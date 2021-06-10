У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков. ВIДЕО

Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять утворення містечкових підрозділів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Говорить Великий ЛЬВІВ

"Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми повинні закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які будуть діяти не в інтересах української держави", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть як законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує прийняти профільний комітет, так і альтернативний.

Читайте також: Комітет Ради підтримав законопроєкти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності ЗСУ

Зазначимо, що Разумков 10-11 червня перебуває з дводенною робочою поїздкою у Львівській області.