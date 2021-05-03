Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва. ВIДЕО
Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому в 2017 році забороняли в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, перебуває в Києві.
Про це повідомив в Facebook активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ. Він також оприлюднив відеопідтвердження - Баста перебував у столичному ресторані "Mocco".
Інформацію про те, що росіянин приїхав до Києва, Стерненку надали відразу кілька джерел:
- в Держприкордонслужбі,
- оточення самого Басти,
- персонал ресторану "Mocco".
"Василь Вакуленко раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму. Сам він не визнавав, що порушував наш закон. Однак термін дії на заборону в'їзду для нього вже пройшов. Але є ще одна дуже серйозна підстава заборонити в'їзд - Баста вибирав найкращу пісню про кримський міст, незаконно побудований окупантами. Приспів пісні "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участь у заході, який прославляє окупацію Криму є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, що загрожує національній безпеці. Це не моя позиція. Це відповідно до закону. І СБУ про це знала. Але його все ж пустили. Пускати кримнашиста сюди під час війни - однозначна провокація і приниження для українців", - упевнений Стерненко.
Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.
Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Незважаючи на скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт та 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.
31 серпня 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.
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П.С. СБУ такое СБУ. Им видимо по линии ФСБ приказали обеспечить покой. Погранцы такие погранцы. Ресторан такой ресторан. Хохлизм неистребим.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
Доречі, Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.
Мало шо в НАТО неберет, еще и говнореперов кацапских пропускает.
Люди приходять на концерти щоб відпочити, і їм абсолютно пофіг на політику
Зараз молодь дуже продвинута і таке гівно, як рашен репачок не слухає, хіба що десь по селах місцеве бидло на п'яну голову.
Зеленский купил права на песню российского рэпера Басты Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/video/zelenskiy-kupil-prava-na-pesnyu-rossiyskogo-repera-basty-581689.html
Все происходит из-за того, что погранцы не могут выполнять свою работу.
Все остальное - информационный шлак, чтоб вы тут бесились. Прекращайте.
Это не считая "словацкий" газ.
И вот этими кугутами надо заниматься, а не залетным кацапским говнорепером.
Но!!! Это ж и есть электорат ЗЕ.
Он приехал в Украину за деньгами, а деньги ему несут те самые малолетние кугуты, которых воспитали взрослые кугуты, которые до сих пор ностальгически слушают Алегрову, Успенскую и прочих "младших лейтенантов" и "кусочки колбаски", а от "Большие города" сцут кипятком и вспоминают лихие 90-е.