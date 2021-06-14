"Як же за#бали": активісти протестували під Радою проти внесення поправок у закон про мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Комітетів Верховної Ради сьогодні, 14 червня, відбулася акція протесту проти ініційованих "слугою народу" Микитою Потураєвим поправок до мовного закону.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти прийшли з пікетом під будівлю Комітетів Верховної Ради з вимогою не приймати ініційовані Потураєвим зміни в закон про мову. Учасники мітингу тримали плакати зі своїми вимогами, а також з гаслами на захист української мови. Крім того, учасники мітингу розклеїли на вході в комітет наклейки із зображенням Потураєва і підписом "Вбивця мови".
""Слуги" на чолі з головою гуманітарного комітету Потураєвим пруть проти української мови танком, плюючи при цьому на всі закони і регламенти! У найближчі два дні - 14 і 15 червня - "слуги народу" планують провести підлу авантюру проти української мови. Вони збираються звільнити телебачення від вимог закону про мову, зокрема - від показу фільмів і реклами українською мовою. А також планують зняти заборону на показ фільмів з одіозними артистами-рашистами. Автор цієї антиукраїнської ініціативи - голова гуманітарного комітету Потураєв - хоче незаконно протягнути відповідні поправки через комітет 14 червня. А вже 15 червня ці злочинні зміни може прийняти монобільшість у Верховній Раді", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Пускай будет Украинсская
Кстати в данном случае поправками не просто "ослабили критерии", а фактически его обнулили - сделали ссылку на другой закон - это сделано для того, чтобы язык де-факто регулировался другим законом, который не так контролируется общественностью (в отличии от закона "О языке"). Т.е. втихоря меняешь себе закон про "кинематографию", никто не возмущается. А уже потом активисты очнутся, почему мол фильмы на русском?! Напишут жалобу с требованием проверить канал...Те проверят и отрапортуют, что нарушений нет - "все согласно требований действующего законодательства"...
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Роби бардак, ми тут транзитом...
Це ж слоган струкограїв.
Тварюки зелені !
Два роки беззупинного руху в сторону мордора.
Слуги навіть вкрали компютер із зали, щоб ніхто не чув.
Учасники акції наголосили: згідно з чинним законодавством, вже з 16 липня всі фільми, серіали тощо мають транслюватися виключно українською мовою. Однак даний законопроєкт взагалі виводить питання регулювання використання мови з-під мовного закону.
Пропонується, щоб мовне питання на телебаченні регулювалося виключно законом "Про телебачення і радіомовлення".
Учасники акції скандують: "Заважає мова? Геть до Ростова!", "Руки геть від мови".
На сходах приклеїли стікери на яких фото нардепа Потураєва і напис: "Вбивця мови".
Мітингувальники нагадали, що це вже не перша спроба перешкодити українізації українського телерадіопростору: нещодавно до парламенту внесли два законопроєкти - № 5554 і № 5554-1, якими пропонувалося на невизначений термін відкласти показ фільмів українською мовою на телебаченні нібито через карантин.
Фракція «Європейська Солідарність» разом з небайдужими активістами не допустили розгляд змін до мовного законодавства із порушенням регламенту, який спробували здійснити представники монобільшості. Про це повідомили депутати з «Європейської Солідарності».
Під час засідання комітету Володимир В'ятрович наголосив, що комітет відповідно до процедури не отримав необхідну кількість згод від народних депутатів, щоб розпочати роботу. Таким чином «Європейській Солідарності» вдалося попередити розгляд поправок, які атакують використання української мови на телебаченні.«Ми такі зірвали онлайн-засідання комітету, який був спробою російського путчу в Україні. Дякую всім небайдужим. Але розслаблятися рано, тому що їм дуже хочеться зупинити українізацію українського телебачення. Їм дуже про це йдеться, мова про сотні мільйонів і торгівлю з країною-окупантом. І для нас це теж дуже дорого, тому що для нас це питання української України, тому боротьба триває», - сказав В'ятрович.
Після засідання комітету на акції протесту народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький повідомив, що українські патріотичні телевиробники підписали звернення проти атак на українську мову на телебаченні.
«Комітет не відбувся, але 15 червня у Верховній Раді стоїть це питання 4107 шостим. Вони можуть завтра зробити все, щоб всупереч регламенту винести це питання в зал, як зараз всупереч регламенту хотіли це внести. Є лист від представників української патріотичної телевізійної індустрії, представники різних незалежних медіа підписали його», - наголосив Княжицький. Він нагадав, що українські кіновиробники знімають фільми для росіян, а потім можуть не отримати мати обов'язок перекладу цього контенту українською. Народний депутат зазначив, що росіяни здійснюють такі кроки для русифікації українського інформаційного простору.
«Це політична акція за гроші уряду російської федерації для того, щоб русифікувати простір, повернути російськомовні і заборонені нами серіали, які підтримують чи прославляють збройні сили країни-агресора. Вони хочуть повернути це сюди. Тому українська мова є найкращий захист від агресора, бо якщо в головах українців буде «русский мир», то в Києві будуть вітати російські війська. Мова наш найнадійніший захист від агресії і це про безпеку і оборону», - підкреслив Княжицький.
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина закликала небайдужих українців вийти 15 червня до Верховної Ради, щоб не допустити голосування за ці зміни до мовного законодавства.
«Ми маємо бути сьогодні дуже уважними і до 16 липня такі атаки будуть, думаю, мало не щодня. Ми маємо не просто бути активними у відбиванні цих атак, а потрібно нарощувати сили. Завтра зустрічаємося під Верховною Радою. Реванш не пройде. «Слуги» не пройдуть і ми захистимо українську мову», - резюмувала вона.
От я тобі пишу із заходу. Тут всі українською розмовляють. І дописують українською, і налаштування україномовні.
Пригадую, купувала собі телефон і телевізор. То поставила російські налаштування за звичкою. Мені їх одразу переправили.
Ви ж багато в це шрошей вкладаєте. Щоб українці говорили цапською. Краще б в медицину свою вложили. Подумай над цим.
Атаки депутатів монобільшості на українську мову виглядають особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» під час виступу на погоджувальній раді. Він зауважив, що імідж «державника», який намагалися створити Зеленському, конфліктує із комерційними інтересами олігархічних телеканалів та «95-го кварталу», який продає серіали в Росію.
«16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці Незалежності України», - констатує Петро Порошенко.
«Спочатку цього року режисери «95-го кварталу» спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології «какая разніца». Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з «шкурними» комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ «Папіка» «95-го кварталу», який продається на російському ринку», - говорить Порошенко.
«Це на словах ви робити піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці - лобіюєте інтереси каналу олігархів, який планував і планує заробляти на цьому продукті Зеленського. Скажіть, будь ласка, хіба зараз хтось відчуває дискримінацію російської мови в Україні? Хіба взагалі існує ця проблема деінде, крім кісєльових, скабєєвих і соловйових?», - наголошує Порошенко.
«Я маю приємну новину для українців. Наші представники об'єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати це на комітеті. І я закликаю, щоб ми зупинили це безглуздя зараз у Верховній Раді, якщо вони будуть планувати винесення його в зал», - резюмує Петро Порошенко.
У боротьби за свободу страни
За ними інші приходять
Вони будуть теж важкі...
Ну нічого, через три роки зробимо.
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор, лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.