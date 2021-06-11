Російський терорист Козлов: моторошні катування і вбивства в тюрмах "ЛНР". ВIДЕО

Найближчий прихильник луганського терориста Мозгового, громадянин Росії, учасник агресії проти України, начальник контррозвідки бригади російських найманців "Призрак" Андрій Козлов розповів про тортури і вбивства в катівнях "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Козлов був заарештований соратниками через два тижні після вбивства Мозгового і шість років провів у луганських тюрмах.

"Спочатку я був поміщений в ізолятор тимчасового утримання Ленінського РВВС Луганська. Уявіть собі ситуацію: 4-5 годин ранку, в камеру вриваються, у двір ізолятора, ставлять на коліна, приставляють ствол до голови. Один з цих людей походжає переді мною з телефоном в руках і фраза одна, що зараз надійде підтвердження наказу про розстріл і навіщо ти потрібен. А вранці приїжджає слідчий і головна вимога ... - визнання провини в тому, чого я не робив ... в одні і ті ж камери закидали, я по-іншому не скажу, і кримінальників, і ополченців, і тих, хто цих кримінальників ловив ... Мені це коштувало двох видалених ребер і пошкодження печінки. З 16-го по 17-й рік "МВС ЛНР" практично проводило тренування на людях. Спецпідрозділи луганського "управління виконання покарань" заходили в СІЗО, виганяли камери в коридор і просто били. Люди дійсно боялися - крок вправо, крок вліво і били до напівсмерті, а іноді і до смерті. Причому, всі ці смерті приховуються, маскуються під природні причини. Часто вмирали після побиття від травм - через день-два", - розповів Козлов.

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