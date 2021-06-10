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Повідомлено про підозру експрокурору, який запропонував за $70 тис. хабаря врятувати обвинуваченого в торгівлі наркотиками від в'язниці, - ДБР. ВIДЕО

ДБР повідомило про підозру експрокурору, який пропонував обвинуваченому за 70 тис. доларів США допомогти уникнути ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Наголошується, що слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру експрокурору одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури, який пропонував обвинуваченому у справі щодо збуту наркотиків допомогти уникнути ув’язнення.

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Встановлено, що правоохоронець обіцяв "вплинути" на прокурорів та суд щодо перекваліфікації справи про збут наркотиків на менш тяжкий злочин, який не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Експрокурор повідомив обвинуваченому, що для "впливу" йому потрібно передати 70 тис. доларів США, також він зажадав певну винагороду за свої "послуги посередника".

Також повідомляється, що експрокурору, який вимагав хабар, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4702) корупція (4683) прокуратура (3676) Хмельниччина (914) ДБР (3492)


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Конкуренция - прокуроры не дают судьям заработать, демпингуют
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10.06.2021 14:28 Відповісти
еще и сам предложил. Прокурор. Страна чудес.
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10.06.2021 14:43 Відповісти
Та який там запобіжний захід.До того діло не дойде.
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10.06.2021 14:56 Відповісти
 
 