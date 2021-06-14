Байден лише формує політику щодо РФ, там точно не буде перезавантаження, - Арестович. ВIДЕО

Цього літа очікується низка знакових політичних подій, які не лише вплинуть на ситуацію на Донбасі, але і в цілому змінять геополітичний розклад у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Так, 11 червня стартував форум G7 у Британії, 14 червня почнеться саміт НАТО в Брюсселі, 16 червня має відбутися зустріч президента США Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним в Женеві. Арестович акцентував, що на всіх цих заходах наскрізною лінією проходитиме тема Росії, зокрема в контексті агресії стосовно України.

"І я думаю, що Байден і лідери інших країн під час зустрічі з Путіним зайвий раз вкажуть на характер і ставки цього протистояння. Байден на початку березня сказав, що світ розділився на демократію, на відкрите суспільство, і на тих, хто діє авторитарно. Він, як лідер вільного світу, після зустрічі в межах саміту НАТО, зустрічі "Великої сімки" в Лондоні спілкуватиметься з Путіним, як із представником авторитарного світу. Представник відкритого світу з представником закритого світу", - зауважив Арестович.

За його словами, є експерти, які вважають, що Байден і Путін просто один на одного подивляться, поговорять наодинці, щоб просто Байден зрозумів, з ким він має справу.

Крім того, Арестович додав, що у Байдена немає ще чіткої політики щодо Росії, він її лише вибудовує. І зустріч 16 червня має розставити в цьому процесі основні акценти.

"Я думаю, що Байден тільки формує політику щодо Російської Федерації. Але точно там не буде перезавантаження. І там буде жорсткість. Просто будуть розглядатися варіанти різного ступеня жорсткості… Можу сказати одне: це літо буде дуже непростим. І незалежно від того, за яким сценарієм піде, в жовтні ми будемо жити в зовсім іншій Європі, іншій Східній Європі, іншій Європі, як такій", - зазначив він.

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