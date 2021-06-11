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Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Панотець купував травматичну та газову зброю, переробляв її на вогнепальну і продавав через інтернет. Раніше його двічі вже притягували за такі злочини.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

47-річного священнослужителя затримали після контрольної закупівлі.

"Провели обшуки, під час яких виявили та вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої і засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси, глушники та інші речі, пов'язані зі злочинною діяльністю", - розповів в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Чоловік затриманий. Кілька років тому його вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини. Тепер за незаконне поводження зі зброєю йому загрожує від 3 до 7 років.

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47-летнего священнослужителя задержали после контрольной закупки.

"Провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи, связанные с преступной деятельностью ", - рассказал и.о. начальника ГУНП в Волынской области Михаил Сорока.

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Мужчина задержан. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Теперь за незаконное обращение с оружием ему грозит от 3 до 7 лет.

Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 01
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 02
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 03
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 04
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 05
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 06
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 07
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 08
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 09
Двічі судимого священника затримали за торгівлю зброєю, боєприпаси він зберігав у церкві на Галичині 10

Автор: 

зброя (7464) Нацполіція (15168) священник (159)


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Топ коментарі
+17
Попахивает МПЦ
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11.06.2021 17:37
+14
https://lviv.24tv.ua/ru/lvovshhine-tretij-raz-zaderzhali-svjashhennika-za-novosti-lvov_n1653984 Однако вскоре полицейские все же установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний священнослужитель неканонической Российской истинно-православной церкви одного из сел Львовщины. Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие и впоследствии смогли его задержать.
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11.06.2021 17:50
+11
Вангую - этот поп с Кацапо-секты фсб.. Бо лаптями сильно от него с 2-мя судимостями воняет..
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11.06.2021 17:40
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Попахивает МПЦ
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11.06.2021 17:37 Відповісти
Затриманий ‒ В'ячеслав Коновалов 1972 року народження і він належить до Благочинного Львівського округу «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російської істинно-православної церкви ». Це неканонічна церква, що була створена у 2002 році і зараз не веде відкритої діяльності. Відомо, що церкву священик організував на своєму приватному подвір'ї.
https://zaxid.net/news/
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11.06.2021 17:53 Відповісти
Какая церьковь у этого святого нельзя ли указать?
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11.06.2021 17:37 Відповісти
интересный у сектанта приход наверное...Группировки ОПГ, отморозки-фанатики,психически больные,полоумные подростки,ревнивые стервы..
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11.06.2021 18:23 Відповісти
Гриппировки ОПГ в такие секты не ходят...они ходят либо в синагогу, либо в УГКЦ, ПЦУ и УПЦ МП... В тех краях...
Далее на восток больше в синагогу и УПЦ МП...а так же в армянскую и исламские культурные центры
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11.06.2021 18:43 Відповісти
Вангую - этот поп с Кацапо-секты фсб.. Бо лаптями сильно от него с 2-мя судимостями воняет..
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11.06.2021 17:40 Відповісти
Если бы это было так, об этом написали бы в заголовке. А если скрывают, сами понимаете.
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11.06.2021 17:46 Відповісти
https://lviv.24tv.ua/ru/lvovshhine-tretij-raz-zaderzhali-svjashhennika-za-novosti-lvov_n1653984 Однако вскоре полицейские все же установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний священнослужитель неканонической Российской истинно-православной церкви одного из сел Львовщины. Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие и впоследствии смогли его задержать.
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11.06.2021 17:50 Відповісти
Вам жестоко наврали. Церковь в Борятине принадлежит УКГЦ. Неужели вы думаете что Цензор бы такое упустил?
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Статью прочитать не смогли, я так понимаю...а ведь там вашим русским эсперанто все написано.
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11.06.2021 18:03 Відповісти
На видео именно церковь в Борятине.
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11.06.2021 18:05 Відповісти
Я не знаю, шо это за церковь, но за принадлежность этого русского к "российской истинно-православной церкви" пишет издание во Львове. Им,видимо, лучше знать. BTW, where in the States are you from?
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11.06.2021 18:17 Відповісти
По ссылке в вашей статье как будто нарочно все запутали. Чтоб никто не догадался. В каком селе Львовщины? Просто заявили что это "российский неканонический" злодей. А внизу приписка что он из Борятина.
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11.06.2021 18:25 Відповісти
Это не моя статья. А вы так же из Канады, как и предыдущий русский - из Штатов?
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11.06.2021 18:31 Відповісти
Відомо, що церкву священик організував на своєму приватному подвір'ї.
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11.06.2021 20:35 Відповісти
Тобто ви хочете сказати, що бойовими стовбурами і повними крамницями набоїв торгував бойовий пробощ Київського патріархату, не побоюючись отримати за це вічні борошна у світі потойбічних парфумів?
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11.06.2021 17:51 Відповісти
Уже выяснили..просто истинно-православная не контролировалась КГБ и не контролируется ФСБ, вела активную антисоветскую пропаганду....НО!!!! Кацапские шовинисты первой марки...активные сторонники возрождения царя-батюшки
Это ввело админов в ступор...
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11.06.2021 18:01 Відповісти
само ніпанімаєш, але вище камрад написав, що то сектант якийсь, і секта якась кацапського спрямування.
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11.06.2021 23:09 Відповісти
Лаптями воняет и реальными ..но это не ФСБ...это мощеносители николая 2-го ... москальские имперасты первой марки...но за принадлежность к этой церкви можно было получить срок и немалый в совке.... А сейчас ФСБ им просто не мешает, хотя гундяев бесится, шо бабло мимо его мерседеса течет
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11.06.2021 18:39 Відповісти
мля,кто только не рвется пиплу правильную дорогу указывать
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11.06.2021 17:40 Відповісти
не батюшка... а поп
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11.06.2021 17:43 Відповісти
"Се, истинно глаголю: ударили по одной щеке - стреляй на поражение, и потом контрольный в голову"
(с) типа Иисус (но это не точно)
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11.06.2021 17:46 Відповісти
Небесный ... десантник.
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11.06.2021 17:46 Відповісти
ВДВ = Всерасийска Дьяконьска "Вышка".
У них эта паласатая алкагальичка типа что то вроде ночной рубашки
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11.06.2021 17:48 Відповісти
Овощ со своими двумя ходками за шапки просто отдыхает.
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11.06.2021 17:49 Відповісти
*Кулібін * ..потрібно було у слесаря податись ..а не віру Божу проповідувати .
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11.06.2021 17:49 Відповісти
свечи денег не приносят, батюшка оружейник под прикрытием......
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11.06.2021 17:51 Відповісти
надеюсь, его посадят. В третий раз.
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11.06.2021 17:55 Відповісти
Глинская пустынь под Глуховом. процентов 20 беглые зеки все в татуировках.
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11.06.2021 18:44 Відповісти
я ничего не скажу, какой он священник но. вроде не дурак, вроде не душевнобольной а почему то не понимаю.как осмыслить словосочетание: пойманный на переделке и торговле оружием, два раза пивдекался за то же самое и может быть получит от 3 до 7 лет.. тоесть, два раза не посадили? по какой, такой причине? судя по написанному можно сидеть клипать и спокойно продавать стволы, главное не попасть третий раз? или может сейчас сажать его вместе со следаками, которые его до этого задерживали? кто то умный сказал что не ту страну ГОНДУРАСОМ назвали. абсурд какой то. возмущению нет предела...
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11.06.2021 20:35 Відповісти
На одному з фото-9мм. шумовий пістолет "зоракі-914"(Турція), продається в ціні від 3400 грн. не поганаий варіант для відлякування собак у оригінальному спорядженні. Переролблюється на газовий або під "жуйку", жодним чином зробити з нього вогнепал не можливо. Конструктивно виготовлений з силуміну. має деякі металеві частини в ударно-спусковому та ледве магнітиться ствол. стріляти з такого кулею-самогубство. Пневматичний ПМ -теж в межах закону в оригінальному спорядженні, переробити його в іншу зброю-не логічно і не бачу сенсу. Зразок на останньому фото мені не відомий.
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11.06.2021 20:50 Відповісти
вже не дуже то вони й продаються, бо їх переробляють на травмати, я про Зоракі, то вже залишки, але й вогнепвльної збої щось там не побачив, все під травмат, але спадщина овоча ще живе у икзпердів, стартовий (шумовий) перероблений під гуму, без нарізів, з силуміновим стволом, споряджений гумками, називають вогнепальною зброєю, а легально придбаний гумкоплюй чомусь не вогнепальна зброя
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11.06.2021 23:13 Відповісти
 
 