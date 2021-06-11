Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков. ВIДЕО

Українська влада може почати обговорення питання про відновлення поставок води на окуповану територію АР Крим лише в разі точного розуміння, на які поступки готова піти Російська Федерація, вважає голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Мені хотілося б чути це все-таки не від спікера ТКГ, а від тих, хто набагато більше заглиблений у цей процес. Теоретично можливо все, але треба розуміти всю палітру наявних питань. Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови. Це непрофесійно, а я намагаюся непрофесійні моменти не коментувати", - заявив Разумков на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна

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Як повідомлялося, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Телеграф" сказав, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води в Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії. Арестович уточнив, що воду в Крим "можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших (українських. - Ред.) умовах".

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Міністерство закордонних справ України зі свого боку заявило, що воду з материкової України буде подано в деокупований Крим, і нагадало, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова.