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Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною". ВIДЕО

Журналіст, автор YouTube-каналу "вДудь" Юрій Дудь відповів блогеру Івану Рудському (Івангаю), який напередодні звинуватив його у боягузтві і цензурі через слова про війну Росії й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Дудя.

Нагадаємо, раніше блогер Іван Рудський (Івангай) повідомив, що журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю "головний меседж" про те, що прабабуся Рудського постраждала від голодомору, а прадід був репресований НКВС за часів Сталіна.

За його словами, Дудь вирізав його слова про Україну, тому що злякався. Журналіста він також назвав "ссиклом й*баним".

Дудь у своїй відповіді висловив здивування реакцією Івангая.

"У день виходу інтерв'ю Івангай кинув мені в телеграм: "Дуже круто, дякую!". Але ок, цілком допускаю, що він це написав, ще не подивившись випуск", - пише Дудь.

Що стосується редактури, то, як пояснює журналіст, при монтажі часто вирізають значну частину. За його словами, з розмови з Івангаєм було вирізано "все нецікаве", або те, що було виголошено невиразно.

"Такий монтаж нам здається повагою і стосовно глядача, і стосовно героя (...) Тому що наше завдання - не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків", - підкреслив Дудь.

"Але якщо цього разу наша тактовність стосовно героя виявилася надмірною, ось будь ласка. 12-хвилинний шматок відео без монтажних склейок", - додав він, опублікувавши вирізаний фрагмент інтерв'ю.

Читайте також: "Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) Дудь Юрій (5) Іван Рудський Івангай (3)


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Топ коментарі
+46
Нафига нам разборки этих двух винторогих скотов из паРаши?? Я до вчера знать не знал об их существовании...
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04.05.2021 13:56
+23
Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 5384
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04.05.2021 14:34
+15
Кацапи та хахли в різноманітних послідовностях. Щось таке, на любителя...

Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 1749
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04.05.2021 14:05
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Та я з вами згоден! Але ж він представник молоді, навіть - кумир! З іншогу боку, ми теж колись були молоді, дурню робили...
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05.05.2021 00:51 Відповісти
С Познером Дудь разговаривал не так. Дудь знает как и когда дудеть.
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04.05.2021 23:13 Відповісти
Та бляха правильно Дудь вирізав це блеяння якогось мололітнього придурка-планокура. теж блть патріота найшли! якщо вже говорити про такі серцозні речі, то потрібно озвучувати їх чітко і переконливо а не блеяння типу "чувствую что здесь что-то не так" . Хайпанутись пацик рішив, і як правильно пишуть тут, а редактори повелись
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05.05.2021 00:50 Відповісти
Йому 25 років... Не кожен готовий в повний голос щось казати, в такому віці... Але ж він - і не мовчить! Ви знаете, я б може теж критикував, коли б не бачив трохи іншу молодь... Цей Івангай - ще не зовсім байдужий... на жаль, буває гірше... ((((
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05.05.2021 00:55 Відповісти
...Тактичность оказалась чрезмерной.
Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною" - Цензор.НЕТ 2331
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05.05.2021 02:05 Відповісти
Похоже бедняга сам не может понять, ватник он или патриот.
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05.05.2021 07:51 Відповісти
Стыдно за таких блогеров . когда "витчизнянэ" ничто становится посмешищем в глазах даже своего общества .Оно бл.. ть прочитало книжку ....что ты скис.
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05.05.2021 10:20 Відповісти
Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.
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05.05.2021 12:07 Відповісти
с год взад там вроде с 10млн. подписоты было у него - а кто тогда известный? кривляется себе чел и миллионер уже наверно(евровый)
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05.05.2021 18:59 Відповісти
известный но не у нас.
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05.05.2021 19:02 Відповісти
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