Трупи 5 російських найманців, знищених на опорному пункті під Голубовським. ВIДЕО

Терористи оприлюднили відеозапис з опорного пункту під окупованим Голубовським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Necro Mancer.

Нагадаємо, 11 червня терористи ОРЛО заявили, що "українські диверсанти" ліквідували на їхньому "опорному пункті" 5 людей. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.