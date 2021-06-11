Київський безпековий форум проводить молодіжні збори: Як об'єднати національні сили України для євроатлантичної мети. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Київський безпековий форум проводить молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На форумі спікерами будуть:
- глава Форуму Арсеній Яценюк;
- заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк;
- віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- п'ятий президент України Петро Порошенко;
- нардепка "Європейської Солідарності", глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голосу" Сергій Рахманін;
- журналіст Віталій Портников;
- директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.
Мета безпекового форуму - звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії в Альянс.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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Остаётся только Третий Рейх заменить на рашу.