Чиновник КМДА Білинський на білому джипі, порушуючи ПДР, заблокував рух трамвая і поскаржився на водія: "Прошу транспортний департамент розібратися і вжити заходів". ВIДЕО
Глава комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації та агломерації Тарас Білинський влаштував конфлікт з водієм київського трамвая, що перегородив йому дорогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білинський опублікував знімок, на якому видно, як йому перегородив дорогу трамвай. Білинський запевнив, що водій громадського транспорту свідомо його провокував на ДТП.
"Прошу керівництво транспортного департаменту КМДА допомогти розібратися в цій ситуації і вжити заходів. Свідки цієї ситуації готові дати інформацію. Нерви є у всіх, але правда вона одна", - написав Білинський в своєму Facebook.
Пізніше в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що саме Білинський є винуватцем інциденту, оскільки на своєму позашляховику перегородив проїзд для трамвая, намагаючись, в порушення правил дорожнього руху, здійснити лівий поворот із зустрічної трамвайної колії.
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.11.8 По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків https://vodiy.ua/znaky/5/5.16/ 5.16 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.1/ 5.17.1 , , https://vodiy.ua/znaky/5/5.17.2/ 5.17.2 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.18/ 5.18 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.19/ 5.19 .
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками https://vodiy.ua/znaky/5/5.16 5.16 , https://vodiy.ua/znaky/5/5.18 5.18 або розміткою https://vodiy.ua/rozmitka/1/1.18 1.18 .В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.
мудак преградил нам Путь.Либо мы отступаем ,либо покажем достойный ответ.
(Записать на телефон извинения)
Я раз бачив як трамвай на невеликий швидкості в'їхав в авто - так от капота у того авто як і не було