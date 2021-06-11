Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков. ВIДЕО
Українська влада може почати обговорення питання про відновлення поставок води на окуповану територію АР Крим лише в разі точного розуміння, на які поступки готова піти Російська Федерація, вважає голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
"Мені хотілося б чути це все-таки не від спікера ТКГ, а від тих, хто набагато більше заглиблений у цей процес. Теоретично можливо все, але треба розуміти всю палітру наявних питань. Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови. Це непрофесійно, а я намагаюся непрофесійні моменти не коментувати", - заявив Разумков на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна
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Як повідомлялося, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Телеграф" сказав, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води в Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії. Арестович уточнив, що воду в Крим "можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших (українських. - Ред.) умовах".
Міністерство закордонних справ України зі свого боку заявило, що воду з материкової України буде подано в деокупований Крим, і нагадало, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова.
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Гораздо хуже, выбирать кота в мешке, а потом он выдает перлы после выборов.
2. Разумков та Зе пензлюють до Ростова.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
- Хаим, я могу дать только пятьдесят рублей.
- Хорошо, пятьдесят будете мне должны.
Понабирали зебілоїди ватників. підораші НІХТО і НІЧОГО не мішає опріснювати солону воду. Дорого? треба руцьким свиням думати ДО анексії. А цю потвору потрібно гнати з посади. Понабрали ватників та любітелей руцкага міра в зебільну команду.