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Проєкт "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову. ВIДЕО

Чому "слуги народу" так вперто не хочуть присутності української мови в медіа і на телебаченні? І до чого тут "Квартал"?

По гарячих слідах Марина Данилюк-Ярмолаева в свіжому "Без цензури" аналізує скандальні законопроєкти авторства Микити Потураєва, Євгенії Кравчук і Олександра Санченка, які пропонували відтермінувати норми закону про мову від 16 січня через карантин.

Витівка на цей раз провалилася, проте за включення цієї ганьби в порядок денний проголосували 204 депутати.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Потураєв Микита (146) Данилюк-Ярмолаєва (362) Бужанський Максим (103)


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Топ коментарі
+9
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 16:02
+7
...всех галаснуших на карандаш и в клетку восьмигранника...или мордами о капот настучать на крайняк!
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01.06.2021 15:08
+7
Кодло продажне антинеукраїнське.
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01.06.2021 15:14
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...всех галаснуших на карандаш и в клетку восьмигранника...или мордами о капот настучать на крайняк!
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01.06.2021 15:08 Відповісти
А чому кацапською пишеш троляко?
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01.06.2021 15:10 Відповісти
и тебя тудой загнать или настучать..а пишу потому на страболгарском, спижже..м когда то фтирофаками, предками московитов и руцке названном, что только два изыка в ноуте моем..англ. тебе не по силушке, дебилкуват с рождения, вот и приходится на руцке..
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01.06.2021 15:21 Відповісти
you are completely wrong.
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03.06.2021 12:13 Відповісти
..well,well..)) and what am I wrong?)) do you know english, really?))..
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03.06.2021 13:46 Відповісти
write more, please...))
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03.06.2021 13:53 Відповісти
ЧЛЕНОГРАЙ 🤢🤡😈 ХОЛУЙ РАШИСТОВ
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01.06.2021 19:54 Відповісти
какая же она стремная, жесть
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01.06.2021 15:10 Відповісти
Ви тільки адреси цих "героїв" і їх "домочадців" не зітріть зі своєї пам'яті
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01.06.2021 15:14 Відповісти
Кодло продажне антинеукраїнське.
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01.06.2021 15:14 Відповісти
антинеукраїнське- это антикацапске?
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01.06.2021 15:31 Відповісти
добре що в них на всі проблеми є відмазка - коронавірус. Ну як звязаний карантин з законом про функціонування укр. мови ?
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01.06.2021 15:30 Відповісти
ЗЕЛЕНІ МАЛОРОСИ
Із Західної Кравчуки,
Навіть жінки та мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.

Це наш перший президент,
Діяв,як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
Знову закричав про дружбу.

А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.

Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку вмить нарід забуде.

Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.

Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.

Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.

То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку й кацапську «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський
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01.06.2021 15:57 Відповісти
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 16:02 Відповісти
Куме! На світі "мало придурків", але вони так грамотно розставлені, що попадаються на кожному кроці.
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01.06.2021 16:11 Відповісти
Зелені потвори дограються , що украінці почнуть ім язики виривати за рідну мову , якою вони нехтують 😡
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01.06.2021 17:25 Відповісти
Так ! Ще та гидота... Та Бог шельму мітить . Перший срулик. лишень розпочинає оббріхувати Україну--- вражається нервовим тіком : срулячі кліпки--- кліп--кліп--кліп /не сумнівайтеся ---бреше.../ Другий оракул /за посадою хранитель свободи слоава від ВР/ тільки починає волати про необхідність розпродажу української ЗЕМЛІ : " Землю ---крестьянам !!! "---- Вмить зривається на істеричний голос кострата. вірніше на воплі куртизанки з якою НЕ розрахувалися... Боже . за що нам такі випробування ?!
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01.06.2021 17:49 Відповісти
Вже якось стали забувати, що головною тезою російської пропаганди було те, що євреї на догоду США, яка як нам пояснювали, є єврейською державою у якій проживають переважно негри та євреї (сам чув), хочуть посварити нас з нашими російськими братами...
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01.06.2021 17:53 Відповісти
Грана вата так до реформ і не візьметься. Все лише закон про мову постійно лізе "вдосконалити".
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01.06.2021 19:18 Відповісти
Дуже влучно сказано "хлопчики у засцяних штанцях"...
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01.06.2021 19:19 Відповісти
виродки (особи які втратили коріння роду) не заспокоюються, знову зазіхають на наше коріння, а значить і наше майбутнє
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01.06.2021 19:42 Відповісти
Это зеленое быдло будет на коленях стоять и жрать собственную печень
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01.06.2021 22:04 Відповісти
КОЛИ НАРОДА УКРАЇНИ ЗРОЗУМІЄ ЩО ВСІ ТІ ХТО ВИНИЩУЄ ВСЕ

УКРАЇНСЬКЕ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕННІ АБО ІЗОЛЬОВАНІ, бо
питання знищення всього українського це питання фізичного знищення
людей України.
Сталінське правління українців нічого не навчило ?
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01.06.2021 22:41 Відповісти
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 4731
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01.06.2021 22:44 Відповісти
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 6916
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01.06.2021 22:45 Відповісти
Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 5021
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02.06.2021 02:57 Відповісти
брехня.
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02.06.2021 05:18 Відповісти
Не знову хочуть, а знову намагаються. Хочуть вони цього завжди.
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02.06.2021 10:53 Відповісти
 
 