Героям слава, пригорілі росіяни, ЄВРО-2020, Велике садівництво і Поплавський – все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВІДЕО

Емоційно-футбольні "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ. Вітаємо збірну Бельгії з перемогою над росіянами і жартуємо про УЄФА, футболки, пригорілих росіян, мільярд дерев, дует Поплавського і Винника, а ще – про "велике садівництво" Зеленського.

🔴Футболка, що підпалила росіян

І наше перше свиненя, як уже всі, мабуть, здогадалися, летить безпосередньо в штаб-квартиру УЄФА. Ну бо кому ще ми могли дати першого підсвинка за кілька годин до першого матчу збірної на Чемпіонаті Європи? Тільки УЄФА!

🟠 Мільярд дерев, або Велике садівництво президента України

Наш наступний підсвинконосець – президент Володимир Зеленський, який підписав указ про старт мегапроєкту "Зелена країна". Що ж, вітаємо нас усіх із Великим садівництвом!

🟡 Василь Вірастюк – депутат Шредінгера

Ще один підсвинок дістається Василю Вірастюку, якого Центральна Виборча Комісія таки зареєструвала народним депутатом від "Слуги Народу".

🟢 Поплавський – всьо!

І наш наступний, прощальний, підсвинок рушає до… Михайла Поплавського. Ікона українського харасменту добровільно пішла зі сцени та посади ректора Університету культури. Невже?!

🔴 Хіміки роблять алкоголь

Алгокольний підсвинок вирушає до службових осіб держпідприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України. Які, за даними прокуратури, на обладнанні інституту пів року підробляли алкогольні напої відомих брендів.

🟠 П'яний екснардеп у суді

Наступний підсвинок дістається колишньому нардепу Дмитру Крючкову. Обвинувачений у розкрадання коштів обленерго прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду п’яним.

🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ: Піп-зброяр

Тут сьогодні перемагає сільський священник В'ячеслав Коновалов із села Бортятин на Львівщині, якого поліція втретє (!) зловила на торгівлі зброєю.

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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