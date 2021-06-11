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Київський безпековий форум проводить молодіжні збори: Як об'єднати національні сили України для євроатлантичної мети. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На форумі спікерами будуть:

- глава Форуму Арсеній Яценюк;
- заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк;
- віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- п'ятий президент України Петро Порошенко;
- нардепка "Європейської Солідарності", глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голосу" Сергій Рахманін;
- журналіст Віталій Портников;
- директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Мета безпекового форуму - звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії в Альянс.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум проведе щорічні молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України

Автор: 

НАТО (6443) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Загремим под панфары?
"Третий рейх, пользуясь поддержкой хозяев Запада, заинтересованных в скорейшем восстановлении военно-экономической мощи Германской империи, чтобы бросить её в «крестовый поход» на Восток, на СССР-Россию, быстро ликвидировал ограничения Версальской системы и начал округлять свои владения за счёт соседей."

Остаётся только Третий Рейх заменить на рашу.
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11.06.2021 11:24 Відповісти
 
 