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"Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини. ВИДЕО

Нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням зробити дорогу на одній з вулиць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє прохання жителі Верхнього Карбуша виклали в спеціальному відеозверненні, яке було опубліковано у соцмережах.

"Шановна Ангело Меркель, сьогодні до вас звертаються жителі села Верхній Карбуш, яке було утворено на межі 19-20 століть російськими німцями. Звертаємося до вас по допомогу - зробити дорогу по вулиці Карбишева. З цим проханням ми зверталися в наші різні чиновницькі контори, уряд і уряд Росії з 2008 року. На жаль, наш уряд нас не почув... Тому ми звертаємося до вас, бо у нас багато людей, коріння у яких німецьке", - пояснили своє звернення до канцлера Німеччини жителі села.

Крім того, жителі Верхнього Карбуша розповіли, що їхня найстаріша і головна дорога ніколи не була асфальтована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Автор: 

Німеччина (7353) Меркель Ангела (1139) звернення (604) росія (65162)


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Топ коментарі
+26
И нефть, и газ, и лес дают навары -
Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)

"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 6562
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10.06.2021 13:10
+23
Обращение от русских к фашистам: Сделайте нам пожалуйста дорогу на улице названной в честь того, которого вы заморозили обливая холодной водой на морозе в фашистком концлагере. Сильно просим. ******** стыд!
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10.06.2021 13:38
+22
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 2177
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
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10.06.2021 13:25
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Интересно, Карбышев такой же вымышленный пропагандой совдепии персонаж, как и остальные, типа панфиловцев или широнинцев?
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10.06.2021 13:08 Відповісти
совдеповско-мацковская история постоена на дерьме... - на выкулупаных из дупы панфиловцев, про зою косматую, которую повешали те. кого она типа "защищала" от немцев, матч "смерти" в Киеве, где футболисты двух команд в обнимку празновали завершение матча и которых(наших) направляли работать на хлебзавод и на колбасный завод в качестве поощрения... и таких примеров немерянно. Зато истинные моменты истории, типа Корюковской трагедии "скромно" умолчали и таких примеров сотни...
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10.06.2021 13:23 Відповісти
Застрявші горе у времені
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10.06.2021 13:08 Відповісти
От же ж, фашисти. Не за тих їх діди воювали...
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Дурни. Просили бы лучше немецкого гражданства.
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10.06.2021 13:09 Відповісти
так не пойдёт, холопы должны на коленях просить ! и не важно у кого ...
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Меркель вам ничего не должна
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 4993
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10.06.2021 13:09 Відповісти
И нефть, и газ, и лес дают навары -
Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)

"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 6562
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10.06.2021 13:10 Відповісти
Вот гады..."Раньше думай о Родине, а потом о себе". Страна в окружении врагов,НАТО рвётся в Украину, а они со своей дорогой - Лаврентий Павлович.. Разберитесь!

"Сложно освободить дураков от цепей, которые они боготворят" Вольтер
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10.06.2021 13:11 Відповісти
это и есть лаптеногая кацапия.... и чего вас пеперло туда несчастных? еще и газу попросите.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 9496
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10.06.2021 13:14 Відповісти
ти дывы и без кокошников, и без балалайки...
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10.06.2021 13:25 Відповісти
В Сибири есть даже польские села, которые говорят на собственном польском, сильно отличающимся от оригинала.

"Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 5401
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10.06.2021 13:33 Відповісти
Звичайна польска
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10.06.2021 14:36 Відповісти
А бандЄрАвцеФ нЄту?
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10.06.2021 14:48 Відповісти
шмайсеров правда не хватает, но то такое.
ЗЕля уже попросил у Анжелы винтовок, можем помочь русским немцам
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10.06.2021 14:56 Відповісти
Не нужна вам дорога, все равно её пропьете.Просите оружие, ПТРК и ПЗРК чтобы на охоту в лес ходить
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10.06.2021 13:16 Відповісти
надо было валить от туда во время.... пока историческая родина принимала
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10.06.2021 13:16 Відповісти
Пошли вы в жёппу, обрусевшие придурки.
Когда эти так называемые немцы переезжают на ПМЖ в Германию, то трудно найти путинцев упористее, чем они.
Не каждый рязанский мужик будет так топить за путина и рашен-империю, как они.
Ну и сидели бы себе в рахе.
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10.06.2021 13:17 Відповісти
може просить им ,чтобы СС ввели и внукодедоваивалов на бутылки посадили
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10.06.2021 14:23 Відповісти
чё-то ржу.
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10.06.2021 13:17 Відповісти
неблагодарные холопы,повелитель мира для них и сирию и крым и палку-пугалку а они дорогу требуют.....оголтелая русофобия
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10.06.2021 13:21 Відповісти
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 2177
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
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10.06.2021 13:25 Відповісти
Обращение от русских к фашистам: Сделайте нам пожалуйста дорогу на улице названной в честь того, которого вы заморозили обливая холодной водой на морозе в фашистком концлагере. Сильно просим. ******** стыд!
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10.06.2021 13:38 Відповісти
Ну якби так, але в лютому 1945 не було морозів, може в холодильник запхали.
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10.06.2021 15:37 Відповісти
Типова кацапня. Як щось потрібне матеріальне, то вони одразу ж згадують своє коріння і починають вимагати щось у історичної батьківщини. А в інший час вони узкіє імперці. Це позорисько навіть не захотіло хоча б з папірця німецькою зачитати звернення. Хоча я розумію, що це лише така завуальована чєлобітная місцевим боярам, але для чого ця клоунада?
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10.06.2021 14:10 Відповісти
а почему не на коленях? какие-то неправильные кацапы.
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10.06.2021 14:17 Відповісти
Між іншим це реальна річ-Німетчина фінансово допомагає поселенням де більшість населення німецьке. Дивився док фільм про Болівію. Спочатку показували як живуть місцеві індіанці, потім , група заїхала в німетське містечко-виглядає як Швейцарія, так ось мер і сказав, що вони отримують допомогу із Німетчині.
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10.06.2021 14:23 Відповісти
Німців повно і в Аргентині, і в Уругваї. Але вони теж для фатерлянду немало роблять. То не попрошайки.
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10.06.2021 15:09 Відповісти
Якщо викреслити німців та їх досягнення з Московії, там реально в лаптях почнуть знов ходити.
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10.06.2021 15:35 Відповісти
как подаете челобитную, холопы??!!!!!!!!!!!!!!!! Царь ПУТЛЕР повелевает холопам лаптями грязь месить и не вякать, вокруг враги и в паРаше не до дорог!!!
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10.06.2021 14:23 Відповісти
Ангела, ввєді дАрогу!!! млятЪ
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась

Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол

Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелкими пугают
Дескать, подлые, летают
То у вас собаки лают
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели
Мы тарелки бьём весь год
Мы на них уже собаку съели
Если повар нам не врёт
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!

типа про это и писал Высоцкий
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10.06.2021 15:17 Відповісти
Який нахрен Верхній Карбуш, яка омська область, на форму Україні треба скидуватись.
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10.06.2021 15:33 Відповісти
ну всё правильно!..тока приписочку маленькую сделать..и помогите так же нашим братьям проживающим на Троещине и Русановке нам тоже водворах нужен асфальт..очень нужен и желательно тоже нашару
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10.06.2021 15:37 Відповісти
Німці з Троєщини не брати німцям з супердержави.
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10.06.2021 15:38 Відповісти
Да то не немцы, а самые что ни есть парашинские РАБЫ /у рабов нет национальности ибо они не граждане, а безответственное быдло/! Настоящие немцы сами себе и дома и дороги строят, содержат и себя и свои семьи, а не бьют челобитных боярам!
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10.06.2021 15:59 Відповісти
Оксюморон : "рускіє " і раптово німці ? До чого деградований розум дійшов...
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10.06.2021 16:38 Відповісти
Ну что тут сказать? Я не знаю, но на месте Ангелы, построил бы посёлок в Германии и забрал своих людей со всеми пожитками, с этой Богом проклятой земли.
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10.06.2021 17:02 Відповісти
Так они как приедут в Германию, в ближайший супермаркет побегут шнапс тырить...
У них немецкого 5 %, а 95% козломордого со скрепами..
Зачем Меркель это надо?
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10.06.2021 19:54 Відповісти
а може провести рейхферендум, та проголосувати за приєднання того села з околицями до фатерлянду?!
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10.06.2021 17:14 Відповісти
снова бастуют? вот же любят протестовать против барина
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10.06.2021 18:07 Відповісти
Навеяло, разница между там и здесь:
https://censor.net/ru/photo_news/404385/jiteli_sela_na_zakarpate_ne_dojdavshis_pomoschi_ot_gosudarstva_sami_zaasfaltirovali_vse_ulitsy_fotoreportaj

https://cfts.org.ua/news/2020/07/22/zhiteli_sela_na_zakarpate_vnov_samostoyatelno_zaasfaltirovali_dorogu_foto_59828
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10.06.2021 18:13 Відповісти
а чего не на немецком
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10.06.2021 19:54 Відповісти
Чому не використають Кримський прецидент і не проведуть референдум про приєднання до Німеччини?
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10.06.2021 22:25 Відповісти
___Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani
паспорта Германии.и НАТА вам поможет.А по -другому никак .....
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Газваген.
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11.06.2021 08:16 Відповісти
Сначала нужно уточнить, за кого проголосовала эта деревня.
Если за Пуйла и едросов, то нечего клянчить у Меркель.
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11.06.2021 08:38 Відповісти
Какие еще немцы...они все уехали в 90-х...
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11.06.2021 08:50 Відповісти
Это, случаем не пропагадна терроризма на рачке?! Шота я начинаю беспокоиться.
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11.06.2021 10:05 Відповісти
 
 