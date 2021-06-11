У межах ініціативи "Допомога Схід" для лікарень Донбасу прибуло медичне обладнання на 8 млн грн, - Наєв. ВІДЕО+ФОТО

До Краматорська двома автопотягами доставлено медичне майно вартістю понад 8 млн гривень. Гуманітарний вантаж надійшов в Україну з Франції в межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід".

Про це повідомила служба зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив засновник ініціативи "Допомога Схід", командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, це майно вже незабаром буде розподілене між військовими госпіталями та цивільними закладами охорони здоров’я, що розташовані в населених пунктах, наближених до лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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- Після розвантаження автопотягів та своєчасного розмитнення, гуманітарну допомогу отримають перинатальний центр та міські клінічні лікарні Краматорська, Мирнограда та Торецька, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, а також Військово-медичні клінічні центри Східного та Північного регіонів, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, нове медичне обладнання допоможе максимально полегшити й пришвидшити лікування та реабілітацію пацієнтів. Особливо тих, хто відновлюється після тяжких захворювань, травм чи складних операцій.

- Все обладнання сучасне та має високі технічні характеристики. Крім того, воно дозволить лікарям впроваджувати нові методи діагностики та лікування, а також надавати медичну допомогу юним жителям регіону на більш високому рівні, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Варто зазначити, що надання сучасного обладнання, створення комфортних умов для маленьких пацієнтів при отриманні медичної допомоги є пріоритетними напрямками роботи стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід", яку у квітні 2018 року започаткував генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За цей час до її впровадження в життя, долучилися Асоціація "Медична та Благодійна Допомога Франція - Україна" (керівник Діана Дольс) та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченко.

Зазначений проєкт на Донеччині підтримав народний депутат України Максим Єфімов, директор Благодійного фонду "Наш Краматорськ" Олександр Шевченко, міський голова міста Краматорськ Олександр Гончаренко та голова правління БО "Проект Варнави" Володимир Любовецкий.







