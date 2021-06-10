Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів". ВIДЕО

Глава комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації та агломерації Тарас Білинський влаштував конфлікт з водієм київського трамвая, що перегородив йому дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білинський опублікував знімок, на якому видно, як йому перегородив дорогу трамвай. Білинський запевнив, що водій громадського транспорту свідомо його провокував на ДТП.

"Прошу керівництво транспортного департаменту КМДА допомогти розібратися в цій ситуації і вжити заходів. Свідки цієї ситуації готові дати інформацію. Нерви є у всіх, але правда вона одна", - написав Білинський в своєму Facebook.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що саме Білинський є винуватцем інциденту, оскільки на своєму позашляховику перегородив проїзд для трамвая, намагаючись, в порушення правил дорожнього руху, здійснити лівий поворот із зустрічної трамвайної колії.

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