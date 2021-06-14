"Як же за#бали": активісти протестували під Радою проти внесення поправок у закон про мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Комітетів Верховної Ради сьогодні, 14 червня, відбулася акція протесту проти ініційованих "слугою народу" Микитою Потураєвим поправок до мовного закону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти прийшли з пікетом під будівлю Комітетів Верховної Ради з вимогою не приймати ініційовані Потураєвим зміни в закон про мову. Учасники мітингу тримали плакати зі своїми вимогами, а також з гаслами на захист української мови. Крім того, учасники мітингу розклеїли на вході в комітет наклейки із зображенням Потураєва і підписом "Вбивця мови".

""Слуги" на чолі з головою гуманітарного комітету Потураєвим пруть проти української мови танком, плюючи при цьому на всі закони і регламенти! У найближчі два дні - 14 і 15 червня - "слуги народу" планують провести підлу авантюру проти української мови. Вони збираються звільнити телебачення від вимог закону про мову, зокрема - від показу фільмів і реклами українською мовою. А також планують зняти заборону на показ фільмів з одіозними артистами-рашистами. Автор цієї антиукраїнської ініціативи - голова гуманітарного комітету Потураєв - хоче незаконно протягнути відповідні поправки через комітет 14 червня. А вже 15 червня ці злочинні зміни може прийняти монобільшість у Верховній Раді", - заявили організатори акції.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ