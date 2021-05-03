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Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва. ВIДЕО

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому в 2017 році забороняли в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, перебуває в Києві.

Про це повідомив в Facebook активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ. Він також оприлюднив відеопідтвердження - Баста перебував у столичному ресторані "Mocco".

Інформацію про те, що росіянин приїхав до Києва, Стерненку надали відразу кілька джерел:

- в Держприкордонслужбі,

- оточення самого Басти,

- персонал ресторану "Mocco".

"Василь Вакуленко раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму. Сам він не визнавав, що порушував наш закон. Однак термін дії на заборону в'їзду для нього вже пройшов. Але є ще одна дуже серйозна підстава заборонити в'їзд - Баста вибирав найкращу пісню про кримський міст, незаконно побудований окупантами. Приспів пісні "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участь у заході, який прославляє окупацію Криму є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, що загрожує національній безпеці. Це не моя позиція. Це відповідно до закону. І СБУ про це знала. Але його все ж пустили. Пускати кримнашиста сюди під час війни - однозначна провокація і приниження для українців", - упевнений Стерненко.

Також читайте: Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"

Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва 01

Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Незважаючи на скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт та 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.

31 серпня 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.

Автор: 

Київ (19457) Крим (14139) шоу-бізнес (112) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+65
зеленый пригласил?
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03.05.2021 21:13
+56
И что в Киеве не найдется того кто мог бы дать басте по ******???
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03.05.2021 21:14
+30
США не у стані війни з Росією, але росіянину зараз попасти у США практично неможливо.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
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03.05.2021 22:44
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Виховувати і навчати їх треба, а не вбивати. Тут взагалі не про реп, а про ворога
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04.05.2021 19:23 Відповісти
тільки срантя кацапського тут і не вистачало
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03.05.2021 21:54 Відповісти
Будни банановой республики. Даже ватный на все голову БэдКомедиан в шоке от ярого путиниста Басты.

П.С. СБУ такое СБУ. Им видимо по линии ФСБ приказали обеспечить покой. Погранцы такие погранцы. Ресторан такой ресторан. Хохлизм неистребим.
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03.05.2021 21:56 Відповісти
Його хтось пустив в Україну, ну може це були вороги України. Однак, його хтось слухає. Хто? Напишіть нам свої відгуки.
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03.05.2021 22:01 Відповісти
Молодь слухає.Також молодь дивиться усіх російських блогерів.
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03.05.2021 22:10 Відповісти
В армії є різні люди,не тільки молодь.Ви зайдіть в соцмережі і youtube і побачите самі.
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03.05.2021 22:39 Відповісти
Наші аж кінчають від таких артистів.Що в молоді у мізках? Я ніколи москальського не слухав і колись завжди з друзями сперечався.
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03.05.2021 22:07 Відповісти
Вас не те хвилює. Вас має хвилювати, яким чином воно в Україну пролізло.
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04.05.2021 19:15 Відповісти
Його пустили керманичі.
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04.05.2021 19:34 Відповісти
Якщо ваші діти таке слухають,значить ви їх хріново виховали.
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03.05.2021 22:08 Відповісти
Ну и на фига нам украинцам этот расейский 96 квартал?
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03.05.2021 22:13 Відповісти
Это не расейских 96 квартал. Это открытый враг Украины. Популяризатор крымнашизма и просто лживое трусливое конченое говно.
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04.05.2021 19:14 Відповісти
Якщо є хохломалоросійська публіка то чому й не приїхати та бабла накосити?
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03.05.2021 22:20 Відповісти
Публіка знайдеться яка завгодно. А діряву державу і зрадників в державному апараті треба виховувати. Якщо не через суд, то через самосуд.
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04.05.2021 19:13 Відповісти
Скорее всего Баста будет выступать на приватной вечеринке лейтенанта Баканова и его друга личного ресторатора президента Тищенко. А этим двоим можно ВСЕ! Им же ЗЕ разрешил.
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03.05.2021 22:20 Відповісти
Акакаяразница))))
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03.05.2021 22:34 Відповісти
Я тєбє вєрю наслово. Там всє на 85.
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03.05.2021 22:42 Відповісти
США не у стані війни з Росією, але росіянину зараз попасти у США практично неможливо.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
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03.05.2021 22:44 Відповісти
Чомусь всі думають, що росіяни зараз взагалі не можуть їздити до США. Насправді, можуть. Принаймні, ті з них, хто ВЖЕ отримав так звані "мультивізи" (тобто візи на тривалий термін - 10 років).
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03.05.2021 23:06 Відповісти
Я так не писав. Ті хто встиг, отримав, тепер інша справа.
Доречі, Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.
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03.05.2021 23:59 Відповісти
Їхні громадяни є депутатами у верховній раді.Новінський у приклад.
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03.05.2021 23:51 Відповісти
І їхні попи у у нашій Лаврі
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03.05.2021 23:56 Відповісти
Новінський керує тим всім.Чому його сбу не відправила на москальщину?
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03.05.2021 23:59 Відповісти
От і я про те. Це тай собі медведчук number two
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04.05.2021 00:03 Відповісти
На мою думку,він вищий за Мертвечука.Він чистий москаль і вже давно доларовий мільярдер.За нього всі змі чомусь мовчать.Наче його тут немає.
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04.05.2021 00:07 Відповісти
Росіянину і раніше було в США попасти важко. Як і українцю.
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04.05.2021 19:12 Відповісти
Т.н. СБУ можно полностью ликвидировать и никто даже не заметит. Разве что в бюджете миллионы долларов появятся.
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03.05.2021 22:45 Відповісти
И как Байден допустил подобное?
Мало шо в НАТО неберет, еще и говнореперов кацапских пропускает.
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03.05.2021 22:47 Відповісти
Баста имеет большое влияние в Украине, но все-равно его не должны были впустить.
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03.05.2021 22:55 Відповісти
Це означає.що люди які його слухають,є неповноцінними.Ну правда ж.
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04.05.2021 00:00 Відповісти
Яке вліяніє? На гопнічків у спортивних костюмах, які зі своїх жигулів старих це лайно на всю катушку включають?
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04.05.2021 00:29 Відповісти
Його слухає дуже багато молоді.Так само,як і дивиться молодь їхніх блогерів.
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04.05.2021 01:06 Відповісти
А чого ви свою молодь не виховуєте? Ви не розумієте окупаційної сутності росіянської "культури"? Того, що вона працює таким чином, щоб знищувати будь-яку іншу культуру, заміняти її та імітувати "єдине культурне поле"? Хто має виховувати молодь? Де ********** міленіали, це ж ваші діти вже?
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04.05.2021 19:11 Відповісти
Я як раз розумію.Я ще не маю дітей.Але його слухають і такі як я і молодші на 10 років від мене.
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Ви хоть слухали його пісні що таке пишете
Люди приходять на концерти щоб відпочити, і їм абсолютно пофіг на політику
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25.06.2021 21:29 Відповісти
Ви ще лайно не слухали
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25.06.2021 21:33 Відповісти
Є лише одна людина в Україні, на яку Васька може мати «большоє вліяніє» - це преЗЕдент України. Може колись не одну «трубку міра» дунули у переві концерту.
Зараз молодь дуже продвинута і таке гівно, як рашен репачок не слухає, хіба що десь по селах місцеве бидло на п'яну голову.
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04.05.2021 01:21 Відповісти
На кого он имеет большое влияние? На гопников из Харьковских падиков?
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04.05.2021 19:08 Відповісти
Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва - Цензор.НЕТ 3348
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03.05.2021 23:01 Відповісти
при чому найгіршою
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04.05.2021 04:01 Відповісти
Тут нічого особистого, просто Гідрант сприяє бізнесу своїм партнерам

Зеленский купил права на песню российского рэпера Басты Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/video/zelenskiy-kupil-prava-na-pesnyu-rossiyskogo-repera-basty-581689.html
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03.05.2021 23:03 Відповісти
Шо это вообще за прокацапское говно? Шо он вообще делает: пАёт, танцует.какой-то чмошник, вылезающий на сцену перед тупыми малолетками.
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03.05.2021 23:03 Відповісти
Правильно, це чучело баста - він же не ветеран чи волонтер, щоб на нього СБУ накинулась, правильно? А ще сумно, що подібних... "творців" у нас слухають, і ходять на їх "концерти"
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03.05.2021 23:05 Відповісти
Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва - Цензор.НЕТ 6712
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03.05.2021 23:06 Відповісти
Які ж "корінні" одесити!
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04.05.2021 07:22 Відповісти
Напоминаю!
Все происходит из-за того, что погранцы не могут выполнять свою работу.
Все остальное - информационный шлак, чтоб вы тут бесились. Прекращайте.
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03.05.2021 23:15 Відповісти
Была инфа о том, что его пропустили по указанию из СБУ
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04.05.2021 19:06 Відповісти
баста тот до ламночки. Украина с рф в год торгует на 4,5 млрд долл минимум.
Это не считая "словацкий" газ.
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03.05.2021 23:26 Відповісти
Торговля - одно. Пропагандисты и открытые враги в столице - это измена со стороны того, кто это сюда пропустил
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04.05.2021 19:06 Відповісти
ніт.
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05.05.2021 00:58 Відповісти
Почему бы Стерненко не выпустить ему кишки, как умеет.)
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03.05.2021 23:32 Відповісти
Рэпер Баста - ссыкло и ни на кого нападать не будет. Это чисто говноед, пропагандист ртом.
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04.05.2021 19:04 Відповісти
Кацапский проект крышуют братья Кличко.
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03.05.2021 23:49 Відповісти
Круговерть гівна в природі: Іван гай на расєю, Васька до нас. Як він взагалі сюди потрапив? Хто його впустив?
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04.05.2021 00:01 Відповісти
P.S.: спробував уявити - 1942 рік, до Берліна приїздять з концертом Леонід Утьосов і Клавдія Шульженко, яким було заборонено в'їзд до Рейху через концерти для бойовиків так званої РККА. Про це надрукував у своєму фернкомуніціренелектрішесоціальанзіхтбухконто Райнхард Ґейдріх. Але рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер сказав, що аллес гут, бо йому подобається "синенький скромный платочек"...
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04.05.2021 00:39 Відповісти
Чкхова там отплясовывала за всех
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04.05.2021 02:27 Відповісти
Тю. Вон в ОП заправляет агент Козырь; а вы за реперами гоняетесь.
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04.05.2021 01:04 Відповісти
Шо лапоть! Зловтішаєшся? Козирь - це агент під прикриттям, а Васька - це відкритий ворог. Ви там вже не знаєте кого ще нам сюди заслати. Може заради мистецтва зашліть вже приму-балерину Настєньку Сволочкову. Давно вона шпагат не провітрювала.
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04.05.2021 01:32 Відповісти
Да, как сядет на шпагат, так в ОП землетрясение будет. Они там все такие слабые. На голову.
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04.05.2021 01:33 Відповісти
Раз приехал, значит кто-то это говнище в Украине слушает.
И вот этими кугутами надо заниматься, а не залетным кацапским говнорепером.

Но!!! Это ж и есть электорат ЗЕ.
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04.05.2021 02:07 Відповісти
Нет, раз приехал, значит какое-то ЧМО его впустило по разнарядке другого ЧМО. Вот что это за человеки - было бы очень полезно знать. Пофамильно. А внутри Украины инфантильных идиотов и коллаборантов будет много еще очень долго. Среди миллионов людей их не быть просто не может чисто статистически. Не в них дело. Его никто не звал, его кто-то впустил.
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04.05.2021 19:02 Відповісти
Он бы не поехал туда, где его никто не знает и не слушает.
Он приехал в Украину за деньгами, а деньги ему несут те самые малолетние кугуты, которых воспитали взрослые кугуты, которые до сих пор ностальгически слушают Алегрову, Успенскую и прочих "младших лейтенантов" и "кусочки колбаски", а от "Большие города" сцут кипятком и вспоминают лихие 90-е.
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05.05.2021 01:36 Відповісти
где СБУ?????
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04.05.2021 02:51 Відповісти
Прд очередным киоском с шаурмой с предложением "крыши".
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04.05.2021 04:25 Відповісти
І взагалі це якийсь мух залетів. А вони мухів не ловлять...
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04.05.2021 04:51 Відповісти
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 05:58 Відповісти
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 05:59 Відповісти
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 06:00 Відповісти
В Лавре, наверное, будет выступать. Нее? Лучшего места для пенной вечеринки не придумаешь. Там все шпионы под прикрытием самого Люцифера. Как можно "церковь" выступающую от имени кровавого убийцы тысяч своих соотечественников, содержать на полном довольствии на собственной территории? Нее, ребята-демократы, это не дело!
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04.05.2021 06:36 Відповісти
Буду рад, если этого мокшанского урода найдут в какой-нибудь канаве под Киевом... С простреленным брюхом.... .Без всяких сомнений , это будет - самоубийство... Зелёная мерзота до последних дней своей жизни будет тянуть в Украину всякую путинскую грязь...
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04.05.2021 06:55 Відповісти
Воно само в Україну прекрасно преться без зупину. Повзуча окупація. Імітація спільного культурного простору.
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04.05.2021 19:00 Відповісти
Місцеві гніди,страшніші за кацапськіх вошей.
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04.05.2021 07:09 Відповісти
Дивно, що не разом з Моргенштерном.
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04.05.2021 07:18 Відповісти
Его еще не вынесли за поребрик?
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04.05.2021 08:09 Відповісти
Хто має виносити? Хтось інший?
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04.05.2021 18:59 Відповісти
значит вынесут...
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05.05.2021 07:48 Відповісти
походу сбу і дпсу це повні імпотенти,яких може нагнути будь-яка "пєвічка"😂😂😂...клоуни-дауни 🤦‍♂️😡🤬🤢🤮
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04.05.2021 10:00 Відповісти
А це взагалі що за чмошник такий- баста? І що за чмошники його до нас пропустили?
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04.05.2021 10:33 Відповісти
Украина не может. Увы..
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04.05.2021 14:24 Відповісти
Галіма худоба баста приїхала до України славити Расєю
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04.05.2021 15:23 Відповісти
Не маю жодних сумнівів, що цілим це окупаційне пропагандистське лайно додому не доїде. Їх треба вчити. Русня досі вважає, що може припертись в Україну і відчувати себе баріном. Окупант - це в крові. Якби ще ото лайно з СБУ, що його кришує, відслідити, та дати гарного підсрачника - було б дуже ефективно на майбутнє.
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04.05.2021 18:58 Відповісти
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