Легковий автомобіль Audi на повному ходу протаранив вантажівку на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО камер спостереження
ДТП, яка сталася на Окружній дорозі в ніч на четвер, 10 червня, потрапила на відео камер спостереження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці патрульної поліції Києва. На записі видно, що в лівій крайній смузі стоїть вантажівка, за допомогою якої проводився демонтаж рекламних конструкцій. У цей автомобіль на повному ходу в'їжджає легковий автомобіль Audi. Перед зіткненням Audi збиває знаки, які попереджали про проведення робіт і вказували на об'їзд. На відео можна розглянути, що один із чоловіків, який проводив демонтаж рекламних конструкцій, за секунду до удару пішов у сторону.
Водій легкового автомобіля зазнав серйозних травм і був госпіталізований.
Топ коментарі
+19 Gal
показати весь коментар10.06.2021 16:21
+14 Лаур
показати весь коментар10.06.2021 16:42
+7 Георгий Мокрицкий #477138
показати весь коментар10.06.2021 16:08
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"Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вводять на даній ділянці дороги, більше ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба використовувати ступінчасте обмеження швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним установленням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 м до 200 м поза населеними пунктами та від 50 м до 100 м у населених пунктах."
или вообще без прав?
5
п. 11.2 и п.11.5 ПДД вам в помощь , а лучше весь раздел 11 перечитай там всё чётко расписано... даже про бориспольскую трассу..
З.Ы. знал бы да ещё и соблюдал бы на ауди пдд п.11.2 и п.11.5 ничего подобного не случилось...кстати о скорости судя по удару где-то 100-120 ...
То або заснув або стало погано або....
телефонный ********бизнессмен очень занятый человек...