIДЕО

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому в 2017 році забороняли в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, перебуває в Києві.

Про це повідомив в Facebook активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ. Він також оприлюднив відеопідтвердження - Баста перебував у столичному ресторані "Mocco".

Інформацію про те, що росіянин приїхав до Києва, Стерненку надали відразу кілька джерел:

- в Держприкордонслужбі,

- оточення самого Басти,

- персонал ресторану "Mocco".

"Василь Вакуленко раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму. Сам він не визнавав, що порушував наш закон. Однак термін дії на заборону в'їзду для нього вже пройшов. Але є ще одна дуже серйозна підстава заборонити в'їзд - Баста вибирав найкращу пісню про кримський міст, незаконно побудований окупантами. Приспів пісні "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участь у заході, який прославляє окупацію Криму є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, що загрожує національній безпеці. Це не моя позиція. Це відповідно до закону. І СБУ про це знала. Але його все ж пустили. Пускати кримнашиста сюди під час війни - однозначна провокація і приниження для українців", - упевнений Стерненко.

Також читайте: Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"

Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Незважаючи на скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт та 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.

31 серпня 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.