Проєкт "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову. ВIДЕО

Чому "слуги народу" так вперто не хочуть присутності української мови в медіа і на телебаченні? І до чого тут "Квартал"?

По гарячих слідах Марина Данилюк-Ярмолаева в свіжому "Без цензури" аналізує скандальні законопроєкти авторства Микити Потураєва, Євгенії Кравчук і Олександра Санченка, які пропонували відтермінувати норми закону про мову від 16 січня через карантин.

Витівка на цей раз провалилася, проте за включення цієї ганьби в порядок денний проголосували 204 депутати.

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