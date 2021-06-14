26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував. ВIДЕО
У Черкасах затримали 26-річного хлопця, який побив та зґвалтував дівчину. Свою жертву він викрав просто на автовокзалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.
За даними відомства, подія сталася 9.06.2021 р.
"26-річний поганець побачив свою жертву поблизу автовокзалу м. Черкаси. Він схопив бідолашну дівчину та силою заштовхав до задніх дверей автомобіля, в якому надягнув на її руки стяжки, а також зав’язав рот і очі. Після - повіз у невідомому напрямку. На будь-який опір потерпіла отримувала удари по тулубу з вимогою "поводитися спокійно".
Нелюд завіз дівчину в пустинне місце і зґвалтував. На щастя, зловмисник не залишив на місці скоєння злочину шоковану потерпілу, а відвіз її в місто. 20-річна жителька Черкас відразу звернулася по допомогу до близької людини, поліції та медиків", - йдеться в повідомленні.
Працівниками карного розшуку Черкащини проведено низку оперативно-розшукових заходів та встановлено причетну до злочину особу. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності і на цей момент є підсудним за аналогічні злочини.
"Однак, як це часто буває, під час затримання спецпризначенцями зловмисник забув про те, коли саме ґвалтував і що зараз перебуває під судом, до того ж ледве згадав про власну судимість". "Чоловіку" вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - додали у відомстві.
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при заталкивании в машину девушка...сопротивлялась...кричала...кусалась...брыкалась?
ее личные вещи (кошелки, деньги, телефон) он оставил на вокзале или.. закинул в машину...?
зачем привез обратно в город (спасибо, конечно!) но почему не оставил там (дав себе фору во времени)...спасибо что не убил! - это однозначно...но...как-то все примитивно-дыбильно...
другое дело если предложил подвезти и она сама села... а потом уж классика маньячного жанра... статьи видать разные - сама села и избил-уволок ??? не?
(девчонку жаль, в любом случае....и маньяк на свободе - это отдельное спасибо судейским)