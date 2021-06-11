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13 107 30

"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд. ВIДЕО

Народний депутат 5 скликання Дмитро Крючков прийшов на засідання Вищої антикорупційного суду після святкування дня народження, яке закінчилося о першій годині ночі і супроводжувалося вживанням алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков.

Судді Вищого антикорсуду перед засідання помітили, що колишній депутат Дмитро Крючков ледве пересувається і тому запитали, що з ним, прямо на засіданні. Крючков сказав, що "вчора було день народження" в когось і він "пив 300 грамів горілки до першої години ночі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі "Запоріжжяобленерго" зевершено, - НАБУ

- Тобто ви прийшли до суду у стані алкогольного сп'яніння?
- Ні, таке відчуття, що залишилися ще залишки алкоголю, брехати мені немає сенсу ніякого.

Крючкова обвинувачують в організації заволодіння 346,22 млн грн "Запоріжжяобленерго" через свою фірму "ХК Енергомережа" за договором відступлення права вимоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна злодійська бригада тирила протягом 1,5 року по 500 млн на місяць. Потім кононенки та кропачови вирішили зробити крайнім Крючкова, - Коломойський

Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі: екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд 01

Автор: 

НАБУ (5068) Крючков Дмитро (102) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+13
"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1546
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11.06.2021 14:37
+9
Так не можна, гулянка й антикорупційний суд. Треба було щось відмінити. Ну не день же ж народження.
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11.06.2021 13:53
+8
300 грам? Тьху. Слабак.
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11.06.2021 13:54
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Так не можна, гулянка й антикорупційний суд. Треба було щось відмінити. Ну не день же ж народження.
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11.06.2021 13:53 Відповісти
"Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городового врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш… Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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11.06.2021 14:09 Відповісти
Потрібно посадити екс нардепа в СІЗО, тоді він буде приїжджати на засідання суду завжди тверезий.
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11.06.2021 18:30 Відповісти
300 грам? Тьху. Слабак.
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11.06.2021 13:54 Відповісти
"Ваша честь, честно, вчера был день рождения. Отмечали до часа ночи": экс-нардеп Крючков пришел после гулянки в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 9236
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11.06.2021 13:57 Відповісти
У него просто статура худощавая, могло и розвести от 300 грам, а если еще и курил на верх, то воще жопа. Кстати зато он не гей и по бабам ходит:
"Ваша честь, честно, вчера был день рождения. Отмечали до часа ночи": экс-нардеп Крючков пришел после гулянки в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1680
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11.06.2021 14:01 Відповісти
"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 7569
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Возьми канхфету, Тузик вкусный(с)
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11.06.2021 14:24 Відповісти
Ну ты и свиньяя...

"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 280
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11.06.2021 15:10 Відповісти
ты зачем ему голову Ющенко дорисовал, я не понял?
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11.06.2021 15:46 Відповісти
"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 6872
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13.06.2021 21:18 Відповісти
"Ваша честь, чесно, вчора був день народження. Відзначали до першої ночі": екснардеп Крючков прийшов після вечірки в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1546
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11.06.2021 14:37 Відповісти
Да брешет он, там наверное все 500...
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13.06.2021 20:26 Відповісти
Тю...Так налейте ему еще грамм 300 и он выпьет за здоровье судей.Со всем уважением,так сказать.Еще и припевать будет-"-Вот привезли меня на суд-судьи яйцами трясут."
Какой суд-такое к нему и отношение.
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11.06.2021 13:56 Відповісти
Мужчина))) выпил и пришел... Хотя мог бы послать их с утра))) хотя, с другой стороны большая вероятность что он с этими судьями вчера и отмечал, просто они раньше ушли...
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11.06.2021 14:10 Відповісти
Ха..Я не удивлюсь,если именинник-один из судей.
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Обговорювали 300 грам горілки, а не 300 млн грн
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11.06.2021 13:57 Відповісти
А какая разница?
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11.06.2021 13:58 Відповісти
Так з суддею і сидів до часу ночі
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11.06.2021 14:03 Відповісти
Это он на все 346 спёртых ляма погулял. Граждане судьи-будьте снисходительны.
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11.06.2021 14:02 Відповісти
Чет мне кажется что будут.Они еще никого не посадили.Гуманисты,мля.
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11.06.2021 14:06 Відповісти
Оце дiло.
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11.06.2021 14:06 Відповісти
Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в "Борисполе"
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 2019, 19:57
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Об этом сообщает НАБУ в Facebook.

"На протяжении 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров #САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346 220 000 грн.", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ пообещали скоро опубликовать детали.
Напомним:

11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.
Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/15/7212309/
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в "Борисполе"
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 2019, 19:57
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
============
А хищение у кого у Ахметова ???
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11.06.2021 16:25 Відповісти
Бухал до утра, еще и перед судом для храбрости хильнул. Бывает...
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11.06.2021 14:18 Відповісти
А откуда там честь?...
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11.06.2021 15:25 Відповісти
Дайте ему пожизненное, так он сразу и протрезвеет.
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11.06.2021 15:25 Відповісти
Саме тупе питання (А скільки ви випили горілки?) Та яка тобі різниця скільки?! Одному літра мало, а другий 100 грамів закине і двоє суток п'яний ходить
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11.06.2021 15:48 Відповісти
То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?
- Нет!

Ну на нет, и суда Нет!
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11.06.2021 16:08 Відповісти
 
 