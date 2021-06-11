Київський безпековий форум проводить молодіжні збори: Як об'єднати національні сили України для євроатлантичної мети. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На форумі спікерами будуть:

- глава Форуму Арсеній Яценюк;

- заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк;

- віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

- п'ятий президент України Петро Порошенко;

- нардепка "Європейської Солідарності", глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе;

- нардеп "Голосу" Сергій Рахманін;

- журналіст Віталій Портников;

- директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Мета безпекового форуму - звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії в Альянс.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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