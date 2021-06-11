Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Панотець купував травматичну та газову зброю, переробляв її на вогнепальну і продавав через інтернет. Раніше його двічі вже притягували за такі злочини.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

47-річного священнослужителя затримали після контрольної закупівлі.

"Провели обшуки, під час яких виявили та вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої і засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси, глушники та інші речі, пов'язані зі злочинною діяльністю", - розповів в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Чоловік затриманий. Кілька років тому його вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини. Тепер за незаконне поводження зі зброєю йому загрожує від 3 до 7 років.

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47-летнего священнослужителя задержали после контрольной закупки.

"Провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи, связанные с преступной деятельностью ", - рассказал и.о. начальника ГУНП в Волынской области Михаил Сорока.

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Мужчина задержан. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Теперь за незаконное обращение с оружием ему грозит от 3 до 7 лет.



















