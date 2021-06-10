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Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів". ВIДЕО

Глава комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації та агломерації Тарас Білинський влаштував конфлікт з водієм київського трамвая, що перегородив йому дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білинський опублікував знімок, на якому видно, як йому перегородив дорогу трамвай. Білинський запевнив, що водій громадського транспорту свідомо його провокував на ДТП.

"Прошу керівництво транспортного департаменту КМДА допомогти розібратися в цій ситуації і вжити заходів. Свідки цієї ситуації готові дати інформацію. Нерви є у всіх, але правда вона одна", - написав Білинський в своєму Facebook.

Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів 01

Пізніше в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що саме Білинський є винуватцем інциденту, оскільки на своєму позашляховику перегородив проїзд для трамвая, намагаючись, в порушення правил дорожнього руху, здійснити лівий поворот із зустрічної трамвайної колії.

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Автор: 

КМДА (2370) ПДР (476) чиновник (802)


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Топ коментарі
+69
Таких мерзот багато з різними "корчками".
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10.06.2021 13:45
+44
Эх, простолюдины, вам ли понять заботы народных слуг? Вот едет он на золотой колеснице по трамвайной линии, полон надежд свершить дела благие для нас, как вдруг трамвай перед ним возникает!!! И рушатся все планы и спрашиваете вы, что сделал этот чиновник для нас десятки лет мучаясь на держпосадах? А что он может успеть, если везде ему путь к счастью народному перекрывают нерадивые трамваи или сотни машин по встречной полосе
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10.06.2021 13:49
+41
Причем тут цвет авто, если за рулём дебил?)
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10.06.2021 14:03
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реальний лось..ще й нахабний та ПДД не знає))) п. 11.9 ПДД Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

.11.8 По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків https://vodiy.ua/znaky/5/5.16/ 5.16 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.1/ 5.17.1 , Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.2/ 5.17.2 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.18/ 5.18 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.19/ 5.19 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками https://vodiy.ua/znaky/5/5.16 5.16 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935, https://vodiy.ua/znaky/5/5.18 5.18 Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів" - Цензор.НЕТ 7935 або розміткою https://vodiy.ua/rozmitka/1/1.18 1.18 .В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.
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10.06.2021 18:07 Відповісти
Осталось подождать уволит ли боксер это существо похожее на человека или своим все остальным закон.
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10.06.2021 18:50 Відповісти
Редкая мразь даже среди таких же мразей, считающих себя украинской "элитой".
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10.06.2021 18:56 Відповісти
брат кацапа -кацахол ,насрав та ще й і винного знайшов !
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10.06.2021 19:02 Відповісти
___есть волшебные слова для пассажиров трамвая;
мудак преградил нам Путь.Либо мы отступаем ,либо покажем достойный ответ.
(Записать на телефон извинения)
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10.06.2021 21:01 Відповісти
джип решил пободаться с трамваем.....
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10.06.2021 21:02 Відповісти
интересно, а роги джип себе не обломал?
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10.06.2021 21:04 Відповісти
Надо репост по Европе разослать, пусть люди посмотрят, какие чиновники долбодятлы в Украине водятся.
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10.06.2021 21:10 Відповісти
О, курво, воно ще й російською неписьменне! І це - держпосадовець?!.. На 40 слів і чотири речення, воно вжило одну (!) кому, і зробило, крім пунктуаційних, ще й орфографічні помилки!.. Як це перерозвидіти?!
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10.06.2021 21:20 Відповісти
тому, шо быдло необученно-невежественное...(((
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11.06.2021 01:34 Відповісти
я бы его сдвинул трамваем, не выясняя кто он такой вобще.
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10.06.2021 21:39 Відповісти
пусть потом в суд подает, бодается пять лет, и если выйграет - 20% от ОФИЦИАЛЬНОГО (минималка) дохода взыскивает.
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10.06.2021 21:41 Відповісти
Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации.........
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10.06.2021 23:43 Відповісти
Даю пораду як автомобіліст автомобілісту - трамвай завжди правий.
Я раз бачив як трамвай на невеликий швидкості в'їхав в авто - так от капота у того авто як і не було
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11.06.2021 02:15 Відповісти
дебил и психопат.
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11.06.2021 05:28 Відповісти
БЫДЛО Билинский
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11.06.2021 10:02 Відповісти
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