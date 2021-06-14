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26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував. ВIДЕО

У Черкасах затримали 26-річного хлопця, який побив та зґвалтував дівчину. Свою жертву він викрав просто на автовокзалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

За даними відомства, подія сталася 9.06.2021 р.

"26-річний поганець побачив свою жертву поблизу автовокзалу м. Черкаси. Він схопив бідолашну дівчину та силою заштовхав до задніх дверей автомобіля, в якому надягнув на її руки стяжки, а також зав’язав рот і очі. Після - повіз у невідомому напрямку. На будь-який опір потерпіла отримувала удари по тулубу з вимогою "поводитися спокійно".

Нелюд завіз дівчину в пустинне місце і зґвалтував. На щастя, зловмисник не залишив на місці скоєння злочину шоковану потерпілу, а відвіз її в місто. 20-річна жителька Черкас відразу звернулася по допомогу до близької людини, поліції та медиків", - йдеться в повідомленні.

Працівниками карного розшуку Черкащини проведено низку оперативно-розшукових заходів та встановлено причетну до злочину особу. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності і на цей момент є підсудним за аналогічні злочини.

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"Однак, як це часто буває, під час затримання спецпризначенцями зловмисник забув про те, коли саме ґвалтував і що зараз перебуває під судом, до того ж ледве згадав про власну судимість". "Чоловіку" вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - додали у відомстві.

Автор: 

зґвалтування (385) Черкаси (548)


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Топ коментарі
+21
"...является подсудимым за аналогичные преступления...".. и на свободе ....
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14.06.2021 12:47
+18
Из разговора вытекает что он сейчас под следствием по предыдущему факту изнасилования? То есть пока менты три года шьют дело - он продолжает насильничать?
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14.06.2021 12:52
+10
Зачем выпускать насильника до суда???он опять насилует!
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14.06.2021 12:50
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Какой-то нетипичный насильник. У полиции будет много вопросов к обоим.
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14.06.2021 12:36 Відповісти
Маньяка піймали на взльоті. Якраз входив в смак, наступних вбивав би...
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14.06.2021 12:39 Відповісти
Маньяки обычно так не поступают (К счастью, злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город.Источник: https://censor.net/ru/v3271234)
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14.06.2021 12:45 Відповісти
Психосексуальные маньяки поступают именно так, это достаточно характерное поведение.
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14.06.2021 16:52 Відповісти
"...является подсудимым за аналогичные преступления...".. и на свободе ....
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14.06.2021 12:47 Відповісти
Зачем выпускать насильника до суда???он опять насилует!
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14.06.2021 12:50 Відповісти
Из разговора вытекает что он сейчас под следствием по предыдущему факту изнасилования? То есть пока менты три года шьют дело - он продолжает насильничать?
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14.06.2021 12:52 Відповісти
Решение о срдержании под стражей принмают не менты, а суд.
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15.06.2021 07:18 Відповісти
Да здравствует наш УПК имени Портнова! Самый гуманный по отношению к преступникам УПК в мире!
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14.06.2021 13:31 Відповісти
бред. минимум двое должно быть,один за рулем,другой держит жертву. да и затолкать один бы не смог,еще и дохляк какой-то.
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14.06.2021 13:48 Відповісти
гля находчивый но за то у него хоть секас был с реальным человеком ((
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14.06.2021 14:17 Відповісти
Підкотив на авто до дівчини на вокзалі і сказав "Нє жди автобус, я новоє лицо! Поехали со мной, хуженибудит!" Ймовірність підчипити - 73%.
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14.06.2021 14:26 Відповісти
Присылай, полечу.
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15.06.2021 11:13 Відповісти
И самое главное, что повез то по асфальтированной дороге и хорошо освещенной
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15.06.2021 11:24 Відповісти
И многосерийник "Жизнь под шконкой". Оно того видать стоило.
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14.06.2021 15:17 Відповісти
кастрировать подонка!
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14.06.2021 15:18 Відповісти
Наш нарид всё вытерпит, главное чтоб не самооборонялся. А то, что "Мужчине" уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей, так с ним это ведь не в первый раз, скоро карасика снова выпустят на нерест.
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14.06.2021 16:56 Відповісти
Гєращєнко знову рапортує що він круче Спайдер мена і пов язав всіх насильників України
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15.06.2021 01:20 Відповісти
Це в теперішній час ще когось треба гвалтувати , але як вавка в голові то це на довго
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15.06.2021 07:47 Відповісти
Вы статистику изнасилований не видели? Что значит "Це в теперішній час ще когось треба гвалтувати" и глупый смайлик????? Вы за изнасилования? Не хочу, чтобы такая участь постигла вашу дочь или внучку в будущем, пусть лучше вас сейчас.
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15.06.2021 11:10 Відповісти
То он про то, шо снять бабу как два пальца об асфальт и если припекло, то не нада никого насиловать всетаки не в каменном веке живет
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15.06.2021 11:28 Відповісти
за статистику не знаю, але десяток жінок знаю які зовсім не проти когось трах..ти ,
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15.06.2021 15:44 Відповісти
а других людей на вокзале в это время не было? видеокамеры вокзала работали?
при заталкивании в машину девушка...сопротивлялась...кричала...кусалась...брыкалась?
ее личные вещи (кошелки, деньги, телефон) он оставил на вокзале или.. закинул в машину...?
зачем привез обратно в город (спасибо, конечно!) но почему не оставил там (дав себе фору во времени)...спасибо что не убил! - это однозначно...но...как-то все примитивно-дыбильно...
другое дело если предложил подвезти и она сама села... а потом уж классика маньячного жанра... статьи видать разные - сама села и избил-уволок ??? не?
(девчонку жаль, в любом случае....и маньяк на свободе - это отдельное спасибо судейским)
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15.06.2021 10:11 Відповісти
26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував - Цензор.НЕТ 2737
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15.06.2021 10:36 Відповісти
Что-то удивлен отсутствием комментариев от адептов ауе о том, что "на зоне ему звезда"
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15.06.2021 12:39 Відповісти
 
 