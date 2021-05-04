Дудь відповів на критику Івангая і виклав вирізаний фрагмент інтерв'ю: "Тактовність стосовно героя виявилася надмірною". ВIДЕО

Журналіст, автор YouTube-каналу "вДудь" Юрій Дудь відповів блогеру Івану Рудському (Івангаю), який напередодні звинуватив його у боягузтві і цензурі через слова про війну Росії й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Дудя.

Нагадаємо, раніше блогер Іван Рудський (Івангай) повідомив, що журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю "головний меседж" про те, що прабабуся Рудського постраждала від голодомору, а прадід був репресований НКВС за часів Сталіна.

За його словами, Дудь вирізав його слова про Україну, тому що злякався. Журналіста він також назвав "ссиклом й*баним".

Дудь у своїй відповіді висловив здивування реакцією Івангая.

"У день виходу інтерв'ю Івангай кинув мені в телеграм: "Дуже круто, дякую!". Але ок, цілком допускаю, що він це написав, ще не подивившись випуск", - пише Дудь.

Що стосується редактури, то, як пояснює журналіст, при монтажі часто вирізають значну частину. За його словами, з розмови з Івангаєм було вирізано "все нецікаве", або те, що було виголошено невиразно.

"Такий монтаж нам здається повагою і стосовно глядача, і стосовно героя (...) Тому що наше завдання - не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків", - підкреслив Дудь.

"Але якщо цього разу наша тактовність стосовно героя виявилася надмірною, ось будь ласка. 12-хвилинний шматок відео без монтажних склейок", - додав він, опублікувавши вирізаний фрагмент інтерв'ю.

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