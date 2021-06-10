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Легковий автомобіль Audi на повному ходу протаранив вантажівку на Окружній дорозі в Києві. ВІДЕО камер спостереження

ДТП, яка сталася на Окружній дорозі в ніч на четвер, 10 червня, потрапила на відео камер спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці патрульної поліції Києва. На записі видно, що в лівій крайній смузі стоїть вантажівка, за допомогою якої проводився демонтаж рекламних конструкцій. У цей автомобіль на повному ходу в'їжджає легковий автомобіль Audi. Перед зіткненням Audi збиває знаки, які попереджали про проведення робіт і вказували на об'їзд. На відео можна розглянути, що один із чоловіків, який проводив демонтаж рекламних конструкцій, за секунду до удару пішов у сторону.

Водій легкового автомобіля зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

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Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466)


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Топ коментарі
+19
Ні, ну таку маленьку машинку зі стояночними вогнями, ввімкнутою аварійкою, виставленими сигнальними стовпчиками можна й не помітити. Дійсно...
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10.06.2021 16:21
+14
согласен надо было бетонных блоков поставить , а уж потом знаки...
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10.06.2021 16:42
+7
Права купил, издить не купил... (и ума тоже!)
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10.06.2021 16:08
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Не заметил.
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10.06.2021 16:05 Відповісти
Винні менти які розробляли схему обмеження швидкості та об'їзду, організатор робіт та робочі які огороджували місце робіт. Мали стояти як мінімум три знаки 3.29 які обмежують швидкість за 100м, 200м, 300м від початку об'їзду місця проведення робіт. А там не було жодного знаку який обмежує швидкість і попереджає водія о неможливості продовжувати рух в цій смузі.
"Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вводять на даній ділянці дороги, більше ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба використовувати ступінчасте обмеження швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним установленням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 м до 200 м поза населеними пунктами та від 50 м до 100 м у населених пунктах."
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10.06.2021 18:00 Відповісти
смсил наверное...
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10.06.2021 16:06 Відповісти
Права купил, издить не купил... (и ума тоже!)
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10.06.2021 16:08 Відповісти
Реклама двигатель торговли! Просто ее очень много.
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10.06.2021 16:08 Відповісти
Билинский ?
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10.06.2021 16:09 Відповісти
водило конечно рас...издяй. но, где предупредительные маяки, ограждения и тд?
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10.06.2021 16:12 Відповісти
Ні, ну таку маленьку машинку зі стояночними вогнями, ввімкнутою аварійкою, виставленими сигнальними стовпчиками можна й не помітити. Дійсно...
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10.06.2021 16:21 Відповісти
я написав що він рас....здяй, але на такій трассі аварійки та грязного знака на асфальті не достатньо.
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10.06.2021 16:24 Відповісти
Таке враження, що він взагалі на дорогу не дивився, щоб фуру не помітити. Можна проґавити, коли хтось перед тобою різко зупиниться, а ще й без будь якого світла, а тут?
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10.06.2021 16:27 Відповісти
согласен надо было бетонных блоков поставить , а уж потом знаки...
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10.06.2021 16:42 Відповісти
Мало того, там знак аварійної як коняка. Аж іскри йшли.
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10.06.2021 16:23 Відповісти
а какого вообще в крайней левой пистовать с превышением ...
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10.06.2021 16:27 Відповісти
как раз крайний левый предназначен для скорости и не очень то он и пистовал. скорость была нарм. просто поймал ворону или чего то вмазал. а рекламщики не правы 100% знак на метров 50 нужно относить и с маяком тем более ночью. может и среагировал бы. если конечно не обдолбленный.
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10.06.2021 18:18 Відповісти
вы это сейчас серьёзно или прикольнулись ?
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10.06.2021 18:20 Відповісти
в чем увидели прикол
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10.06.2021 18:30 Відповісти
"как раз крайний левый предназначен для скорости" , права за сало получал как и он ?

или вообще без прав?
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10.06.2021 19:02 Відповісти
не знаю кто ты..... у меня все категории кроме мотоциклов. за спиной больше миллиона км. права получил в 1984 году. выедь из киева на борисполь и увидешь какой ряд для чего. а на такой дороге знак не менее 40 метров. ночью, норм. люди относят его за 100м. то что водило мудак я писал а то что рекламщики создали такую ситуацию, их вина 100%
5
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10.06.2021 20:23 Відповісти
ха, я так и знал что ты - сталичный и будешь приводить пример "бориспольской" ...
п. 11.2 и п.11.5 ПДД вам в помощь , а лучше весь раздел 11 перечитай там всё чётко расписано... даже про бориспольскую трассу..
З.Ы. знал бы да ещё и соблюдал бы на ауди пдд п.11.2 и п.11.5 ничего подобного не случилось...кстати о скорости судя по удару где-то 100-120 ...
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10.06.2021 20:51 Відповісти
живу 295 км от одесского моста. а ти ты наверное такой же рекламщик или дорожник. вижу мы начинаем спорить а я этого не люблю. про ауди писать не буду, он не прав..... но еще болше не прав организатор работ. все, пока
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10.06.2021 21:05 Відповісти
Для какой скорости? В Киеве окружная едет 50 км/ч.
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10.06.2021 21:11 Відповісти
А що без знаків ви фуру не побачите (це при тому що дорога освітлюється!!!!)???
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10.06.2021 21:45 Відповісти
Камікадзе...
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10.06.2021 16:15 Відповісти
А что у него за искры были из под днища за секунду до столкновения?
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10.06.2021 16:20 Відповісти
Знак аварійної зніс, от і іскрило.
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10.06.2021 16:22 Відповісти
на самом деле "искрил" водила!
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11.06.2021 03:26 Відповісти
Даже не тормозил
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10.06.2021 16:23 Відповісти
Вангую более 1.5 промилля
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Реальный краш тест!!!
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Водій вижив при ТАКОМУ? Справжня реклама Ауді
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10.06.2021 16:33 Відповісти
Он не очень-то и рад что выжил.
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10.06.2021 17:10 Відповісти
Не заметил! Напомнило анекдот: - Мой адвокат на суде смог доказать,что при скорости движения свыше 200км/с,знака ограничения скорости 40км/с ПРОСТО НЕ ВИДНО. P.P.S.S. просто не заметил, главное хорошего адвоката найти.
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10.06.2021 16:44 Відповісти
Робітник у сорочці народився.
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10.06.2021 17:03 Відповісти
можливо був втомлений і відволікся на щось дріб'язкове. не передбачив можливість наявності перешкоди в цій дорожній ситуації. Навряд чи хтось зустрічав із коментаторів за свій вік під час руху стоячу фуру в крайній лівій полосі.
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10.06.2021 17:04 Відповісти
Грузовик весь в светоотражателях, моргает аварийка, жёлтые проблесковые маячки коммунальщиков - надо очень задуматься, чтобы не среагировать.
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10.06.2021 17:13 Відповісти
пля стояча автівка може бути в БУДЬ-ЯКІЙ смузі. Як це можна не побачити?
То або заснув або стало погано або....
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10.06.2021 21:46 Відповісти
Грузовик в последнем ряду? Предупреждающие знаки нужно выставлять за километр, а не 50м.
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10.06.2021 17:22 Відповісти
вейз в помощь
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04.12.2021 18:48 Відповісти
ну, летел...ну виноват...а вы видели как обозначают дорожные работы в Европе, например? Тем более в ночное время
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10.06.2021 17:52 Відповісти
Его даже не ослепили...он телефонный ******** бизнессмен очень занятый человек...
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10.06.2021 17:58 Відповісти
Кидай тормоза уходь вправо , не зміг горе
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10.06.2021 18:06 Відповісти
или штурвал на себя и вверх!))
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10.06.2021 19:01 Відповісти
не в телефон нужно смотреть а на дорогу.....
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10.06.2021 18:23 Відповісти
може серце прихватило або заснув за кермом
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10.06.2021 21:47 Відповісти
 
 