"Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини. ВИДЕО

Нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням зробити дорогу на одній з вулиць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє прохання жителі Верхнього Карбуша виклали в спеціальному відеозверненні, яке було опубліковано у соцмережах.

"Шановна Ангело Меркель, сьогодні до вас звертаються жителі села Верхній Карбуш, яке було утворено на межі 19-20 століть російськими німцями. Звертаємося до вас по допомогу - зробити дорогу по вулиці Карбишева. З цим проханням ми зверталися в наші різні чиновницькі контори, уряд і уряд Росії з 2008 року. На жаль, наш уряд нас не почув... Тому ми звертаємося до вас, бо у нас багато людей, коріння у яких німецьке", - пояснили своє звернення до канцлера Німеччини жителі села.

Крім того, жителі Верхнього Карбуша розповіли, що їхня найстаріша і головна дорога ніколи не була асфальтована.

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