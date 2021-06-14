Із загиблим унаслідок гранатометного обстрілу російських терористів воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим попрощалися на Київщині. ВIДЕО

Сьогодні, 14 червня, у селі Забір'я Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області відбулася церемонія прощання з Володимиром Володимировичем Бєловим, 1984 року народження, старшиною, військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 11 червня в районі села Водяне Маріупольського району Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, що зазнав під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться у фейсбук-спільноті "Боярка Чисте Місто", повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Бєлов народився 28.07.1984 року. З 2015 року перебував у лавах Збройних сил України, брав участь у бойових діях у районі Водяного, Богданівки та інших населених пунктів.

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У нього залишились батьки, брат та сестри.

Володимир Бєлов