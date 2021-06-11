"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд. ВIДЕО

Народний депутат 5 скликання Дмитро Крючков прийшов на засідання Вищої антикорупційного суду після святкування дня народження, яке закінчилося о першій годині ночі і супроводжувалося вживанням алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков.

Судді Вищого антикорсуду перед засідання помітили, що колишній депутат Дмитро Крючков ледве пересувається і тому запитали, що з ним, прямо на засіданні. Крючков сказав, що "вчора було день народження" в когось і він "пив 300 грамів горілки до першої години ночі".

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- Тобто ви прийшли до суду у стані алкогольного сп'яніння?

- Ні, таке відчуття, що залишилися ще залишки алкоголю, брехати мені немає сенсу ніякого.

Крючкова обвинувачують в організації заволодіння 346,22 млн грн "Запоріжжяобленерго" через свою фірму "ХК Енергомережа" за договором відступлення права вимоги.

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