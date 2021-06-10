Легковий автомобіль Audi на повному ходу протаранив вантажівку на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО камер спостереження

ДТП, яка сталася на Окружній дорозі в ніч на четвер, 10 червня, потрапила на відео камер спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці патрульної поліції Києва. На записі видно, що в лівій крайній смузі стоїть вантажівка, за допомогою якої проводився демонтаж рекламних конструкцій. У цей автомобіль на повному ходу в'їжджає легковий автомобіль Audi. Перед зіткненням Audi збиває знаки, які попереджали про проведення робіт і вказували на об'їзд. На відео можна розглянути, що один із чоловіків, який проводив демонтаж рекламних конструкцій, за секунду до удару пішов у сторону.

Водій легкового автомобіля зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

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