Проєкт "Без цензури": Як друзі Єрмака хочуть забрати у нас безвіз, а Зеленський обманює Байдена. ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" не буде голих дуп і бидла із паспортом України. Зате буде тема, від якої залежить, чи буде в нас безвіз і підтримка Сполучених Штатів на всіх фронтах.

Як Андрій Портнов і Олег Татаров хочуть відсікти від України допомогу США? А ще – прагнуть підкласти величезну свиню в питанні нашого безвізу і відносин із західними партнерами.

Ця солодка парочка прямо зараз зриває конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це – одна із ключових антикорупційних інституцій, а ще – вона вкрай важлива для безвізу України з Євросоюзом.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розставляє усі крапки над "і" в цій складній, але дуже важливій для кожного з нас історії.

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