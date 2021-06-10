"Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини. ВИДЕО
Нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням зробити дорогу на одній з вулиць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє прохання жителі Верхнього Карбуша виклали в спеціальному відеозверненні, яке було опубліковано у соцмережах.
"Шановна Ангело Меркель, сьогодні до вас звертаються жителі села Верхній Карбуш, яке було утворено на межі 19-20 століть російськими німцями. Звертаємося до вас по допомогу - зробити дорогу по вулиці Карбишева. З цим проханням ми зверталися в наші різні чиновницькі контори, уряд і уряд Росії з 2008 року. На жаль, наш уряд нас не почув... Тому ми звертаємося до вас, бо у нас багато людей, коріння у яких німецьке", - пояснили своє звернення до канцлера Німеччини жителі села.
Крім того, жителі Верхнього Карбуша розповіли, що їхня найстаріша і головна дорога ніколи не була асфальтована.
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Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)
"Сложно освободить дураков от цепей, которые они боготворят" Вольтер
ЗЕля уже попросил у Анжелы винтовок, можем помочь русским немцам
Когда эти так называемые немцы переезжают на ПМЖ в Германию, то трудно найти путинцев упористее, чем они.
Не каждый рязанский мужик будет так топить за путина и рашен-империю, как они.
Ну и сидели бы себе в рахе.
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелкими пугают
Дескать, подлые, летают
То у вас собаки лают
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели
Мы тарелки бьём весь год
Мы на них уже собаку съели
Если повар нам не врёт
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
типа про это и писал Высоцкий
У них немецкого 5 %, а 95% козломордого со скрепами..
Зачем Меркель это надо?
https://censor.net/ru/photo_news/404385/jiteli_sela_na_zakarpate_ne_dojdavshis_pomoschi_ot_gosudarstva_sami_zaasfaltirovali_vse_ulitsy_fotoreportaj
https://cfts.org.ua/news/2020/07/22/zhiteli_sela_na_zakarpate_vnov_samostoyatelno_zaasfaltirovali_dorogu_foto_59828
паспорта Германии.и НАТА вам поможет.А по -другому никак .....
Если за Пуйла и едросов, то нечего клянчить у Меркель.