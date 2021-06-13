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Героям слава, пригорілі росіяни, ЄВРО-2020, Велике садівництво і Поплавський – все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВІДЕО

Емоційно-футбольні "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ. Вітаємо збірну Бельгії з перемогою над росіянами і жартуємо про УЄФА, футболки, пригорілих росіян, мільярд дерев, дует Поплавського і Винника, а ще – про "велике садівництво" Зеленського.

🔴Футболка, що підпалила росіян

І наше перше свиненя, як уже всі, мабуть, здогадалися, летить безпосередньо в штаб-квартиру УЄФА. Ну бо кому ще ми могли дати першого підсвинка за кілька годин до першого матчу збірної на Чемпіонаті Європи? Тільки УЄФА!

🟠 Мільярд дерев, або Велике садівництво президента України

Наш наступний підсвинконосець – президент Володимир Зеленський, який підписав указ про старт мегапроєкту "Зелена країна". Що ж, вітаємо нас усіх із Великим садівництвом!

🟡 Василь Вірастюк – депутат Шредінгера

Ще один підсвинок дістається Василю Вірастюку, якого Центральна Виборча Комісія таки зареєструвала народним депутатом від "Слуги Народу".

🟢 Поплавський – всьо!

І наш наступний, прощальний, підсвинок рушає до… Михайла Поплавського. Ікона українського харасменту добровільно пішла зі сцени та посади ректора Університету культури. Невже?!

🔴 Хіміки роблять алкоголь

Алгокольний підсвинок вирушає до службових осіб держпідприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України. Які, за даними прокуратури, на обладнанні інституту пів року підробляли алкогольні напої відомих брендів.

🟠 П'яний екснардеп у суді

Наступний підсвинок дістається колишньому нардепу Дмитру Крючкову. Обвинувачений у розкрадання коштів обленерго прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду п’яним.

🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ: Піп-зброяр

Тут сьогодні перемагає сільський священник В'ячеслав Коновалов із села Бортятин на Львівщині, якого поліція втретє (!) зловила на торгівлі зброєю.

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також читайте: Його Сонцесяйність, здутий шарік, п'яний Шевчук і телетреш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВIДЕО

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+11
Послухайте як виконують у Бельгії гімн України.
Файно ж..

https://twitter.com/NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev

Nick Dmytriiev

@NDmytriiev


Гімн України дзвонами бельгійського костелу міста Leuven
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1403982011245682689
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13.06.2021 14:39
+5
Эх жаль бельгийцы только 3-0 вату сделали пожалели убогих ,не стали калечить недоразвитых ...
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13.06.2021 14:39
+4
Файний хлопець Лукаку.
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13.06.2021 14:52
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Эх жаль бельгийцы только 3-0 вату сделали пожалели убогих ,не стали калечить недоразвитых ...
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13.06.2021 14:39 Відповісти
Послухайте як виконують у Бельгії гімн України.
Файно ж..

https://twitter.com/NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev

Nick Dmytriiev

@NDmytriiev


Гімн України дзвонами бельгійського костелу міста Leuven
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1403982011245682689
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13.06.2021 14:39 Відповісти
Файний хлопець Лукаку.
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Гимн Украины есть в разных версиях. Есть рок-версия https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY Она мне побольше оригинала нравится.
На свой, московиты тоже пытались каверы делать, но блевотина-блевотиной получается ("Сколько пульку из говна не делай, все равно будет пулька из говна")
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13.06.2021 15:24 Відповісти
Это круто! Предлагаю рок-версию сделать официальным
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13.06.2021 19:34 Відповісти
Ну допустим я согласен Только толку с этого?!
Для сравнения рок-версия расейского гИмна https://www.youtube.com/watch?v=K4CX5ynpeFE
только на клаву не блеваните. И пусть после этого кто то скажет, что у нас неправильный гимн!
Самое забавное что у нашего 1,5 млн просмотров, а у ихнего 5 млн. - нонсенс!!! Хотя думаю русо-патриото надрочили
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14.06.2021 09:22 Відповісти
Не-не-не, наш звучит круче! Натуральный жёсткий гимн как и должен быть. Вдохновляющий на всякую лабуду и подымающий дух. Обычно я гимны не слушаю, но из нашего сделали действительно стоящую вещь
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16.06.2021 19:15 Відповісти
Друзі, я проти політики у спорті. Як і всі. Чому політичне гасло "Газпром" розвісили навіть на стадіонах Європи? Я мовчу про футболки!!! Щоб розколоти Європу?
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13.06.2021 14:45 Відповісти
https://twitter.com/batiscafcusto Виктор Онегин

Подкидываю идею,пусть на лицах сделают мини рисунки карты Украины и на гетрах.И тогда кацапы будут показывать по ТВ только один мяч....

Героям слава, пригорілі росіяни, ЄВРО-2020, Велике садівництво і Поплавський – все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8432
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13.06.2021 15:21 Відповісти
После того, что бельгийская сборная сделала со сборной Эрэфии, они, как приличные парни, просто обязаны на ней жениться)
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13.06.2021 16:47 Відповісти
Поплавского сгноить надо з подержку Януковища и партии рыгионов!
Гамно не тонет.
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13.06.2021 20:32 Відповісти
как по мне слишком много кривляются.
плюс дурацким писклявым голосом по неск. раз звучит название сиих роликов - мона и с 10 штук разных чередовать то
слава Бетмену, у нас и президент кривляться умеет, так шо не оч. смешно
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14.06.2021 14:37 Відповісти
 
 