Україна має стати членом НАТО. Продовжуйте працювати над цим щодня, - ексдержсекретарка США Райс. ВIДЕО

Україна і Грузія мають отримати ПДЧ у НАТО.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Молодіжному безпековому форумі сказала Кондоліза Райс, ексдержсекретарка США (2005-2009), співавторка Бухарестської декларації НАТО.

"Для нас, хто брав участь у Бухарестській декларації, все залишається чинним, і НАТО як головна світова організація з колективної безпеки демократичних держав має колись прийняти до своїх лав Україну і Грузію і для цього підтримати план членства для цих країн. Я знаю, що наближається 30-та річниця відновлення Незалежності України. Багато відважних чоловіків і жінок боролися і померли, щоб захистити вашу територіальну цілісність від агресії російського сусіда. Світ ніколи не забуде того, що сталося в Криму, і що продовжує відбуватися на сході України. В українців є багато причин для гордості. За ці 30 років було багато складних обставин, багато злетів і падінь. Це був нелегкий шлях, але ви йшли до більш демократичної і процвітаючої України в інтересах всього вашого народу", - сказала вона.

"Свобода і демократія - це шлях, а не пункт призначення, і потрібно працювати над цим щодня. Ваші друзі у США, Європі та світі знають і розуміють, яким важким є цей шлях, і поважають досягнення України за 30 років", - підсумувала Райс.

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