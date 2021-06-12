Трупи 5 російських найманців, знищених на опорному пункті під Голубовським. ВIДЕО
Терористи оприлюднили відеозапис з опорного пункту під окупованим Голубовським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Necro Mancer.
Видео с места действия и комментарий судмеда (есть трупы) https://t.co/Bri7OGkcrH #2ак #роа #груз200 pic.twitter.com/oSGzNnuynA— Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2021
Нагадаємо, 11 червня терористи ОРЛО заявили, що "українські диверсанти" ліквідували на їхньому "опорному пункті" 5 людей. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.
Топ коментарі
+135 Вася Шевченко #371210
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https://mrakopedia.net/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF Бегающий труп
История, наверное, не очень страшная, хотя участникам и очевидцам в свое время было вовсе не до смеха.
Вначале вводные данные.
Итак, я тогда был школьником 10-го класса. В мою родную деревеньку в центральном Казахстане приехал из Караганды мой двоюродный младший брат погостить. Назовем его Лехой. Типичный такой городской щегол довольно состоятельных родителей по тогдашним деревенским меркам. На тот момент учился он классе в пятом.
И был у меня одноклассник, по совместительству лучший друг - Николай. Назовем его Коляном (деревня же). Не курил, не пил (к слову, сейчас так же), и на тот момент, перенервничав, слегка заикался, так как в детстве усилием воли самостоятельно без всяких логопедов избавился от этой напасти, и лишь изредка эта ерунда у него прорывалась наружу.
Ну и еще пару слов про меня - класса с четвертого стало у меня сильно портиться зрение и к моменту описываемых событий остановилось ровно на отметке «-4». Кто подобным страдает сам, тот знает, что в таком случае без очков обойтись очень затруднительно, а с наступлением сумерек не видно вообще ни хрена. Я же по дурости и стеснительности очков не носил, хотя валялись дома, ну и линзы стал носить только в 11-м классе, отчего периодически по вечерам попадал во всяческие щекотливые ситуации, когда, молча поздоровавшись с кем-то в свете луны, уходил дальше в недоумении - а с кем же, собственно, здоровался-то?..
Теперь сама история.
Лето. Июль. На третий день пребывания в гостях Леха ближе к вечеру заскучал, и мы с Коляном взяли его на вечернюю гулянку. Как и следовало ожидать, гулянка закончилась пивом. Пили, вопреки деревенским традициям, не так уж и много. Честно признаюсь, выпил я тогда две бутылки пива.
Погуляв, подышав свежим воздухом, покадрив девчоночек, мы направились домой. Время было что-то около часа ночи.
Жили мы с Коляном на соседних параллельных улицах, оттого решили, что пойдем через его дом, там распрощаемся, и с Лехой уже пойдем сами. Шли без приключений, но тут, откуда ни возьмись, промелькнула у нас идея срезать путь через пустырь. Ранее, при советах, это был вроде как административный центр поселка, потом все развалилось, и к тому моменту бывший центр представлял собой по сути большой пустырь, бурно заросший кленом и древесной полынью высотой по грудь, перемежающийся редкими тропинками и развалинами котельной, сельхозмага и прочего народного достояния.
Сказано - сделано. Мне так вообще после пива хоть пешком в Караганду. При этом справедливости ради надо отметить - был я навеселе, но не пьян (с двух бутылок пива типичного деревенского десятиклассника вообще можно пускать за руль троллейбуса, и все будет в порядке, ибо к этому времени стойкость к алкоголю уже вырабатывается). Пацаны не пили вовсе, так как Колян вообще не пил, а Леха был мелкий еще.
В общем, свернули мы с асфальтированной дороги и углубились в пустырь. Я увлеченно что-то рассказывал идущему впереди меня Коляну, Леха чуть поодаль позади поддакивал и переспрашивал постоянно что-то. Диалог клеился. Мы прошли метров сто после поворота, и теперь необходимо было с более-менее накатанной грунтовой дороги свернуть налево и идти в зарослях полыни метров 80-100 по узкой тропинке. То есть днем люди ходили там (не мы одни такие), поэтому тропинка не зарастала. Правда, идти по ней можно было только «гуськом» друг за другом.
Подходя к этому повороту на тропинку, я, продолжая увлеченно вешать лапшу на уши своим попутчикам, обратил внимание на какое-то странное «сооружение» в виде толстого «столба» метра три высотой. Раньше этой штуки здесь определенно не было. Но был я под пивом, рассказывал пацанам истории, зрение - если кто забыл - минус четыре, оттого мысль о чем-то иррациональном мелькнула и тут же погасла. Стоял столб метрах в трех-четырех от того места, где мы поворачивали на узкую тропку.
Колян свернул на тропинку, я за ним, за мной Леха. Идем гуськом. Я продолжаю что-то рассказывать, но вдруг понимаю, что что-то становится не так. Оба моих собеседника вдруг замолчали, словно воды в рот набрали. Правильнее даже сказать - заткнулись. Настолько резко и неожиданно это произошло.
Я, поняв, что мои истории больше никто не слушает, пару раз окликнул Коляна (он впереди, где-то в метре от меня). В ответ тишина. Идем. Странно. Спрашиваю еще раз. Молчит. Быстро идет.
«Окей, пацаны, вы че-то тупите», - подумал я и сделал пару крупных шагов к Коляну. Догнал его, хотел вроде как положить руку на плечо, что ли, в общем, привлечь к себе внимание.
Однако в этот момент две руки, словно клещи, вцепились в мои собственные плечи. Это был Леха. Одним рывком он оттянул меня назад, извернулся словно кошка и буквально впечатался между мной и Коляном. И все это МОЛЧА.
Я оказался идущим последним.
Ничего не понял, разозлился. Попытался слегка «наехать» на братишку за неадекват, однако не успел. Колян впереди сорвался на легкий бег и молча побежал по тропинке вперед. Леха за ним. Мне ничего не оставалось, кроме как принять принцип стада в этой идиотской ситуации и бежать за ними.
Тропинка была относительно ровной, упасть я не боялся, хотя и со своим зрением не видел ни черта под ногами. И вот тут в моем мозгу наконец-то зародилась мысль о том, что, видимо, что-то случилось. И я заткнулся и побежал. Бежали быстро, как не убились по дороге, не знаю. Добежали до дома Коляна (его дом был, по большому счету, на окраине пустыря, весь бег занял у нас метров 400).
Только здесь, забежав к нему во двор и встав под свет горящей уличной лампы, Колян злобно (именно злобно) повернулся ко мне и, заикаясь, буквально прошипел: «Ты че, е…н, не видел, что ли? Почему не заткнулся?». Я опешил. Посмотрел на Леху, а на нем лица нет. Белый как мел, я в первый раз в жизни видел, чтобы люди были такого цвета, и глаза - реально по пять копеек.
Дальше абзац со слов Коляна в тот вечер.
«Мы идем, ты че-то трындишь, тут к тропинке подходим, я смотрю - п…ц, возле поворота прямо рядом с тропинкой мужик стоит ТРИ МЕТРА РОСТОМ (в этот момент он подпрыгнул и чиркнул рукой по стене дома, чтобы примерно указать рост). Я увидел, думаю, назад, а ты прешь сзади, как танк, не повернуться. Я и свернул на тропинку. А этот мужик ПОВЕРНУЛ БАШКУ В НАШУ СТОРОНУ и ПОШЕЛ ЗА НАМИ ПОЧТИ ВПЛОТНУЮ. Я обернулся, а он прямо за Лехой идет, чуть не в три раза выше него, я больше назад не смотрел, только понял, что Леха через тебя перепрыгнул. И мы дальше побежали».
Естественно, все это перемежалось отборным матом, который Коляну, в принципе, не свойственен был, плюс заикание его вернулось во всей красе. Лехин вид подтверждал его слова, особенно в том моменте, когда, по рассказу, нечто пошло сразу за ним. Мне показалось, что он сейчас в обморок упадет.
Постояли. Курить тогда не курили. Леха вообще щеглом был. Постояли, поохали, обсудили, поофигевали. И разошлись. Дошли мы с Лехой до дома быстро и без происшествий.
На следующий день за Лехой приехали и с самого утра забрали в город. С Коляном мы не виделись дня три - приболел я, кажется, или что-то вроде того. Телефонов мобильных с интернет-мессенджерами у нас не было, и в общем и целом вышло так, что не обсудили мы этот момент на следующий день. И через неделю. И через месяц. Хоть это и выглядит удивительно, но не общались мы больше по поводу того происшествия.
Но я твердо уверен, что тогда мы встретили какую-то определенно потустороннюю хрень, забредшую к нам в деревню. Может, йети какой-нибудь степной, кто теперь разберет.
Мені чомусь згадався чугайстер... може, це був аналогічний казахський бабай?
Щодо казахських шайтанів, то тут я не маю навіть приблизного уявлення, котрий з них міг явити себе хлопцям і, головно, для чого.
Знайшов таке: Самым известным демоническим существом у казахов является албасты. Некоторые даже считают, что это не мифическое, а вполне реальное существо типа снежного человека. Это на редкость безобразное чудище, чаще всего женского пола: толстая, волосатая, с торчащими изо рта клыками, груди свисают до земли. Но бегает очень быстро и часто оборачивается собакой, лисой или козой. Ворует у рожениц легкие. Ночью любит ездить на лошадях, заплетая их гривы в косички. Казахи делили албасты на три вида. Самая зловредная и опасная - кара албасты: встреча человека с ней часто заканчивается смертью. Есть еще сары албасты - хитрое, но довольно слабое существо. В основном проказничает и делает мелкие гадости: может, например, подсыпать в сорпу бараний горох. Еще есть сасык албасты, портящая молоко и мясо.
Ещё одно якутское стори, которое пугало меня в детстве. По рассказам, произошло в советское время в Таттинском районе в небольшой деревушке средь бела дня. Рассказчик - назовём его Семёном - был местным колхозником и летним вечером возвращался от сенокоса в деревню. Грунтовая дорога шла по пустырю, было солнечно и жарко (между прочим, летняя жара в Якутии тоже нечеловеческая, редко опускается ниже 30 градусов, а временами доходит и до 40 - то есть абсюлютная разность температур в разные времена года приближается к 100 градусам). Семён идёт себе, настроение хорошее, напевает что-то под носом и в какой-то момент замечает, что навстречу ему по дороге идут трое. Тот, кто в центре - повыше, остальные ниже него. Семён тогда воспринял их как взрослого и двух его детей. Он думает, кто бы это мог быть. Пришёл к выводу, что это некий Никитин со своими сыновьями из его деревни и спокойно идёт дальше. Но когда те подошли ближе, он заметил, что тех, кто идёт по бокам, детьми не назовёшь - они были лишь чуток ниже центрального. Потом Семён обратил внимание, что очертания у идущих очень странные - они были в одинаковых серых одеждах, и грузные фигуры, скрытые под этими одеждами, спускались до земли, расширяясь книзу - то есть по форме «идущие» напоминали что-то вроде бутылки. Ног он у них так и не увидел и не понял, как им удаётся передвигаться.
Семён испугался не сразу. Сначала просто на автомате продолжал идти, потом внезапно различил их большие чёрные глаза на лицах, белых, как бумага, и его буквально перекосило от ужаса. Тут же вспомнил, что, по якутским поверьям, при встрече с «абахы», то есть всякими злыми духами, ни в коем случае нельзя убегать - иначе погонятся и могут убить на месте (см. предыдущую пасту, например). В двадцати шагах вперед от дороги отходила узкая тропинка, и он поставил себе целью дойти до развилки раньше «бутылочных» людей и разминуться с ними. Но страх настолько сковал его, что он буквально заставлял себя идти вперёд с мышиной скоростью. Смотреть на лица этих существ он боялся, но стоило ему опустить взгляд, так сразу казалось, что они вот-вот набросятся на него, и глаза автоматически возвращались к «идущим». Как он запомнил, все трое были практически одинаковые на вид - белые, без единой кровинки, с остановившимися большими чёрными глазами, которые смотрели только вперёд, и с грузными деформированными фигурами, которые становились шире в нижней части. Различались они только ростом.
Наконец, Семён добрался до развилки и свернул на тропинку. На тот момент между ним и существами оставался всего десяток метров. Стараясь не бежать, он шёл по тропинке, краем глаза наблюдая за «идущими». К его облегчению, те прошли мимо, даже не глядя в его сторону. Отойдя от них на приличное расстояние, Семён уже припустил бегом и бежал аж до своего дома. Оборачивался пару раз и замечал вдалеке на дороге тёмные силуэты «бутылочных» людей.
Как потом оказалось, в тот день не только он видел их. В деревне и в окрестностях несколько людей случайно тоже заметили эту троицу и смертельно перепугались. Сошлись все во мнении, что эти «люди» никакого интереса в их деревне не имели и были как бы «проездом», направляясь куда-то по своим «делам»… Как-то так.
В далекие времена, когда еще не было Советского Союза, якуты жили по алаасам, затерявшись в непроходимой тайге. Обычно селились семьями и близкими родственниками - посереди поля строили два балагана для зимовки и чуть поодаль юрту на лето. Такие мини-поселения называли ага ууса - если грубо перевести, то получается отцовское родство или что-то в этом духе.
И где-то в 20-х годах прошлого столетия в одном затерянном среди непроходимых лесов алаасе жили две якутские семьи - дальние родственники. Было лето. Почти август. И взрослые каждый день уходили косить сено, оставляя двух отроков-мальчиков дома, чтобы те следили за телятами и к вечеру встречали их чаем. В основном, мальчики играли в заброшенном балагане весь день, время от времени присматривая за телятами. Взрослые перед тем, как уходить, обычно наказывали, чтобы те не шли за ограду в сторону древних могил. К слову, в якутских алаасах почти везде можно наткнуться на «киьи унуоба» - старые, истлевшие могилы в виде маленьких брусчатых домиков, которые, вероятно, стоят несколько столетий на возвышениях.
В одно прекрасное утро родители снова ушли на сенокос, а мальчики остались играть в заброшенном балагане. В те времена игрушек не было, и дети играли всякими растениями, деревяшками, камнями и прочими дарами природы - утром, придя в свою привычную площадку для игр, мальчики обнаружили, что семенные коробочки ириса, которые были «коровами» для их игр, завяли. Дети решили сорвать свежие коробочки, но оказалось, что рядом с балаганом уже все сорвано, а недалеко за оградой бурно и маняще росли ирисы.
Наплевав на табу родителей, мальчики вышли сорвать семена ирисов и осмотреться. Сорвав достаточное количество необходимого, дети решили пойти обратно, но один из мальчиков обнаружил рядом с кочкой бруснику. Забыв об играх, они начали собирать неспелую бруснику и жадно есть. Вкусив ягод, им захотелось еще больше и дети решили пойти чуть дальше в сторону могил - солнце уже начинало садиться. Они медленно шли, разговаривая о том о сем, и вдруг посереди слова один из мальчиков резко замолчал, другой, ничего не замечая, шел вперед, а потом услышал пронзительный крик. Он оглянулся и увидел, как его друг стоял, подняв голову вверх, и истошно вопил. Мальчик посмотрел туда, куда смотрел его друг, и увидел длинного черного человека ростом с приличное дерево - "глаза размером с чабычах"(хз насколько это огромные) - человек сделал шаг навстречу, и пацаны побежали обратно домой. Тот, который первый увидел, был коренастее и сильнее своего друга и, соответственно, бегал быстрее, второй кричал ему, чтобы тот его подождал и не бросал. Он слышал, как за спиной всего за несколько метров гонится абаасы. Первый пацан споткнулся и упал, а тот, что помельче, рванул изо всех сил домой и слышал, как его зовет друг и вопит, будто его режут.
Забежав домой, мальчик упал в обморок, очнулся, только когда пришли его родители - те ничего не заметили и поругали за то, что он не вскипятил воду. Наутро мальчик вышел снова поиграть в привычное место, но его друга там не было. Он пошел в нему домой - дома были родители, которые сказали, что его друг сильно заболел со вчерашнего вечера. К обеду тот мальчик скончался.
Вас , клятих окупантів , потрібно живцем заливати бетоном на українській землі , так як ми вас сюди не кликали !!
Мало здохло 😡
ещё пару сотен к фуйлу отправим
Цензор, вы забыли ещё одни лапки - вокруг слова «человек».
З А В Ж Д И !!! Слава нашої української Армії!!!
гроши,то маю велику підозру що ти жлобяра кончена! Ти просто
недолуга хахлюга яка за 5 копійок на каштані повіситься!
Петра Олексійовича є за що поважати! А тебе за що кузел?
После столь нехитрого исследования, становится совершенно очевидно,что примирение даже в догосрочной перспективе между "донецкими"
и Украиной невозможно. Чем раньше мы добьемся от политиков зафиксировать это на бумаге, например после референдума, тем лучше будет длч всех, кроме Хремля, которому придется ублажать этот вонючий гнойник, еот он сам и создал.
Браво!
Если это пьяное быдло сверхреспублик - то тоже прекрасно, деградация впопучленцов идет полный ходом.
Набираем в ютубе:
"Гиркин: "Ополченцев на Донбассе не существует! Есть только российские контрактники!"