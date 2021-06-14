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Байден лише формує політику щодо РФ, там точно не буде перезавантаження, - Арестович. ВIДЕО

Цього літа очікується низка знакових політичних подій, які не лише вплинуть на ситуацію на Донбасі, але і в цілому змінять геополітичний розклад у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Так, 11 червня стартував форум G7 у Британії, 14 червня почнеться саміт НАТО в Брюсселі, 16 червня має відбутися зустріч президента США Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним в Женеві. Арестович акцентував, що на всіх цих заходах наскрізною лінією проходитиме тема Росії, зокрема в контексті агресії стосовно України.

"І я думаю, що Байден і лідери інших країн під час зустрічі з Путіним зайвий раз вкажуть на характер і ставки цього протистояння. Байден на початку березня сказав, що світ розділився на демократію, на відкрите суспільство, і на тих, хто діє авторитарно. Він, як лідер вільного світу, після зустрічі в межах саміту НАТО, зустрічі "Великої сімки" в Лондоні спілкуватиметься з Путіним, як із представником авторитарного світу. Представник відкритого світу з представником закритого світу", - зауважив Арестович.

За його словами, є експерти, які вважають, що Байден і Путін просто один на одного подивляться, поговорять наодинці, щоб просто Байден зрозумів, з ким він має справу.

Крім того, Арестович додав, що у Байдена немає ще чіткої політики щодо Росії, він її лише вибудовує. І зустріч 16 червня має розставити в цьому процесі основні акценти.

"Я думаю, що Байден тільки формує політику щодо Російської Федерації. Але точно там не буде перезавантаження. І там буде жорсткість. Просто будуть розглядатися варіанти різного ступеня жорсткості… Можу сказати одне: це літо буде дуже непростим. І незалежно від того, за яким сценарієм піде, в жовтні ми будемо жити в зовсім іншій Європі, іншій Східній Європі, іншій Європі, як такій", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович

Автор: 

Байден Джо (2887) Європа (1808) путін володимир (23803) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+7
Арестович взагалі тупий чи що...
Байден вже давно чудово знає рашку. І політику свою сформував ще тоді.
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14.06.2021 09:27
+5
Дибилович великий аналитик,тебя уже советником в белый дом пригласили?
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14.06.2021 09:29
+5
Люся еще и палитолох?
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14.06.2021 09:33
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Арестович взагалі тупий чи що...
Байден вже давно чудово знає рашку. І політику свою сформував ще тоді.
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14.06.2021 09:27 Відповісти
Дибилович великий аналитик,тебя уже советником в белый дом пригласили?
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14.06.2021 09:29 Відповісти
Я так розумію, у Арєстовіча як мінімум є прямий контакт з Байденом, або він і того консультує, чи йому радить. 😊
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14.06.2021 09:29 Відповісти
Под столом в овальном кабинете Байдену релакс делает😄
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14.06.2021 09:31 Відповісти
Люся еще и палитолох?
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14.06.2021 09:33 Відповісти
Ні, Люся ще аоказує свої знання у передбаченнях. Зграя малоросів зливає Україну і ще лізе щось прогнозувати до США. Хто ви такі?
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14.06.2021 09:41 Відповісти
хто такий Арестович?
партнер редактора?
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14.06.2021 09:57 Відповісти
Аферистович выдающийся эксперт-политолух.)

"Кукла олигархов", "чудо", "седло на корове": Арестовичу напомнили, как он высмеивал Зеленского.


https://www.dsnews.ua/society/lyalka-oligarhiv-chudo-sidlo-na-korovi-arestovichu-nagadali-yak-vin-vismiyuvav-zelenskogo-foto-16022021-415851
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14.06.2021 09:57 Відповісти
Клоуни прогнозують дії Гуліверів....охрєнєть, який рівень політики в Україні...
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14.06.2021 09:57 Відповісти
Навіщо взагалі видавати у новинах що там думає, фантазує шлюхоБлогер Люся Арестовмч ?
Інформація - сміття, взагалі не потрібна.
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14.06.2021 10:01 Відповісти
Ну, Люся в курсе ...
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14.06.2021 10:31 Відповісти
Люська Арестович продолжает методично разрушать свою и без того сомнительную репутацию. Его переход в стан зеленых объясняется обидой на Порошенко, который в свое время не оценил по достоинству его опять-таки сомнительные "таланты" (грубо говоря, не сошлись в цене). Этим объясняется его скандальный пост в пейсбуке, в котором он сознается в том, что ни разу не патриот, а гражданин мира. Что ему Украина до одного места и что все ее проблемы ему безразличны.
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14.06.2021 10:37 Відповісти
Зеленский Байдена назначил, он его и снимет если что
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14.06.2021 11:40 Відповісти
а шо аферистовича уже поставили на место Псаки или рашистского писькова?
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14.06.2021 13:45 Відповісти
 
 