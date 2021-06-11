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Україна має стати членом НАТО. Продовжуйте працювати над цим щодня, - ексдержсекретарка США Райс. ВIДЕО

Україна і Грузія мають отримати ПДЧ у НАТО.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Молодіжному безпековому форумі сказала Кондоліза Райс, ексдержсекретарка США (2005-2009), співавторка Бухарестської декларації НАТО.

"Для нас, хто брав участь у Бухарестській декларації, все залишається чинним, і НАТО як головна світова організація з колективної безпеки демократичних держав має колись прийняти до своїх лав Україну і Грузію і для цього підтримати план членства для цих країн. Я знаю, що наближається 30-та річниця відновлення Незалежності України. Багато відважних чоловіків і жінок боролися і померли, щоб захистити вашу територіальну цілісність від агресії російського сусіда. Світ ніколи не забуде того, що сталося в Криму, і що продовжує відбуватися на сході України. В українців є багато причин для гордості. За ці 30 років було багато складних обставин, багато злетів і падінь. Це був нелегкий шлях, але ви йшли до більш демократичної і процвітаючої України в інтересах всього вашого народу", - сказала вона.

"Свобода і демократія - це шлях, а не пункт призначення, і потрібно працювати над цим щодня. Ваші друзі у США, Європі та світі знають і розуміють, яким важким є цей шлях, і поважають досягнення України за 30 років", - підсумувала Райс.

Також читайте: На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

Автор: 

НАТО (6443) Райс (21) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+5
А чи ж не зебіли з ОПи щойно брехали, що вже виконали всі умови для надання нам ПДЧ ?
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11.06.2021 14:44
+5
яким чином українцям примусити зешобло над цим працювати?Воно ж курво не для цього у владу пролізло(((
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11.06.2021 14:45
+4
верный ответ
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11.06.2021 14:40
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верный ответ
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11.06.2021 14:40 Відповісти
Почему верные ответы всегда дают бывшие?
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11.06.2021 14:42 Відповісти
бывший это что клеймо?
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11.06.2021 14:44 Відповісти
Дослухаюсь поради чиновника НАТО.
І заявляю:
73/43%зебіли, ви - мудакиииииииии! Ви своїм голосуванням відстрочили надання Україні ПДЧ! геть всіх вас наку.!
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11.06.2021 14:42 Відповісти
а истерики или быкование ОП это либо детский сад, либо саботаж, чтобы сбить Украину с пути в НАТО
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11.06.2021 14:43 Відповісти
А чи ж не зебіли з ОПи щойно брехали, що вже виконали всі умови для надання нам ПДЧ ?
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11.06.2021 14:44 Відповісти
Это только порохоботы не могут понять что для вступления и предоставления пдч нужно согласие стран участников
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11.06.2021 15:00 Відповісти
бачте в чому справа, згода країн учасниць є результатом.
результатом змін в країні.

зміни в країні сьогодні дійсно відбуваються, але ці зміни спрямовані на віддалення України від НАТО.
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11.06.2021 15:13 Відповісти
Должна стать членом НАТО, а станет ли?
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11.06.2021 14:45 Відповісти
да
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11.06.2021 14:48 Відповісти
яким чином українцям примусити зешобло над цим працювати?Воно ж курво не для цього у владу пролізло(((
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Как же работать, если не ходить при этом на работу?
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11.06.2021 14:45 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26839376.html На всякий случай напомню, что такое моча

Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс - Цензор.НЕТ 4063
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11.06.2021 14:49 Відповісти
еще одно чмо вылезло
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11.06.2021 15:49 Відповісти
Украина станет членом НАТО в то время когда в странах НАТО будет преобладать русофобия радикальная.
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11.06.2021 14:50 Відповісти
Та работаем!
Каждый день.
Но, что-то снова... Украина должна стать членом НАТО. Продолжайте работать над этим каждый день, - экс-госсекретарь США Райс - Цензор.НЕТ 2314
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11.06.2021 14:51 Відповісти
клоун поймет только хороший подсрачник...
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11.06.2021 15:02 Відповісти
Возобновление Независимости Украины - тонкий момент, то есть отсчет ведется с Киевской Руси, а не с 1991 года. Это знают на океаном, но не все в Украине-Руси. Кондолиза всегда была железной умничкой.
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11.06.2021 15:32 Відповісти
Почему-то умные речи толкают только чиновники с приставкой "экс"
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11.06.2021 17:03 Відповісти
 
 