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Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков. ВIДЕО

Українська влада може почати обговорення питання про відновлення поставок води на окуповану територію АР Крим лише в разі точного розуміння, на які поступки готова піти Російська Федерація, вважає голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Мені хотілося б чути це все-таки не від спікера ТКГ, а від тих, хто набагато більше заглиблений у цей процес. Теоретично можливо все, але треба розуміти всю палітру наявних питань. Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови. Це непрофесійно, а я намагаюся непрофесійні моменти не коментувати", - заявив Разумков на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна

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Як повідомлялося, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Телеграф" сказав, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води в Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії. Арестович уточнив, що воду в Крим "можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших (українських. - Ред.) умовах".

Також читайте: Влада України знову може дати воду до Криму, - Арестович

Міністерство закордонних справ України зі свого боку заявило, що воду з материкової України буде подано в деокупований Крим, і нагадало, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова.

Автор: 

Крим (14147) водопостачання (833) вода (1178) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+125
Подача воды в Крым - это признание его российским, какие уступки?
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11.06.2021 12:53
+110
Вот зебилы и получите. Ни разу не предатель? Правда, недоумки?
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11.06.2021 12:53
+98
Пора розганяти Раду за одні тільки розмови про подачу води в Крим!
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11.06.2021 13:04
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шоза гнилой базар
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11.06.2021 19:34 Відповісти
шо оно мелет ватное зеленое!
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11.06.2021 19:46 Відповісти
Очень хорошо, что Разумков вскрылся до выборов с такой предательской позицией.
Гораздо хуже, выбирать кота в мешке, а потом он выдает перлы после выборов.
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11.06.2021 20:50 Відповісти
Торговці повітрям і водою.Ну не можуть вони бути патріотами України.Не можуть. Батьки виховали їх совками. А свого розуму немає, хоча прізвище наче розумне...
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11.06.2021 21:08 Відповісти
За цю хвору падлюку почали забувати,ось воно і вилізло зі своїм висєром прямісенько з кацапської сраки.
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11.06.2021 21:39 Відповісти
поступка одна- український прапор над кримом
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11.06.2021 21:46 Відповісти
А давай еще отдадим твоих родных в рос.тюрмы вместе сводой?!
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11.06.2021 21:47 Відповісти
Баран ****....
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11.06.2021 21:47 Відповісти
Все намного хуже , агент ботексного и возможно один из будущих кандидатов в президенты Украины .
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12.06.2021 09:37 Відповісти
Напевно, таке може говорити тільки недруг України???! А як же ж бути з анексією Криму, тисячі забитих українців на Донбасі, втертись...?Гуманітарна катастрофа???Та для таких агресорів як РФ є міжнародні закони , в яких вся відповідальність за стан речей на окупованих територіях лежить на окупанті! " Дабы неповадно было анексировать!"".А вони як захоплювали, що не знали, що води не буде, чи розраховували на деяких політичних "українських", "дєятєлєй"?Бабло....?" А віддавали ж через те , що РФ економічно не справлялась з Кримом, через що і передали рішенням Верховного Совета РФ... Воду треба подавати тільки в український Крим...?!
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12.06.2021 13:05 Відповісти
Да там вся провластная"зелень"из штанов аж выпрыгивает так хочет дать днепровскую водицу оккупанту..Сей своре до одного места,что на п-острове развернута мощнейшая армейская и флотская группировка раши очень нуждающаяся в водопое..
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11.06.2021 22:00 Відповісти
зеленая плесень ...
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11.06.2021 22:41 Відповісти
1. Крим це Україна!
2. Разумков та Зе пензлюють до Ростова.
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11.06.2021 22:49 Відповісти
А есть ли смысл даже после деокупации туда шото подавать?...татарам скотоводство, украинцам рыбфермы, государству дома отдыха и санатории...кацапам запоребрик...
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11.06.2021 23:05 Відповісти
Вчера смотрела Новини на 5 канале и показали, что дамба потихоньку протекает и разрушается. Если это произойдет и ее прорвет. имиджу страны будет нанесен непоправимый ущерб! А рашка и крымчане из трусов будут выпрыгивать
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11.06.2021 23:45 Відповісти
ее перекрыть - дело 1 дня
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12.06.2021 11:53 Відповісти
Тільки спробуй!!!
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11.06.2021 23:54 Відповісти
Вот о чем этот подонок блеет.

Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .

Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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12.06.2021 01:38 Відповісти
По миллиону каждому депутату для начала.
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12.06.2021 02:36 Відповісти
Хто піде на любі торги по питанню води у Крим-до стінки і кулю в лоб.
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12.06.2021 03:26 Відповісти
вже купували вугілля з Донбасу. Тобто купували у окупанта своє власне вугілля. Тепер ще воду у Крим подадуть. Ніяких компромісів. Повна деокупація Криму!!! Деокупація Донецька та Луганська!!!
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12.06.2021 03:29 Відповісти
Подача воды в Крым равно отказ от него. С росии даже санкции будут сняты. Если тебе самому ***** твоя судьба, то кому она будет не *****? Зелёненькие - сборище предателей.
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12.06.2021 07:45 Відповісти
По моему кое кто из"зелененьких"-просто агенты путина
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12.06.2021 17:59 Відповісти
Скажу більше -
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 2383
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13.06.2021 00:42 Відповісти
Запомните дети: на Юге земля - ничто, вода - всё. Захват Крыма без воды сделал ***** лузером и клоуном. Подать воду означает сдать Крым. Скажу больше: это означает сдать Херсон, вся экономика которого сейчас держится на избытке воды.
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12.06.2021 07:57 Відповісти
Дегенерату, Україна подасть воду в Крим при 1 умові - якщо маскальські військові і вся маскальня забереться з території українського Криму
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12.06.2021 07:59 Відповісти
Та Кубані
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12.06.2021 12:52 Відповісти
Для полного счастья вате недостает голосов депутатов из Крыма и оккупированной части Донбасса чтобы полностью заблокировать вступление Украины в цивилизованные европейские структуры: НАТО и ЕС.
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12.06.2021 08:10 Відповісти
У піонера Разумкова вже є своя вода? Чи Україна стала іграшкою у його руках? Звідки прийшов - туди і засунуть.
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12.06.2021 09:11 Відповісти
Вважаю,що розмови держпосадовців про подачу води в окупований Крим слід розцінювати як державна зрада.
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12.06.2021 10:13 Відповісти
Мудаки морально готовят народ к тому, что будут сдавать Украину россиянам под видом движения вперед.
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12.06.2021 10:21 Відповісти
уху ели?
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12.06.2021 10:54 Відповісти
Окно Овертона, стадия дискуссии
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12.06.2021 11:06 Відповісти
разумков. ми скоріш утопим тебе в т ому каналі аніж вода побіжить в расейський крим...гавно еврейско кацапське..не тобі торгувати украіною ********.
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12.06.2021 11:14 Відповісти
Дебіл
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12.06.2021 11:21 Відповісти
Хто прийме рішення про початок поставок води до крисячого пів. острова - труп , і не в політичному , а в фізіологічному сенсі.
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12.06.2021 11:23 Відповісти
Рузумков - тупа мокшанська консерва! Слава ЗЕбаранам, що привели його до влади!
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12.06.2021 11:24 Відповісти
Навіть можливість така сама по собі не можлива, хіба що в кремлі сидять зовсім не далекоглядні люди. Україна може в будь-який момент як відкрити так і перекрити вентиль і не важливо які вона зобов'язання підпише. З тої сторони це прекрасно розуміють, вони також розуміють, що якщо вони підуть на серйозні поступки в розумінні України, як то повне виведення своїх збройних сил та техніки, вони не зможуть якщо що це відкотити назад, як вентиль з водою. Тому на такий обмін поступками в здоровому глузді не підуть нізащо. Тема піднімається хіба що для того щоб позлити певну аудиторію в середині України от і все.
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12.06.2021 11:32 Відповісти
Не верьте украинским политикам, они все прикормлены американцами и врут вам! В Крыму воды достаточно, а на Донбассе жизнь прекрасна. Перестали кормить западную Украину и теперь живут припеваючи. А то, что вам говорят, то все ложь!
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12.06.2021 11:39 Відповісти
...Шура - пилите гири!))))
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12.06.2021 11:44 Відповісти
Пилите шура, пилите...!
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12.06.2021 11:49 Відповісти
как какие???, чумадан зелени тебе занесет....
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12.06.2021 11:43 Відповісти
разумков, чмо пучеглазое, Ростов ждет!!! А краще шибениця!
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12.06.2021 11:51 Відповісти
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения"© (Марк Твен)
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12.06.2021 11:52 Відповісти
На РФ-ії всі політики кричать, що "вопрос Крыма закрыт и не обсуждается"! А Зе-пацани, невпинно пропонують Пу-пацанам, різноманітні проєкти угод подачі води в Крим. І вже готові Офіційно здати Крим під військові бази РФ-ії і забезпечити їх водою. А наші виборці, "мудрі і працьовиті", звичайно підтримають такі плани, переобравши Зе-какая-разніца, на другий термін. Офіс Конспіролога.
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12.06.2021 11:53 Відповісти
Гандони, що голосували за Зеленського, ви вже усвідомили, що ви гандони? Ваша тупість гірше зради.
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12.06.2021 12:06 Відповісти
Ну, що він меле!??
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12.06.2021 12:49 Відповісти
Это заявление - измена Украине в прямом эфире... И понятно что это озвучка хотелок недоразумения-президента и тщательная работа лубянского ермака.
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12.06.2021 13:54 Відповісти
Если под "уступками" Разумков имеет ввиду возврат Крыма, отвод рашистских наемников из всех оккупированных территорий и выдачу на суд Путлера и его прихвостней, то можно согласиться с возобновлением водоснабжения, если что-то другое, то Разумкову следует определиться, где ему будет лучше - в Ростове или Воронеже.
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12.06.2021 14:48 Відповісти
У Ростові йому рідніше у самий раз )
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13.06.2021 00:40 Відповісти
точное понимание В РОТ ТЕБЕ ДАСТ РАССЕЯ ТВОЯ!!! разумков "*********"
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12.06.2021 15:19 Відповісти
Странно как то РЕИНТЕГРАЦИЮ и РЕПАРАЦИИ называть уступками
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12.06.2021 16:06 Відповісти
Разум хоть и рыг , но вроде ж признаки ума раньше подавал , а тут на тебе , под Осла косить начал. Допустим ***** возвращает Донбасс без всяких условий , что само по себе уже трендец , бо бабок на его восстановление нет и не кто не даст , но то фиг с ним . Надо будет подписывать договор о подаче воды с крымскими властями , а это всего навсего , ДЕ ЮРЕ ПРИЗНАНИЕ КРЫМА РОССИЙСКИМ,
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12.06.2021 16:15 Відповісти
ЛЮДЯМ КАК ВОДА НЕОБХОДИМО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ !!!
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12.06.2021 17:34 Відповісти
В ТОТ ЧИСЛЕ ТАКИХ КАК РАЗУМКОВ !!!
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12.06.2021 17:35 Відповісти
Що ця наволоч ригівська несе?
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12.06.2021 18:36 Відповісти
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 8905
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12.06.2021 19:10 Відповісти
Зескот таки сдаст Украину с потрохами
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12.06.2021 20:39 Відповісти
И недорого возмет
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12.06.2021 20:40 Відповісти
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 7421.
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12.06.2021 21:43 Відповісти
ПРОПОНУЮ ПУСТИТИ РАЗУМКОВА У КРИМ ЗАМІСТЬ ВОДИ
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 3672

Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 2239
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13.06.2021 00:39 Відповісти
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 234
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13.06.2021 00:43 Відповісти
- Изя, одолжите мне сто рублей.
- Хаим, я могу дать только пятьдесят рублей.
- Хорошо, пятьдесят будете мне должны.
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13.06.2021 09:37 Відповісти
Уходят с Донбасса плюс репарации за уничтоженную инфраструктуру и пускают нас в Крим, и здесь начнуться переговори, курс рубиля уже стал меньше 3, с таким трендом будет меньше четирех и пяти к Гривне.
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13.06.2021 09:40 Відповісти
Яка вода в Крим? Зелена тварюка вода в Крим має бути подана ТІЛЬКИ після деокупації !!!!
Понабирали зебілоїди ватників. підораші НІХТО і НІЧОГО не мішає опріснювати солону воду. Дорого? треба руцьким свиням думати ДО анексії. А цю потвору потрібно гнати з посади. Понабрали ватників та любітелей руцкага міра в зебільну команду.
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13.06.2021 10:03 Відповісти
Агент Люся закинув наживку, а "какая разница" зразу ж клюнула. Давайте воду окупантам, бо це в них велика проблема там. Потім можете кримські платформи засунути собі в одне місце.
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13.06.2021 12:54 Відповісти
И на какие-же уступки? ) Или это такой тонкий троллинг от "Молодых регионов"?
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13.06.2021 13:58 Відповісти
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 1273
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13.06.2021 14:32 Відповісти
Да пейте - нам не жалко:
Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков - Цензор.НЕТ 4185
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13.06.2021 14:38 Відповісти
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