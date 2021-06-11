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Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР". ВIДЕО

Найближчий прихильник луганського терориста Мозгового, громадянин Росії, учасник агресії проти України, начальник контррозвідки бригади російських найманців "Призрак" Андрій Козлов розповів про тортури і вбивства в катівнях "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Козлов був заарештований соратниками через два тижні після вбивства Мозгового і шість років провів у луганських тюрмах.

"Спочатку я був поміщений в ізолятор тимчасового утримання Ленінського РВВС Луганська. Уявіть собі ситуацію: 4-5 годин ранку, в камеру вриваються, у двір ізолятора, ставлять на коліна, приставляють ствол до голови. Один з цих людей походжає переді мною з телефоном в руках і фраза одна, що зараз надійде підтвердження наказу про розстріл і навіщо ти потрібен. А вранці приїжджає слідчий і головна вимога ... - визнання провини в тому, чого я не робив ... в одні і ті ж камери закидали, я по-іншому не скажу, і кримінальників, і ополченців, і тих, хто цих кримінальників ловив ... Мені це коштувало двох видалених ребер і пошкодження печінки. З 16-го по 17-й рік "МВС ЛНР" практично проводило тренування на людях. Спецпідрозділи луганського "управління виконання покарань" заходили в СІЗО, виганяли камери в коридор і просто били. Люди дійсно боялися - крок вправо, крок вліво і били до напівсмерті, а іноді і до смерті. Причому, всі ці смерті приховуються, маскуються під природні причини. Часто вмирали після побиття від травм - через день-два", - розповів Козлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6694) катування (599) росія (65162) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+55
куди б не влізла паРаша - все перетворить на концтабір
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11.06.2021 13:18
+39
сповідь цієї мавпи ще раз доводить, що вони навіть не тварини, вони - потвори..
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11.06.2021 13:19
+31
Ему что,посочувствовать? Не грохнули там же-уже печалька. Стадо подонков и тварей.
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11.06.2021 13:18
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куди б не влізла паРаша - все перетворить на концтабір
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11.06.2021 13:18 Відповісти
То есть, местные не причём?
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11.06.2021 14:09 Відповісти
Не дуже. Їх думку ніхто особо й не питає.
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11.06.2021 16:04 Відповісти
А они там принимают решения? Кто с их мнением считается? Точно так же и в Крыму...
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11.06.2021 22:07 Відповісти
Отбеливаем главный источник зла?
На местных дебилов хотите ответственность переложить?
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13.06.2021 00:57 Відповісти
Боже упаси, там отбеливать бесполезно и не имеет смысла. Скорее, чтобы не забывать кто есть ху.
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13.06.2021 15:56 Відповісти
Ему что,посочувствовать? Не грохнули там же-уже печалька. Стадо подонков и тварей.
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11.06.2021 13:18 Відповісти
Сочувстовать не нада, нада танцевать!!!!
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1256

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1771
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11.06.2021 15:11 Відповісти
НЕ КОЗЛОВ А КОЗЕЛ,,
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11.06.2021 21:49 Відповісти
сповідь цієї мавпи ще раз доводить, що вони навіть не тварини, вони - потвори..
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11.06.2021 13:19 Відповісти
Як найдальше від рашисстов у всіх напрямках та стіна як Ізраїль має на кордоні з дикими рашисстами!
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11.06.2021 16:06 Відповісти
вони виродки
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11.06.2021 18:18 Відповісти
эта мразь хлебнула "русскаваг мирка", который она приехала строить в Украину..
в итоге, туберкулез, отбиты почки, печень, повреждения мозга, удалены два ребра, и куча других болячек..
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11.06.2021 13:22 Відповісти
таки да, не любит Господь казларогих!
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13.06.2021 22:06 Відповісти
Навіть кацап шокований шо там витворяють лугандони.
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11.06.2021 13:22 Відповісти
ТАМ ТАКІ ЯК ВІН,
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11.06.2021 21:50 Відповісти
Вы только вслушайтесь Верховный су ЛНР. У макак из банановой республики даже Верховный суд есть.
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11.06.2021 13:25 Відповісти
Ага, тройка: Кабан, Сопля и Косой.
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11.06.2021 13:38 Відповісти
Не обижай макак, быдлота из рф или лнр, макаки предки, говорят а эти из дерьма.
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11.06.2021 13:50 Відповісти
Щас расплачусь!
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11.06.2021 13:32 Відповісти
это попучленец-"контрразвеччик" должно знать, что ему и на территории ********* он в небезопасности.
а если конкретнее,либо фсб вальнет,либо наши люди.
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11.06.2021 13:34 Відповісти
Поделом, питару. За что боролся, на то и напоролся
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11.06.2021 13:35 Відповісти
"Вот хохлов пытать - это во имя царя и отечества, а нас-то за что?" (с)
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11.06.2021 13:35 Відповісти
Российский террорист Козлов: жуткие пытки и убийства в тюрьмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3616
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11.06.2021 13:36 Відповісти
Ось за це я став ненавидіти рюських баб! Потаскухи кончені!
Смерть кацапоїдам! В полон не брати і вирізати на місці!!!
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6589
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11.06.2021 13:37 Відповісти
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1329
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11.06.2021 13:38 Відповісти
сколько костей в теле человека? кажется 215, или около того. Осталось еще две сотни. Еще все впереди
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11.06.2021 13:47 Відповісти
И это ради чего ничтожества под танки украинские бросались, лишь бы не украинская власть, а кацапы ими правили?
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11.06.2021 13:49 Відповісти
російський терорист - кого?
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11.06.2021 13:58 Відповісти
ну и кто виноват? Вообще не жалко.
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11.06.2021 14:05 Відповісти
во все дыры тебя отыметь надо было!), а верховный суд лэнеерии тебя б оправдал!)))
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11.06.2021 14:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26839943.html Russia 2021

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4940

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7778

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3886

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8229

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7071
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11.06.2021 14:59 Відповісти
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8109

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3192

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3001

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6356
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11.06.2021 15:00 Відповісти
Вот тут не нада, навальный сам прилетел шобы сесть в тюрму, еще говорил: "мальчик водочки нам принеси". Так шо я б за Леху не вписывался бы...
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 767
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11.06.2021 15:14 Відповісти
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11.06.2021 15:16 Відповісти
Баба евойная говорила, токмо парик не сняла...
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11.06.2021 22:44 Відповісти
Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7028

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2485

Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5956

https://www.facebook.com/gennadiy.kurochka/posts/10159962582703338 Gennadiy Kurochka
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11.06.2021 15:01 Відповісти
Говоря простым языком - так называемых ополченцев-сепаров пытали как в сталинском гулаге. Знали бы лучше историю то сидели бы дома.
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11.06.2021 15:16 Відповісти
Фамилии у этих всех козлов характерные
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11.06.2021 16:09 Відповісти
Надіюсь, що 6 років в Луганську на підвалі пішли цьому дебілу на користь)
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11.06.2021 16:16 Відповісти
Жаль, что такие патриоты парашии как зеленский, бужанский, разумков, дерьмак, татаров, портнов, лукаш, бондаренко, не попадают в тюрьмы лнр.
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11.06.2021 17:21 Відповісти
Шкода що неприбили цю підлу тварину.
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11.06.2021 21:27 Відповісти
сейчас зарыдаю...
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11.06.2021 22:40 Відповісти
там резинова БОМБА потрібна...
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12.06.2021 03:15 Відповісти
 
 